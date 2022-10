Boca eliminado: por qué Hugo Ibarra no puso a Agustín Rossi para los penales con Patronato

escuchar

Un sabor extraño. Una eliminación que duele, pero que no opaca el logro del torneo domestico. Sin embargo, el traspié ante Patronato en las semifinales de la Copa Argentina le arde en el corazón a los xeneizes. No fue la mejor producción de Boca y los penales, en esta oportunidad, no le ofrecieron un guiño para ponerle en otra final. Y justamente uno de los puntos centrales fue la elección del arquero para esa instancia. Si bien Hugo Ibarra se decidió por Javier García para ser el titular, minutos antes del final del partido le queda una opción de hacer un cambio y optar por el especialista en penales, Agustín Rossi, pero el entrenador explicó por qué entendió que no era necesario hacer esa variante.

“Duele porque queríamos jugar otra final. No se pudo dar y en los penales suelen pasar estas cosas”. La primera impresión de Ibarra dejó en claro que en los planes de Boca estaba llegar a la definición, otra vez, contra Talleres, de Córdoba.

Hugo Ibarra, entrenador de Boca, explicó por qué no entró Rossi para la definición por penales Aníbal Greco - La Nación

Tras el desenlace se desató un debate acerca de si el DT debía recurrir a Rossi para la definición por penales. Lo concreto es que el entrenador de Boca, ofreció sus argumentos de por qué leyó que Javier García no debía salir. “ Le doy confianza a todos. No pensé en cambiar al arquero. Los penales son azar, si hubieramos pasado decían: ´Javi García atajó un penal ”, aseguró.

Y continuó: “Rescato el esfuerzo de todos los muchachos. Fue un partido complicado donde tuvimos situaciones de gol y no pudimos convertir. Ellos en el primer tiempo llegaron una vez y convirtieron. Los errores se pagan con goles y eso hay que mejorarlo”, continuó.

En medio de una eliminación siempre se buscan responsable o se cuestionan determinaciones, por es también se le consultó a Ibarra acerca de la cantidad de cambios que realizó para el partido, ya que no utilizó a sus habituales titulares: “Veníamos con muchos partidos. El último en La Bombonera fue de un desgaste anímico tremendo. Elegí poner a los mejores que creía que debía poner y así fue. Han hecho un trabajo enorme en todo este tiempo. No fue un partido que quizá muchos esperaban, porque no jugaron supuestamente los titulares, pero los muchachos que jugaron lo hicieron perfectamente”.

Con el dolor por no haber avanzado a una nueva final, el Negro intentó minimizar el golpe en la conferencia de prensa: “Siempre queda esa espina cuando quedás eliminado por penales cuando tuviste alguna situación para convertir. Pero en el pasado nos pasó eso, pudimos avanzar, pero esta vez no nos tocó”.

“Cuesta muchísimo jugar tantos partidos seguidos. Todo el año fue así. Boca no paró. Estos muchachos casi no tuvieron vacaciones y fue un esfuerzo enorme sobre todo en el campeonato y en la copa por llegar a esta instancia. Salimos campeones en la Liga y llegamos a semifinales en la Copa Argentina. No ganamos porque no nos salió los penales. Nada más”, cerró.

