Lucas Beltrán, el 9 de River ante el superclásico: la historia del chico que vive del gol y una sentencia que lo define

escuchar

“Juego de centrodelantero y me gusta vivir del gol. No me genera presión para nada. Para ser delantero de River tenés que hacer goles. No hay ningún tipo de excusas”. Lucas Beltrán siempre lo tuvo claro: con la camiseta millonaria debía conseguir goles para ganarse su lugar. Con tan sólo 16 años, mientras transitaba su camino en la sexta división, disparó esa frase en una entrevista con el sitio de internet del club. La afirmación sigue vigente, seis años después: hoy es el máximo goleador del ciclo del DT Martín Demichelis, con ocho tantos en 18 juegos en 2023. El cordobés se volvió una pieza infaltable en la estructura del equipo. Y ahora, tras marcar en el Maracanã este martes, se prepara para otra prueba de fuego: este domingo vivirá por primera vez el superclásico en el Monumental.

Su gol a Fluminense en la dolorosa caída por 5-1 fue quizás la única buena noticia de una noche olvidable; Beltrán llevaba cuatro partidos sin convertir. La mala racha se cortó justo antes de recibir a Boca por la Liga Profesional y le permitió engrosar sus números positivos en el semestre. El atacante acumula 886 minutos repartidos en 18 de los 19 partidos que jugó River en el año. Fue titular en 11 ocasiones y anotó ocho veces, por lo que su promedio es de un tanto cada 110 minutos. En total, desde su debut, del 2 de diciembre de 2018 en el 3-1 a Gimnasia en el Monumental antes de la final contra Boca por la Copa Libertadores, suma 14 goles en 60 encuentros.

Lucas Beltrán convierte y se destaca hasta cuando River está de capa caída, como en el Maracanã frente a Fluminense. MAURO PIMENTEL - AFP

Su presente es un sueño cumplido para un chico que hasta los 14 años estuvo en las categorías menores de Instituto, de Córdoba. Un día deslumbró a Juan José Borrelli en un partido de la novena división contra River, y terminó arribando a Buenos Aires a cambio de 1,2 millones de pesos por 90% del pase, para sumarse a la octava después de ser buscado por Boca, Racing, Lanús y Banfield, entre otros clubes.

Admirador de Gonzalo Higuaín, cercano de Paulo Dybala por lazos familiares y el mejor amigo de Julián Álvarez, no se asentó en la primera luego de su estreno, pero se lució en la reserva en 2019. Comenzó a tener más protagonismo en el primer equipo entre 2020 y 2021, hasta que emigró a Santa Fe para jugar en préstamo en Colón y ganar rodaje. Allí sumó 2086 minutos en 39 partidos (53 de promedio) y anotó 6 goles. Y uno de esos tantos fue contra el propio Boca: el 13 de febrero de 2022 anotó sobre el final en La Bombonera el tanto del 1-1 por la Copa de la Liga Profesional. En el club sabalero dejó una muy buena imagen, y terminó regresando a River en medio de un conflicto legal entre las dirigencias.

Aquel gol en La Bombonera

Aunque el Vikingo se alimenta del gol como todo delantero, los directores técnicos que lo tuvieron en las divisiones inferiores siempre recalcaron algo que actualmente se ve en el campo de juego: es un definidor de jugadas pero a eso suma diversas cualidades complementarias que lo transforman en un gran jugador de equipo. Porque no sólo llega bien ubicado para rematar, sino que también puede arrancar fuera del área, pivotea, aporta movilidad y explosión, entiende cómo jugar de espaldas al arco para cubrir y pasar la pelota y es siempre la primera lanza de presión en campo ajeno. Molestar y desgastar a los defensores es una de sus misiones.

Así, a pesar de haber empezado como suplente tras una exigente pretemporada, fue ganándose un lugar con buenos ingresos desde el banco de suplentes y hoy está un paso delante de dos pesos pesados, Miguel Ángel Borja y Salomón Rondón, en la consideración de Demichelis. Sin ir más lejos, Beltrán fue suplente en los primeros cinco partidos oficiales de la era del DT –entró en cuatro y no lo hizo ante Argentinos Juniors–, tuvo su primera chance como titular en la caída por 2-1 contra Arsenal y, tras un gran ingreso en el 2-0 sobre Lanús en el que River inició la racha de ocho éxitos en fila sin goles en contra, se ganó el espacio. A partir de entonces, nunca salió.

Un tanto y un penal convertido frente a Godoy Cruz

“Lucas es un chico que tiene un gran espíritu competitivo. Cuando todos lo daban como tercer delantero, yo siempre lo incluí en la pelea en mis declaraciones. Miguel, Salomón y Lucas podían darnos, nos dan y van a seguir dándonos mucho. Él va a todas las jugadas al 110% y por ahí yo intento cuidarlo un poco. Porque tiene una entrega que genera muchísimo desgaste”, explicó Demichelis semanas atrás sobre el cordobés de 22 años.

El partido del domingo no será uno más para el joven de la cantera. Porque en su cuarto superclásico procurará una revancha personal: cuando parecía ser una fija para jugar el último del ciclo de Marcelo Gallardo en La Bombonera, terminó siendo suplente y jugó los últimos 20 minutos en lugar de Matías Suárez sin gravitar en el juego ni en el resultado. ¿Sus otros cruces con Boca? El primero fue el 2 de enero de 2021, un 2-2 por la Copa Diego Maradona: fue titular, se posicionó como extremo derecho en un 4-3-3 y fue reemplazado por Suárez para el segundo tiempo. Y el segundo se dio el 16 de mayo del mismo año, el 1-1 por los cuartos de final de la Copa de la Liga, en medio de aquel brote de Covid-19: a falta de 25 minutos, reemplazó a Jorge Carrascal.

El cordobés disputa la pelota con Sebastián Villa, en uno de los tres superclásicos que afrontó.

En un esquema 4-3-2-1 que según parece volverá a repetirse, Beltrán será la gran referencia de área de River, en un esperado cruce con Boca ante 83.000 hinchas. Y el delantero llega a su primer superclásico en el Monumental en estado de gracia. Escenario ideal.