Lucas Beltrán, el delantero por el que tironean River y Colón y que podría generar una situación absurda en la Libertadores

SANTA FE.– Lucas Beltrán en el centro de la escena de una novela de la que Colón y River no encuentran el final adecuado. El club millonario quiere recuperar al delantero cordobés que cedió en préstamo el año pasado, pero su contrato se vencerá recién a fin de 2022. Quiere hacer valer la cláusula de recepción que tiene en su favor el 30 de junio, pero Colón no acepta quedarse sin el delantero por un simple trámite. Quiere imponer sus condiciones: si no hay un resarcimiento, Beltrán será incluido en la lista de buena fe que la entidad santafesina presentará para los octavos de final de la Copa Libertadores. Y si lo hace, River no contará con sus servicios hasta fin de año.

Mientras las negociaciones parecían estar muy lejos de una solución, apareció una posibilidad. Colón le comunicó a River que aceptaría que Beltrán regresara sólo si la tesorería millonaria adquiriera 50 por ciento del pase que la entidad sabalera aún posee del defensor Alex Vigo, que fue a Buenos Aires, jugó muy poco y ahora está en préstamo en Independiente.

Jugadas destacadas de Beltrán en Colón

Las reuniones de las últimas horas parecen comenzar a destrabar el tema. El delantero de 21 años no jugó el clásico del domingo pasado frente a Unión y tampoco se concentró para el cruce de este miércoles en el Cementerio de los Elefantes, por la Liga Profesional, que ganó el local por 1-0 con un gol de Ramón “Wanchope” Ábila.

Antes, Colón pedía a River el préstamo de algunos jugadores para compensar la salida de Beltrán seis meses antes que se terminara su contrato, pero eso parece haber quedado atrás. El entrenador Marcelo Gallardo presionó en sus últimos contactos con la prensa y eso no cayó bien en Colón, porque las tratativas no tenían una fecha inmediata para definir el tema, como sí pretendía el DT millonario.

Pero en las últimas 24 horas apareció el argumento que puede ser decisivo. Las partes están convencida de que si este último paso no resuelve el conflicto, puede aparecer una situación absurda: que los dos clubes inscribieran a Beltrán en sus listas de buena fe para la nueva etapa de la Libertadores, que deben ser presentadas hasta el 25 de este mes. En ese caso, tendría argumentos Colón, porque el jugador tiene contrato en Santa Fe hasta el 31 de diciembre.

Lucas Beltrán jugando un superclásico por River, que lo quiere de regreso ante la inminente partida de Julián Álvarez y la escasez de goles del equipo. Marcelo Endelli - Archivo

La última instancia que posibilitaría al club de Buenos Aires ejecutar la opción de repesca para recobrar al delantero cordobés es la citada: adquirir el 50% que Colón mantiene de Vigo. El millón de dólares que puede abonar River serviría como compensación.

Beltrán tiene como aliado al director técnico Julio César Falcioni. “Ni Marcelo [Gallardo] ni yo podemos hacer nada. Es cosa que resuelven los dirigentes. El jugador dice que tiene un golpe [en una tibia]. Y sé lo que está pasando por su cabeza”, sostuvo el entrenador. La ausencia de Beltrán en el clásico santafesino no alcanzó para aplacar las tensiones. Por suerte para Colón, Ábila reemplazó eficazmente a su comprovinciano tanto frente a Unión como contra River, pero ambos atacantes tienen estilos diferentes.

Compacto de Colón 1 vs. River 0

La eventual salida de jugador obligaría a Colón a buscar otro delantero. Y a ello se debe añadir que en julio emigrarán los volantes Federico Lértora, Cristian Bernardi y Rodrigo Aliendro, por finalización de sus contratos. Los dos primeros están con un pie en el fútbol de México; Aliendro iba a irse a Independiente, pero entre el martes y este miércoles cambió el panorama.

Un caso distinto es el de Facundo Farías, que se irá a fin de año –posiblemente a Valencia, de España– luego de que Colón firme la documentación que avale el acuerdo alcanzado este martes con inversores británicos, Scotland Corp y SkyBridge Capital, que abonarán 13,5 millones de dólares ejecutando la “cláusula de salida” que fijó el club de Santa Fe.