Marcelo Bielsa y la oportunidad de seguir dirigiendo en Europa: ¿regresa a Athletic de Bilbao?

Marcelo Bielsa, desocupado luego de haber sido despedido por Leeds United de la Premier Legue inglesa a fines de febrero pasado, podría dirigir nuevamente al Athletic Bilbao en La Liga de España; para que esto suceda, el candidato a presidente Iñaki Arechabaleta debería imponerse en las elecciones que se celebrarán en los próximos días.

Según la prensa española, Bielsa, quien estuvo en el Bilbao entre 2011 y 2013, ya dio su aprobación y hasta participará en la presentación del plan deportivo de Arechabaleta, probablemente a través de una videoconferencia. El silencio que los candidatos a la presidencia del Athletic Bilbao guardaban respecto del futuro entrenador del club se rompió con el mayor de los estruendos y el primer golpe de efecto lo dio Arechabaleta, quien busca la presidencia en una pugna con Ricardo Barkala y Jon Uriarte, que se dirimirá en el acto eleccionario del próximo 24 de junio.

Bielsa dejó un enorme recuerdo en Athletic Bilbao Athletic Bilbao

Bielsa regresaría después de diez temporadas al equipo al que llevó a las finales de la UEFA Europa League y de la Copa del Rey en 2012 y lo haría con todo su cuerpo técnico, por lo que regresaría con un grupo de trabajo que conoce de sobra el club vasco. En su ciclo en esa entidad, dirigió al Bilbao en 113 partidos, con un récord de 43 victorias, 31 empates y 39 derrotas.

Luego de haberse marchado de Bilbao en 2013, Bielsa trabajó en Olympique de Marsella, en 2014; posteriormente llegó a Lazio, pero de manera insólita renunció apenas dos días después de su contratación. En 2017 volvió a la Ligue 1 para dirigir a Lille, aunque su experiencia no fue del todo fructífera, y en junio de 2018 firmó por Leeds, club al que devolvió a la Premier League y del que fue despedido por lo malos resultados a fines de febrero pasado, tras casi cuatro años de gestión.

Bielsa, de 66 años, dejó un excelente recuerdo en Bilbao no sólo por la clasificación a la final de la Europa League, sino que muchos seguidores del Athletic recuerdan un inolvidable triunfo sobre Manchester United en Old Trafford, una goleada en Alemania sobre Schalke 04... “Nos regaló la mejor temporada de este siglo. Tuvo sus luces y sus sombras, pero nos dio momentos de gloria. Parece que hay gente que le echa de menos, no te deja indiferente”, destacó Arechabaleta, que tiene previsto presentar a su entrenador la próxima semana.

La posibilidad del regreso de Bielsa generó un fuerte impacto entre los hinchas del Athletic. Más allá de la discreta campaña en la temporada 2012-13, que marcaría su salida, muchos de los seguidores observan con buenos ojos la vuelta del rosarino al banco de suplentes del San Mamés.

Desde luego, la noticia que disparó Arechabaleta alborotó el panorama en la interna presidencial del Athletic. Hasta aquí, ni Barkala ni Uriarte realizaron anuncio alguno de manera pública. Pero sí se supo que Barkala tiene en mente a otro entrenador argentino: Mauricio Pochettino. Según la prensa vasca, Barkala y un asistente se reunieron con el rosarino, que todavía está en funciones en PSG, aunque su salida del club parisino es un secreto a voces.