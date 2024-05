Godoy Cruz pidió “respeto” y que lo llamen por su nombre completo en una carta abierta

Escuchar

A través de una dura carta, el club mendocino Godoy Cruz pidió respeto a la institución y, más específicamente, a su nombre. “Llamarnos simplemente Godoy es como llamar Nueva a Nueva Chicago o All a All Boys. A veces nos cuesta creer que nos llamen solo Godoy”, indicaron en un texto publicado en sus redes sociales.

Si bien la entidad no mencionó a nadie en particular, se especula que la misiva apuntaría al periodista Fernando Niembro, que este sábado comentó el partido que el Tomba jugó ante Barracas Central por la primera fecha de la Liga Profesional y que varias veces lo citó como “Godoy”. El escrito de la entidad mendocina llegó después de ese encuentro.

“Somos conscientes que conocen nuestro nombre completo. Representamos con orgullo a nuestra región en los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde 1974 donde disputamos nuestro primer Nacional. Somos el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba”, comienza la carta, que prosigue: “Entendemos que, a veces, por desconocimiento, pueden cometerse errores en cuestiones tan importantes como la identidad, el nombre o el origen. Por eso, queremos explicar el nuestro para que, de ahora en adelante, lo mencionen correctamente y comprendan su significado”.

— Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) May 12, 2024

La institución explicó que el nombre surgió de la fusión del Club Godoy Cruz (identidad de la ciudad donde actualmente cuentan con la sede social y donde se ubica el estadio Feliciano Gambarte) y el Club Bodega Antonio Tomba (que en su momento proporcionó la cancha para jugar de local). “Por lo tanto, nuestro nombre completo es Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. Si es demasiado largo y desean abreviarlo, pueden llamarnos Godoy Cruz, Tomba o Expreso”, indicaron.

captura

“Llamarnos simplemente Godoy es como llamar Nueva a Nueva Chicago o All a All Boys. Así como no se les ocurriría llamar Tristán a Tristán Suárez o Dock a Dock Sud. A veces nos cuesta creer que nos llamen solo Godoy. Por eso, elegimos el camino de la explicación, sabiendo que a veces resulta difícil mirar más allá de la General Paz”, criticó el club.

“Nuestro nombre tiene una historia que el 1º de junio cumplirá 103 años y representa a muchas personas. Por eso, solo pedimos el gesto mínimo de respeto de ser llamados por nuestro nombre completo, sin menoscabos ni menciones despectivas. Somos el Club Deportivo Godo Cruz Antonio Tomba y, al igual que a usted le gusta que lo llamen por su nombre o apodo, nosotros también lo preferimos. Es solo cuestión de sentirnos orgullosos de todo lo que nuestra identidad representa”, cerró el texto.

