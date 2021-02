Luis Suárez habló de su salida de Barcelona: qué fue lo que más le molestó

Suárez es figura y goleador en el Atlético, líder de LaLiga Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

El uruguayo Luis Suárez ratifica cada fin de semana su plena vigencia. Con 16 goles, es una de las piezas clave de Atlético de Madrid, actual líder de LaLiga, y pelea el título de Pichichi de la temporada. Y esta tarde, frente a Chelsea, buscará su primer gol en la Champions League con la camiseta del equipo colchonero.

A pesar de su muy buen presente, el delantero sigue dolido por su salida del Barcelona, concretada en septiembre del año pasado. Sobre eso habló en medio de una entrevista con la revista France Football.

Suárez y Messi, una dupla letal que Barcelona decidió disolver

"Lo que realmente me molestó fue que me dijeron que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel, estar a la altura de un gran equipo. Eso es lo que me disgustó", señaló el uruguayo.

Acerca de su rendimiento en el Atlético, Suárez remarcó: "Lo esencial es la mente. Es muy importante ser fuerte en la cabeza y sentir que uno tiene los medios para revertir situaciones difíciles. Esa siempre fue una de mis características: nunca me rendí, incluso en momentos difíciles. Es este personaje el que me empujó a venir a este equipo (el Atlético) que lucha por cosas importantes. Una de mis motivaciones fue poder demostrar que todavía tenés que contar conmigo. Es una cuestión de autoestima. Después de todos estos años en el Barça, quería demostrar que todavía puedo ser útil al más alto nivel, dentro de la élite española".

El cambio de ciudad, después de varias temporadas en Barcelona, donde hizo amigos, fue un tema difícil no sólo para Suárez: también para su familia. "Por un lado, este cambio fue bienvenido porque, después de todo lo que había vivido en el Barça, y por la forma en que fue (NdR: Ronald Koeman, el técnico, le dijo por teléfono que 'no contaba con él)', quería cambiar. Lo más difícil es cuando tienes una familia que desde hace seis años está acostumbrada a vivir en el mismo lugar. Tener que explicarles a mis hijos que vamos a cambiar cuando tenían sus amigos y sus hábitos en Barcelona, eso fue lo más difícil. Más aún durante una pandemia, con las dificultades actuales, en particular para socializar con la gente aquí en Madrid. Eso complica las cosas, es imposible hacer actividades extraescolares con los niños, tenemos que quedarnos en casa. Extrañan a sus amigos, como extrañan a la familia de mi esposa en Barcelona. Pero también hay que ver el lado positivo: no iba a ser feliz donde la gente ya no me quería. Ahora mi familia se siente feliz y eso es lo principal ".

