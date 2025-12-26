El Mundial 2026 será el primero de la historia con 48 participantes. Además, tendrá otra novedad y es que habrá tres anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. La mayoría de los partidos, 78 de los 104, se disputarán en territorio estadounidense, entre los que destaca la final del domingo 19 de julio en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

Hay 12 grupos de cuatro seleccionados cada uno, en los que los dos mejores avanzarán a 16vos de final, instancia que se suma a partir de esta edición, junto a los ocho mejores terceros. La Argentina, que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022, integra la zona J con Argelia, Austria y Jordania. En los papeles, se perfila nuevamente como una de las grandes candidatas.

Lionel Messi disputaría el último Mundial de su carrera y se convertiría en el jugador con más participaciones Instagram (@afaseleccion)

Fixture del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Grupo A

Fecha 1

México vs. Sudáfrica – Jueves 11 de junio a las 16 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Corea del Sur vs. UEFA D – Jueves 11 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 2

UEFA D vs. Sudáfrica – Jueves 18 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

México vs. Corea del Sur – Jueves 18 de junio a las 22 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

UEFA D vs. México - Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey.

México jugará el partido inaugural de la Copa del Mundo, que inicia en el estadio Azteca

Grupo B

Fecha 1

Canadá vs. UEFA 1 – Viernes 12 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto.

Qatar vs. Suiza – Sábado 13 de junio a las 16 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Suiza vs. UEFA 1 – Jueves 18 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Canadá vs. Qatar – Jueves 18 de junio a las 19 en el BC Place de Vancouver.

Fecha 3

Suiza vs. Canadá – Miércoles 24 de junio a las 16 en el BC Place de Vancouver.

UEFA 1 vs. Qatar – Miércoles 24 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Grupo C

Fecha 1

Brasil vs. Marruecos – Sábado 13 de junio a las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Haití vs. Escocia – Sábado 13 de junio a las 22 en el Gillette Stadium de Boston.

Fecha 2

Escocia vs. Marruecos – Viernes 19 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston.

Brasil vs. Haití – Viernes 19 de junio a las 22 en el estadio de Philadelphia.

Fecha 3

Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Marruecos vs. Haití – Miércoles 26 de junio a las 19 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Marruecos es la mejor selección de África desde hace varios años; en 2022 quedó en cuarto lugar MAHMUD HAMS� - AFP�

Grupo D

Fecha 1

Estados Unidos vs. Paraguay – Viernes 12 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Australia vs. UEFA C – Sábado 13 de junio a la 1 en el BC Place de Vancouver.

Fecha 2

UEFA C vs. Paraguay – Viernes 19 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Estados Unidos vs. Australia – Viernes 19 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Fecha 3

UEFA C vs. Estados Unidos – Viernes 26 de junio a las 23 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Paraguay vs. Australia – Jueves 25 de junio a las 23 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Grupo E

Fecha 1

Alemania vs. Curazao – Domingo 14 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Costa de Marfil vs. Ecuador – Domingo 14 de junio a las 20 en el estadio de Philadelphia.

Fecha 2

Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto.

Curazao vs. Ecuador – Sábado 20 de junio a las 21 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Fecha 3

Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Curazao vs. Costa de Marfil – Jueves 25 de junio a las 17 en el estadio de Philadelphia.

Costa de Marfil ganó la última Copa de África y quiere tener una buena actuación en el Mundial Themba Hadebe - AP

Grupo F

Fecha 1

Países Bajos vs. Japón – Domingo 14 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas.

UEFA B vs. Túnez – Domingo 14 de junio a las 23 en el estadio BBVA de Monterrey.

Fecha 2

Países Bajos vs. UEFA B – Sábado 20 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Túnez vs. Japón – Sábado 20 de junio a la 1 en el estadio BBVA de Monterrey.

Fecha 3

Japón vs. UEFA B – Jueves 25 de junio a las 20 en el AT&T Stadium de Dallas.

Túnez vs. Países Bajos – Jueves 25 de junio a las 20 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Grupo G

Fecha 1

Irán vs. Nueva Zelanda – Lunes 15 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Bélgica vs. Egipto – Lunes 15 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Fecha 2

Bélgica vs. Irán – Domingo 21 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Nueva Zelanda vs. Egipto – Domingo 21 de junio a las 22 en el BC Place de Vancouver.

Fecha 3

Egipto vs. Irán – Sábado 27 de junio a las 00 en el Lumen Field de Seattle.

Nueva Zelanda vs. Bélgica – Sábado 27 de junio a las 00 en el BC Place de Vancouver.

Bélgica es el máximo favorito a ocupar el primer lugar de la zona G NICOLAS TUCAT� - AFP�

Grupo H

Fecha 1

España vs. Cabo Verde – Lunes 15 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Arabia Saudita vs. Uruguay – Lunes 15 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 2

España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 3

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio a las 21 en el NRG Stadium de Houston.

Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara.

Grupo I

Fecha 1

Francia vs. Senegal – Martes 16 de junio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

FIFA 2 vs. Noruega – Martes 16 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston.

Fecha 2

Francia vs. FIFA 2 – Lunes 22 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia.

Noruega vs. Senegal – Lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fecha 3

Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston.

Senegal vs. FIFA 2 – Viernes 26 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto.

Grupo J

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

La selección argentina intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 LUIS ROBAYO� - AFP�

Grupo K

Fecha 1

Portugal vs. FIFA 1 – Miércoles 17 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Uzbekistán vs. Colombia – Miércoles 17 de junio a las 23 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Fecha 2

Portugal vs. Uzbekistán – Martes 23 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

FIFA 1 vs. Colombia – Martes 23 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami.

FIFA 1 vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Grupo L

Fecha 1

Inglaterra vs. Croacia – Miércoles 17 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas.

Ghana vs. Panamá – Miércoles 17 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto.

Fecha 2

Inglaterra vs. Ghana – Martes 23 de junio a las 17 en el Gillette Stadium de Boston.

Panamá vs. Croacia – Martes 23 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto.

Fecha 3

Panamá vs. Inglaterra – Sábado 27 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Croacia vs. Ghana – Sábado 27 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia.

Croacia, una de las mejores selecciones del Siglo XXI, integra el Grupo L con Inglaterra, Ghana y Panamá SAVO PRELEVIC� - AFP�

16avos de final

2º Grupo A vs. 2º Grupo B – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

1º Grupo F vs. 2º Grupo C – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

1º Grupo C vs. 2º Grupo F – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.

1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

2º Grupo E vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.

2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

1º Grupo J vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

2º Grupo D vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Octavos de final

Ganador 16avos de final 2 vs. Ganador 16avos de final 5 – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.

Ganador 16avos de final 1 vs. Ganador 16avos de final 3 – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.

Ganador 16avos de final 4 vs. Ganador 16avos de final 6 – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ganador 16avos de final 7 vs. Ganador 16avos de final 8 – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador 16avos de final 9 vs. Ganador 16avos de final 10 – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.

Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.

Cuartos de final

Ganador Octavos de final 1 vs. Ganador Octavos de final 2 – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

Ganador Octavos de final 5 vs. Ganador Octavos de final 6 – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Ganador Octavos de final 3 vs. Ganador Octavos de final 4 – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ganador Octavos de final 7 vs. Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Ganador Cuartos de final 1 vs. Ganador Cuartos de final 2 – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final