Murió Jean-Louis Gasset, un bombero de los clubes franceses

Se fue una figura emblemática del fútbol francés. Jean-Louis Gasset, exfutbolista y entrenador, falleció este viernes a los 72 años, según anunció a primera hora de la tarde el Montpellier Hérault SC, equipo del que fue jugador antes de convertirse en director técnico. “El MHSC ha recibido hoy con gran tristeza la noticia del fallecimiento de Jean-Louis Gasset -escribió el club en un comunicado-. Hijo del club, dejó huella en todos aquellos que lo conocieron por su profesionalidad, su amabilidad y su deseo de transmitir sus conocimientos”.

“Jean-Louis Gasset era una persona muy especial para el club y alguien muy importante para mí. En estos momentos tan dolorosos, nuestros pensamientos están con su familia, sus seres queridos y todos aquellos que compartieron su pasión por el fútbol”, declaró Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain.

La famille Paris Saint-Germain et le football français sont en deuil : Jean-Louis Gasset nous a quittés, à l’âge de 72 ans.



Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et à ses proches. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 26, 2025

Fue un entrenador amante de las causas perdidas y los clubes en decadencia. Pero antes que eso, Gasset vistió en más de 260 ocasiones los colores azul y naranja del Montpellier. Como centrocampista, comenzó su carrera en el AS Béziers antes de fichar por el club de la capital languedociana en 1975, donde colgó los botines diez años más tarde. Sin pensarlo, se transformó en entrenador. Primero como asistente, desde 1985 en Montpellier, y luego como entrenador principal del club del Hérault una temporada en 1998.

Tras diversos trabajos que le llevaron del banquillo del SM Caen (temporada 2000-2001) al del Espanyol de Barcelona, como ayudante de Luis Fernandez durante la temporada 2003-2004, Gasset se convirtió en inseparable de Laurent Blanc, con quien había coincidido en Montpellier como jugador. Durante casi diez años (2007 a 2016), fue la sombra de Blanc, que como futbolista integró la selección francesa campeona del mundo en 1998.

Durante 10 años, Gasset fue el colaborador principal de Laurent Blanc Philippe Lopez� - AFP�

Comenzaron en Burdeos, donde el dúo ganó un título de campeón de Francia, así como la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2009. También estuvieron en la selección de Francia y en PSG. En París, Jean-Louis Gasset amplió considerablemente su palmarés: como segundo entrenador, ganó tres campeonatos, otras tantas Copas de la Liga y Trofeos de Campeones, y dos Copas de Francia.

Tras el fin de su dúo con Blanc, Gasset se especializó en llegar a clubes en crisis. Primero en Montpellier, en 2017, donde llegó a mitad de temporada y consiguió mantener al equipo en primera. Luego, en Saint-Étienne y Girondins de Burdeos.

💫 Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset.

Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe… pic.twitter.com/F48lz1CFBT — MHSC (@MontpellierHSC) December 26, 2025

Más tarde fue nombrado seleccionador de Costa de Marfil con el objetivo de ganar en casa la Copa Africana de Naciones 2024, pero fue destituido tras una fase de grupos marcada por una dura derrota ante Guinea Ecuatorial (0-4). Tuvo que ver por televisión el inesperado título de Costa de Marfil, a cargo de su exayudante Emerse Faé, quien no dudó en rendirle tributo.

Tras realizar una sustitución en el Olympique de Marsella, en un intento por estabilizar un club en crisis, fue finalmente en Montpellier donde Gasset, que había anunciado el final de su carrera, realizó su última aparición en un banco de suplentes. Para intentar, una vez más, salvar al club de su corazón.