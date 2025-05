Luis Suárez y Lionel Messi se unen para llevar al Deportivo LSM a la Divisional D de AUF: mirá el anuncio.

Luis Suárez confirmó la presencia de su equipo en la Divisional D del fútbol uruguayo. El artillero histórico de la selección uruguaya compartió la noticia en sus redes sociales luego de una campaña de expectativa. “Se viene…”, publicó este lunes por la mañana junto con las letras que identifican al Deportivo LS, pero sin adelantar ningún detalle.

En la jornada de este martes por la mañana prosiguió la campaña de expectativa con un agregado importante: el logo que antes tenía las letras “L” y “S” incorporó la “M”, dando a entender que Lionel Messi se suma como aliado. Tiempo después se confirmó y llegó el anuncio oficial. “Un sueño más que se hace realidad, hoy nace Deportivo LSM“, expresó el Pistolero.

Luego, Suárez dio detalles de qué fue lo que lo motivó a tomar esta iniciativa: “Hoy quiero brindarle a ese fútbol uruguayo, que amo y crecí desde chico, las posibilidades y herramientas a todos los adolescentes y niños para poder crecer. Por eso con el club queremos empezar a competir en el mundo AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), que es algo que nos genera muchísima ilusión y es un paso muy hacia adelante para mí y para mi familia en un proyecto en el que creemos”.

Un sueño más que se hace realidad, hoy nace @DeportivoLSM 💚 pic.twitter.com/4sIjgkRW3O — Luis Suárez (@LuisSuarez9) May 27, 2025

En este sentido, el goleador profundizó: “Más que nada, darle una infraestructura no solamente deportiva, sino que a nivel humana para poder brindarles servicios a esos adolescentes. Uno de chico no los pudo tener. Tenemos la tranquilidad de que vamos a trabajar para crecer en un proyecto en el que soñamos hace mucho tiempo y hoy en día se va a hacer realidad. Es por eso que tomé la decisión de que Deportivo LS forme parte de la estructura tanto juvenil como profesional de AUF”.

De inmediato, Suárez anunció la incorporación de Messi como socio del proyecto: “Pero este sueño no termina acá, compartiendo con nuestra familia, amigos y gente muy cercana. Vivimos muchas cosas común desde chico, compartimos muchísimas experiencias en la elite del fútbol y es por eso que hoy en día me encantaría presentar a un amigo, a un compañero. Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol y tener la misma visión desde nuestros inicios”.

El capitán de la selección argentina e Inter Miami dio sus primeras declaraciones como socio: “Primero que nada quería agradecerle a mi amigo Luis por darme esta oportunidad e invitarme a unirme con él para compartir este proyecto en el cual venís trabajando hace muchísimos años ya y que creció muchísimo”. “Y ahora poder ser parte de esto junto con vos para mí es un orgullo y una alegría que me hayas invitado y elegido. Espero aportar todo lo que pueda para seguir creciendo y sobre todo estar en esto también al lado tuyo, así que muchas gracias”, agregó Messi.

En una entrevista exclusiva con Ovación el pasado 13 de abril, Suárez había adelantado que su intención en el corto plazo era que el Deportivo LS pasara a ser un equipo profesional: “Sí, es mi idea desde el principio. Me genera mucha ilusión hacer algo por mi parte, que costó mucho trabajo, sacrificio. Tengo mucha gente que quiere al club, que tiene sentido de pertenencia. Lo trabajan y lo quieren como si fuese de ellos”, declaró entonces el goleador.

Y añadió: “Es la idea y esperemos que sea cercana, estoy muy entusiasmado, hay mucho potencial en el fútbol uruguayo. Queremos darles posibilidades a los que quieran competir y tengan condiciones. Me encantaría que tengan las herramientas que yo no tuve de chico e inculcarles valores. Que la cabeza no tiene que estar solo en hacer dinero, sino en muchos otros factores”.

Los inicios del Complejo Deportivo LS y las comodidades de su Ciudad Deportiva

Cabe recordar que el Complejo Deportivo LS inauguró su Ciudad Deportiva en camino Los Horneros en marzo de 2023. El predio cuenta con ocho hectáreas, un estadio de césped sintético con capacidad para 1400 espectadores, una minicancha de fútbol siete con capacidad para 620 personas, además de otras tres de césped natural. Cuenta también con otras prestaciones como gimnasios, pileta, vestuarios y restaurante, etc.

El ambicioso proyecto de Suárez, que fundó la primera sede del club en 2018, ya cuenta con equipos que representan a la institución en baby fútbol y en la Liga Universitaria, donde el club ascendió en la primera temporada que disputó en la organización más grande de fútbol amateur con existe en el país. También compite en el Campeonato Uruguayo Sub 14 de fútbol femenino.