Boca vendió a Luis Vázquez a Anderlecht de Bélgica

Boca Juniors cerró este domingo la venta del delantero Luis Vázquez al Anderlecht de la primera división de Bélgica. en una suma de 7 millones de dólares, más una plusvalía del 15 por ciento. La operación también contempla un plus por objetivos a cumplir, informaron a Télam fuentes de la negociación.

Vázquez, de 22 años, viajó a Europa este mismo domingo para someterse a la revisación médica y formalizar su contrato por cuatro años. Así, el jugador quedó fuera de la nómina de convocados para el partido de mañana ante Newell’s Old Boys por la 26ta. fecha de la Liga Profesional.

La salida del entrerriano se produce en momentos de una recuperación futbolística personal, después de cumplir diez meses sin marcar goles. El delantero se destapó con un doblete ante Monagas de Venezuela en la Copa Libertadores, el 30 de junio pasado, y luego volvió a marcarle a Huracán por la Liga. Bajo el ciclo de Jorge Almirón, Vázquez recuperó la titularidad en cinco partidos y, además de los tres goles, aportó tres asistencias. El total de sus números en Boca exhibe 16 tantos y 7 asistencias en 98 partidos.

La transferencia del delantero surgido de Patronato de Paraná no será la única que aporte fondos a la tesorería “xeneize” en las próximas horas, ya que también se espera la definición del traspaso de Alan Varela al Porto de Portugal.

El club luso pagará 9 millones de dólares más 3,5 millones por objetivos y le reservará a Boca el 25% de plusvalía por una futura venta.Además, la institución de La Ribera recibirá la mitad del monto de transferencia de Mateo Retegui, quien pasó de Tigre al Genoa de Italia en una cifra cercana a los 15 millones.Con todo esa dinero, Boca tendrá como prioridad la contratación de un delantero para encarar la fase final de la Copa Libertadores. El uruguayo Edinson Cavani, postergado en Valencia de España, es el objetivo prioritario.

“Me llevo lo mejor”

El atacante conversó con ESPN en el aeropuerto de Ezeiza y entregó sus sensaciones en la previa a su ida al Viejo Continente “Estoy contento con este nuevo camino, hoy me despedí de mis compañeros, voy a buscar lo mejor para mí. Me hubiese gustado despedirme en la cancha pero son cosas que pasan. Me enfoco en lo que viene”, comentó.

“Es algo nuevo, vamos a ver la adaptación y creo que en Boca había sumado más confianza en los últimos partidos, llego con ritmo. Tengo que adaptarme lo más rápido posible, hacer goles y aportar. Cuando llegó la primera oferta me puse a analizar la ciudad, el equipo y todo lo demás. Me gustó el club y su furma de jugar”, analizó sobre su nuevo club.

Además, entregó su mensaje de despedida a Boca: “De Boca me llevo lo mejor, dejo a mis amigos que son como mi familia. Ellos también están contentos por mí. Agradezco al hincha por el cariño de siempre”.

