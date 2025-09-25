Luis Zubeldía fue confirmado en Fluminense, después de que Ramón Díaz le ganó la pulseada en Inter de Porto Alegre

El fútbol brasileño sumó en las últimas horas a dos nuevos entrenadores argentinos en sus principales clubes: Luis Zubeldía fue oficializado como nuevo director técnico de Fluminense, mientras que Ramón Díaz se convirtió en flamante entrenador de Internacional de Porto Alegre, que, según trascendió, le dio prioridad al experimentado riojano por sobre el propio Zubeldía, con quien también había mantenido conversaciones. Ambos firmaron contrato hasta fines de 2026.

Zubeldía llega a un golpeado Fluminense

Su nombre fue mencionado para varios equipos, pero en las últimas horas, Fluminense se movió rápido y acordó la llegada de Zubeldía como nuevo entrenador. El argentino llega tras la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana a manos de Lanús y la reciente salida de Renato Portaluppi.

“Fluminense acordó este jueves la contratación de Luis Zubeldía. El entrenador argentino de 44 años, campeón de la Conmebol Sudamericana en 2023, firmó un contrato con el club hasta finales de 2026”, dice el anuncio del equipo de la ciudad de Río de Janeiro, que anunció al flamante DT a través de sus redes sociales.

Luis Zubeldía é o novo técnico do Fluminense!



O argentino assina contrato com o Tricolor até o fim de 2026. Seja bem-vindo! 🇭🇺🇭🇺



Saiba mais >> https://t.co/ZJD4Ew1GBc pic.twitter.com/uLWXfNmdJa — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 25, 2025

Zubeldía estará acompañado por sus ayudantes de campo Maximiliano Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar, y el preparador físico será Lucas Vivas. Desde el cuadro Tricolor también informaron que el exDT de San Pablo comenzará su ciclo este viernes en el centro de entrenamiento Carlos Castilho.

Zubeldía, de 44 años, comenzó su carrera como entrenador en 2008, cuando se hizo cargo de Lanús. Desde entonces, ha dirigido a Barcelona de Guayaquil, Racing, Liga de Quito, Santos Laguna de México, Independiente Medellín, Alavés de España y Cerro Porteño de Paraguay. Además, tuvo un segundo ciclo en Lanús. En 2023 ganó la Copa Sudamericana y el Campeonato Ecuatoriano con Liga de Quito.

Como DT de Liga de Quito, se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2023 Marcelo Endelli - Getty Images South America

Su último club fue San Pablo. El año pasado, llevó al equipo paulista a los cuartos de final de la Copa Libertadores y también de la Copa de Brasil. Además, terminó sexto en el Campeonato Brasileño, asegurando un puesto directo en la Libertadores de este año. Finalmente, dejó su cargo en junio de este año.

Cuando Julio Vaccari presentó su renuncia como entrenador de Independiente, el de Zubeldía fue uno de los primeros nombres que se mencionó como su reemplazo. Sin embargo, esa iniciativa no prosperó y fue Gustavo Quinteros quien asumió en el Rojo. En las últimas horas, sonó en varios equipos brasileños. Uno de ellos fue Inter de Brasil, pero el conjunto de Porto Alegre optó por Ramón Díaz.

El último martes, Renato Portaluppi renunció de su cargo como técnico del Flu tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Lanús. De nada sirvió su gran participación en el Mundial de clubes, competencia en la que empató ante Borussia Dortmund por 0 a 0 y eliminó a Inter en los octavos de final con un triunfo por 2 a 0.

Zubeldía tuvo dos ciclos como DT de Lanús Daniel Jayo - LA NACION

El entrenador renunció con una fuerte crítica a lo que se dice en las redes sociales “Con las redes sociales se acabó el fútbol. Soy un experto en fútbol, conozco mis habilidades. A Guardiola, a quien considero el mejor entrenador del mundo, lo llamaban estúpido. Así que hoy en día, ya nada me sorprende, precisamente por las redes sociales”, expresó el último martes luego de presentar su renuncia.

En este contexto, la dirigencia del club de Río de Janeiro se movió rápido y eligió a Zubeldía, que tendrá un doble desafío de aquí a fin de año: el equipo marcha en la octava posición del Brasileirão con 31 unidades, por ahora, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año; también tendrá por delante las semifinales de la Copa de Brasil, ante Vasco da Gama.

Ramón Díaz también fue oficializado

La llegada de Ramón Díaz a Internacional de Porto Alegre no fue una decisión improvisada. La dirigencia del club brasileño había iniciado conversaciones con Zubeldía como una de las principales opciones para suceder a Roger Machado, tras la derrota en el clásico ante Gremio. Sin embargo, la balanza terminó inclinándose a favor del entrenador riojano, que ya se presentó ante el plantel.

En la etapa final de la evaluación, el ex entrenador de River, San Lorenzo y Al-Hilal, entre otros, superó en la consideración a Zubeldía. El club valoró especialmente su trayectoria internacional y su capacidad para obtener resultados inmediatos en un contexto de urgencia deportiva. Inter se ubica en la 14ª posición del Brasileirão, con 27 puntos, dos posiciones por debajo de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana y a cinco de los puestos de descenso.

“Quiero que el equipo sea protagonista”, fueron las primeras palabras de Ramón Díaz en Internacional de Porto Alegre.

El nuevo cuerpo técnico, que encabeza junto a su hijo Emiliano Díaz, estará integrado por colaboradores de confianza como Osmar Ferreyra, Bruno Urribarri, Diego Pereira y Juan Romanazzi. La expectativa es que Díaz imprima su estilo desde el debut, previsto para este sábado frente a Juventude.

La “pulseada” entre entrenadores argentinos refleja no solo el prestigio que mantienen en el fútbol brasileño, sino también los diferentes enfoques que ofrecen: el impacto inmediato de Ramón frente al modelo sostenido y metodológico de Zubeldía. Ambos fueron elegidos, finalmente, por clubes con necesidades distintas, aunque con idéntica ambición de protagonismo.