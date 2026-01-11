Luis Zubeldía, DT de Fluminense, fue operado del corazón y estará inactivo por 15 días

El director técnico argentino del Fluminense, Luis Zubeldía, fue operado del corazón el sábado y deberá guardar un reposo de quince días. El club carioca informó en X que fue sometido a una angioplastia con colocación de stent y que se realizó sin complicaciones.

“El procedimiento fue exitoso, pero su regreso a sus funciones se ha extendido hasta 15 días”, escribió Fluminense en la red social.

El club informó la cirugía el viernes a través de un comunicado, destacando que un eventual proceso postoperatorio le impediría ejercer sus funciones como entrenador durante al menos siete días. Sin embargo, con el fin de no apresurar su recuperación, se decidió que guardara reposo durante el doble del tiempo previsto.

Por este motivo, el DT argentino, de 44 años, se ausentará de los entrenamientos y no podrá acompañar al equipo en su debut en el Campeonato Carioca.

INFORMAÇÃO: O técnico Luis Zubeldía passou, na tarde deste sábado (10), por uma angioplastia com stent. O procedimento foi bem sucedido, mas a previsão de retorno às suas funções foi estendida para até 15 dias. Que seja uma grande recuperação, Profe! 💪 pic.twitter.com/FHJf8Cwgl0 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 11, 2026

Está previsto que Luis Zubeldía regrese al club el 25 de enero, según el comunicado del Fluminense. Hasta entonces, el club se enfrentará a Madureira (14 de enero), Boavista (17 de enero) y Nova Iguaçu (21 de enero).

En la cuarta jornada del Campeonato, el Fluminense jugará el clásico contra el Flamengo que está programado justo para el 25 de enero, fecha en que Zubeldía se reincorporaría al trabajo.

Zubeldía está a cargo de la pretemporada del Fluminense desde el 2 de enero. El jueves pasado recibió a los jugadores que disputaron la semifinal de la Copa de Brasil en diciembre, con lo que ya tiene a toda la plantilla disponible para las primeras semanas de entrenamiento de 2026.

Le llegada de Zubeldía al Fluminense

Zubeldía llegó al tricolor de Río de Janeiro en septiembre de 2025. El argentino llegó tras la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana a manos de Lanús y la salida de Renato Portaluppi.

Aretes dirigió a San Pablo, club al que llevó a los cuartos de final de la Copa Libertadores y también de la Copa de Brasil. Además, terminó sexto en el Campeonato Brasileño, asegurando un puesto directo en la Libertadores de este año. Finalmente, dejó su cargo en junio del año pasado.

Tras su paso por San Pablo, Luis Zubeldia fue anunciado como nuevo entrenador de Fluminense JUAN MABROMATA - AFP

Zubeldía comenzó su carrera como entrenador en 2008, cuando se hizo cargo de Lanús. Desde entonces, ha dirigido a Barcelona de Guayaquil, Racing, Liga de Quito, Santos Laguna de México, Independiente Medellín, Alavés de España y Cerro Porteño de Paraguay. Además, tuvo un segundo ciclo en Lanús. En 2023 ganó la Copa Sudamericana y el Campeonato Ecuatoriano con Liga de Quito.