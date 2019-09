Maca Sánchez celebra uno de sus goles en la victoria sobre Lanús Crédito: @sanlorenzo

Macarena Sánchez quedará en la historia como la gran promotora de la profesionalización del fútbol femenino en la Argentina. La delantera, que encendió su lucha cuando la UAI Urquiza la dejó libre a comienzos de este año, volvió a la actividad en San Lorenzo. Y lo hizo de la mejor manera, con dos goles en la victoria por 3-1, por la primera fecha del torneo femenino de primera división, en el sur bonaerense.

Sánchez, de 27 años, dejó el anonimato a fines de enero pasado, cuando denunció su despido de UAI Urquiza e intimó a la entidad con una carta documento para que regularizara su situación como futbolista. Su lucha sumó el apoyo necesario para que Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, oficializara el fútbol profesional femenino, 88 años después que el de los varones en nuestro país.

"Se me acercó mucha gente. Matías Lammens, entre ellos. Quería saber qué necesitábamos y conocer la realidad del fútbol femenino, más allá de San Lorenzo. Nos dio una mano para acercarle una propuesta de profesionalización a AFA. Y así fue, todo muy veloz. Desde la denuncia hasta que se anunció la profesionalización pasaron menos de dos meses, aunque era algo que se venía pidiendo hace rato", contó tiempo atrás. Lammens no dudó y la convirtió en la primera jugadora profesional: fue uno de los quince contratos que firmó el Ciclón para el nuevo campeonato.

Desde luego, no fue sencillo el camino para Sánchez, que debió acostumbrarse a andar con un botón antipánico encima por las amenazas de muerte que recibió, más el hostigamiento en las redes sociales. "Los primeros días no quería salir de mi casa, estaba reperseguida. Al día siguiente vino mi mamá, después mi hermana, después mi papá... Estuve siempre acompañada, pero tenía muchos nervios. Pero valió la pena. La profesionalización estaba en mi mente como que lo iban a vivir las chicas más tarde, en algún momento. No pensé que lo iba a vivir yo", destacó.

Este martes, después de anotar los dos goles, Sánchez contó en su cuenta de Twitter: "El partido más importante de mi vida, fueron 9 meses sin jugar y la vuelta fue con triunfo y dos goles. Gracias a todxs por tanto cariño, y gracias SIEMPRE a mi familia, en especial a mi abuelo que me cuida y me alienta desde el cielo, esto es para ellos".

Para Macarena Sánchez y San Lorenzo, la actividad continuará el sábado: desde las 15, el Ciclón femenino recibirá a Gimnasia La Plata en el Nuevo Gasómetro.