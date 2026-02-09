En qué canal pasan Barracas Central vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026 hoy

El partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B se disputa este lunes a las 17 en el estadio Claudio Fabián Tapia con arbitraje de Darío Herrera
- 3 minutos de lectura'
La cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 se cierra este lunes con cuatro partidos y el primero de ellos que se disputa, desde las 17, es Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata en el estadio Claudio Fabián Tapia con arbitraje de Darío Herrera y correspondiente al Grupo B.
El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
La previa de Barracas vs. Gimnasia de La Plata
El Guapo todavía no ganó en el certamen porque acumula una derrota vs. River 1 a 0 y sendos empates frente a Aldosivi de Mar del Plata 0 a 0 y Deportivo Riestra 1 a 1. Entre semana superó a Temperley por penales 4 a 3 tras igualar 2 a 2 en la primera etapa de la Copa Argentina, por lo que no conoce la victoria en la temporada.
El Lobo tuvo un buen inicio de certamen en el que se hizo fuerte de local y derrotó a Racing 2 a 1 y el Tiburón 3 a 0. Entre medio, perdió ante River en el Monumental 2 a 0 y para el choque frente a Barracas cuenta con el regreso de su emblema, Ignacio Fernández, para hacer dupla con Ignacio Miramón. El elenco de Fernando Zaniratto tiene seis unidades y en caso de sonreír quedará entre los líderes de su zona.
Posibles formaciones
- Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Gonzalo Maroni o Tomás Porras, Iván Tapia; Gonzalo Morales o Lucas Gamba y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón y Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández y Jeremías Merlo o Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.83 contra 3.06 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.87.
Ambos clubes se enfrentaron recientemente, el 1° de diciembre de 2025, por los cuartos de final del Torneo Clausura de ese año con victoria de Gimnasia 2 a 0 como visitante con goles de Manuel Panaro y Franco Torres. Con ese duelo, el Lobo lleva cinco victorias en fila sobre Barracas Central.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
Una ráfaga letal. Video: los goles de Vélez a Boca en dos minutos que rompieron el partido en Liniers
"Me voy preocupado". El inquietante momento de Ubeda por la falta de ideas del equipo y las miradas de reojo sobre su futuro en Boca
No se sabe a qué juega. Un Boca tibio y sin identidad se llevó una lección (y una dura derrota) ante el audaz Vélez
- 1
Las despiadadas críticas que recibe Garnacho en Inglaterra y que ponen en duda su lugar en el Mundial
- 2
TV y streaming del domingo: Vélez vs. Boca, partidazos en Europa, el Super Bowl y la qualy del Argentina Open
- 3
River hizo todo mal y volvió a lo peor que creía haber dejado atrás: Tigre lo volteó con una dura goleada
- 4
Messi marcó un golazo en el empate de Inter Miami ante Barcelona de Ecuador