En qué canal pasan Barracas Central vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026 hoy

La cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 se cierra este lunes con cuatro partidos y el primero de ellos que se disputa, desde las 17, es Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata en el estadio Claudio Fabián Tapia con arbitraje de Darío Herrera y correspondiente al Grupo B.

El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Barracas vs. Gimnasia de La Plata

El Guapo todavía no ganó en el certamen porque acumula una derrota vs. River 1 a 0 y sendos empates frente a Aldosivi de Mar del Plata 0 a 0 y Deportivo Riestra 1 a 1. Entre semana superó a Temperley por penales 4 a 3 tras igualar 2 a 2 en la primera etapa de la Copa Argentina, por lo que no conoce la victoria en la temporada.

El Lobo tuvo un buen inicio de certamen en el que se hizo fuerte de local y derrotó a Racing 2 a 1 y el Tiburón 3 a 0. Entre medio, perdió ante River en el Monumental 2 a 0 y para el choque frente a Barracas cuenta con el regreso de su emblema, Ignacio Fernández, para hacer dupla con Ignacio Miramón. El elenco de Fernando Zaniratto tiene seis unidades y en caso de sonreír quedará entre los líderes de su zona.

Barracas Central busca su primera victoria en la temporada 2026 Suriel_Escobar - Barracas Central

Posibles formaciones

Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Gonzalo Maroni o Tomás Porras, Iván Tapia; Gonzalo Morales o Lucas Gamba y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón y Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández y Jeremías Merlo o Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.83 contra 3.06 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.87.

Ambos clubes se enfrentaron recientemente, el 1° de diciembre de 2025, por los cuartos de final del Torneo Clausura de ese año con victoria de Gimnasia 2 a 0 como visitante con goles de Manuel Panaro y Franco Torres. Con ese duelo, el Lobo lleva cinco victorias en fila sobre Barracas Central.