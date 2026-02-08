Huracán vs. San Lorenzo, por el torneo Apertura

Huracán y San Lorenzo se miden en Parque de los Patricios por la 4° fecha del torneo Apertura. Un clásico con mucho en juego, que es dirigido por Yael Falcón Pérez (con Héctor Paletta en el VAR) y en el que ambos intentarán romper rachas. El Globo busca su primer triunfo del campeonato, mientras que el Ciclón intentará cortar la racha de ocho años sin poder ganar en el Ducó.

El Ciclón y el Globo se enfrentaron en 191 oportunidades: San Lorenzo obtuvo 87 victorias; Huracán ganó 48 partidos; e igualaron en 56 oportunidades. El último clásico entre ambos fue en el Clausura 2025 en un empate 0-0 en el Estadio Pedro Bidegain.

El equipo dirigido por Diego Martínez acumula dos empates y una caída y su gente necesita una alegría luego de las frustraciones de 2025 (perdió la final del torneo Apertura con Platense en la primera mitad y quedó tempranamente eliminado en el Clausura). Sin embargo, las ilusiones para esta tarde son altas ya que el Globo no pierde contra San Lorenzo en el Palacio desde 2017 y desde entonces registra tres triunfos y cuatro igualdades. Lo cierto, paralelamente, es que Huracán no supo aprovechar tanto los años de crisis política y dirigencia del Ciclón.

Huracán salió a jugar con el esquema 4-2-3-1 con Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo y César Ibáñez; Emmanuel Ojeda y Leonardo Gil; Alejandro Martínez, Facundo Weller y Oscar Cortés; Jordy Caicedo.

☑️ Así forma #SanLorenzo 🆚 Huracán



💪 ¡Vamos, Ciclón!



🏆 #TorneoMercadoLibre Apertura

📺 Seguilo en vivo por ESPN Premium y TNT Sports Premium

— San Lorenzo (@SanLorenzo) February 8, 2026

San Lorenzo con un sistema 4-3-1-2 con Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández y Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi y Gonzalo Abrego; Facundo Gulli; Ezequiel Cerutti y Alexis Cuello.

En los primeros minutos, el equipo de Diego Martínez intentó asumir el protagonismo con las proyecciones del lateral Vera y San Lorenzo se defendió cerca de su arquero Gill, pero tratando de salir rápido de contraataque. No se quedó expectante, tal fue así que en el primer córner que tuvo a favor ganó de arriba y Cuello remató de volea muy desviado. El local respondió con una corrida de Jordy Caicedo que finalizó con un remate de zurda y desde afuera del área que controló Gill sin problemas.

GULLI, EL PRIMER AMONESTADO DE LA TARDE, POR ESTA DURA FALTA#LPFxTNTSports



GULLI, EL PRIMER AMONESTADO DE LA TARDE, POR ESTA DURA FALTA
— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 8, 2026

La primera amarilla del partido fue para el jugador menos pensado: Facundo Gulli, enganche del Ciclón de 20 años, fue a disputar una pelota dividida con vehemencia, llegó tarde y le dio de lleno al pecho de Leo Gil. Yael Falcón Pérez no dudó y le sacó correctamente la tarjeta.

Huracán también buscó lastimar con algunos ataques directos, como el pelotazo frontal que metió Weller para el pique de Caicedo, pero el 9 remató a la carrera y muy desviado apenas pasados los 20 minutos de la primera etapa.

El partido está siendo dominado por las infracciones y los roces. Y los futbolistas quisieron “sacar ventaja” de eso: Fabio Pereyra buscó simular una agresión de Cuello que no existió luego de un ataque fallido del Ciclón.

El Pocho Cerutti recibió de Gulli y encaró al central Carrizo, que lo derribó en la puerta del área y también fue amonestado por Falcón Pérez. Una infracción ideal para Gulli, pero la ejecución no fue ni potente ni precisa. Fue la última acción del primer tiempo.