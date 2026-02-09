En qué canal pasan Estudiantes vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura 2026 hoy

Estudiantes de La Plata y Deportivo Riestra chocan este lunes desde las 19.15 en el estadio Uno-Jorge Luis Hirschi con arbitraje de Facundo Tello en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Estudiantes vs. Riestra

El Pincha tiene una gran oportunidad para escalar como máximo hasta el segundo puesto de la tabla de posiciones de su zona, donde actualmente tiene cinco puntos producto de dos empates como visitante frente a Independiente 1 a 1 y Defensa y Justicia 0 a 0 más una victoria como local sobre Boca 2 a 1.

Tras la reciente salida de Santiago Ascacíbar al xeneize, el entrenador Eduardo Domínguez se quedaría también sin Edwuin Cetré porque el colombiano está a un paso de sumarse al conjunto de Claudio Úbeda para ser otra vez compañero del ‘Ruso’. Lo positivo para el ‘Barba’ es la vuelta del arquero uruguayo Fernando Muslera, quien se recuperó de una molestia en el tendón de Aquiles y ocupa el lugar que muy bien lo cuidó Fabricio Iacovich.

El Malevo, por su parte, tuvo un mal arranque de campeonato con derrotas vs. Boca y Defensa y Justicia 1 a 0 y en su última presentación igualó ante Barracas Central 1 a 0, por lo que acumula apenas dos unidades. El elenco de Gustavo Benítez fue la gran revelación de la temporada 2025 y se clasificó al Copa Sudamericana venidera, por lo que necesita sumar puntos en el plano doméstico para llegar con algo de holgura a la doble competencia que tendrá desde abril.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo o Adolfo Gaich y Joaquín Tobio Burgos. DT: Eduardo Domínguez.

Deportivo Riestra: Iván López; Juan Cruz Randazzo, Nicolás Caro Torres, Facundo Miño, Rodrigo Sayavedra, Pedro Ramírez; Mateo Ramírez, Ángel Stringa, Nicolás Watson; Ramón González Herrero y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.94 contra 5.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.01.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en 2024, por La Liga Profesional, con triunfo de Estudiantes 2 a 0 con tantos de Cetré y Javier Correa. En 2025 no se enfrentaron porque conformaron diferentes grupos en los torneos Apertura y Clausura y tampoco se cruzaron en los playoffs ni en la Copa Argentina.