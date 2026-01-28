Los reflejos de Gill y la efectividad de Herazo: los fundamentos para la ajustada victoria de San Lorenzo

Con muy poco, hizo un gran negocio. Con mucho esfuerzo, con fútbol en cuentagotas, las atajadas de Orlando Gill y la efectividad de Diego Herazo, San Lorenzo construyó el triunfo por 1 a 0 sobre Gimnasia, de Mendoza. Se sostuvo en el inicio con los reflejos del arquero y descubrió en el delantero colombiano la llave para desatar el festejo.

No le sobra nada al Ciclón, que en la cancha se sacrifica y espera que aquellos que ahora dirigen el club ordenen el caos económico-financiero-institucional. La victoria es un alivio, tras un mal inicio, y los últimos días aplacaron el desconcierto: el club retuvo a Alexis Cuello y a Jhohan Romaña, sumó a Luciano Vietto, Gonzalo Abrego y a los uruguayos Mathías de Ritis y Guzmán Corujo y pagó 2.100.000 dólares para levantar las 14 inhibiciones.

El festejo junto a Alexis Cuello, que armó la jugada para el gol de Diego Herazo; San Lorenzo no se desprendería del atacante, que asomó en el radar de Boca SAN LORENZO

Dos veces visitó San Lorenzo a Gimnasia, de Mendoza, frente a quien no jugaba desde hace 42 años. Los antecedentes, en los campeonatos Nacionales de 1970 y de 1984, no eran favorables para el Ciclón -una derrota y un empate-, que en la noche del martes rompió el hechizo. El debut con derrota en el Nuevo Gasómetro, con Lanús, empujó a ensayar un cambio de nombres y en el movimiento de piezas el equipo mutó el dibujo táctico: Manuel Insaurralde reemplazó a Matías Reali. Una reformulación de la zona de volantes, donde el mediocampista acompañó a Nicolás Tripicchio y a Ignacio Perruzzi para respaldar al juvenil Facundo Gulli, el encargado de manejar la ofensiva y abastecer a los delanteros, Cuello y Ezequiel Cerutti.

Demoró San Lorenzo en encontrarse en la cancha, en unir las piezas del rompecabezas que diseña el director técnico Damián Ayude. Sorprendió el Lobo mendocino con una presión alta con la que incomodó la salida y empujó a errores. El juvenil y goleador de la Reserva de Boca, Valentino Simoni, pulseó y ganó ante Romaña, y la acción la finalizó Julián Ceballos; luego se equivocó Ezequiel Herrera y remató Ulises Sánchez... El arquero Gill controló en las dos oportunidades, desactivó el riesgo y ofreció la calma que en esos pasajes no presentaba el equipo. Si de un lado el DT Ayude se esforzaba en pedir atención, orden y juego simple para recuperar la confianza, Ariel Broggi alentaba a sus jugadores para que el Lobo mantuviera la misma actitud.

Ezequiel Cerutti aportó despliegue al ataque de San Lorenzo; el delantero fue reemplazado por Diego Herazo, autor del gol del triunfo SAN LORENZO

Las amonestaciones a Herrera y a Perruzzi, un reflejo de que San Lorenzo estaba ahogado y que, con poco, el rival podía dañarlo. La velocidad de Santiago Rodríguez, la movilidad de Simoni para no ser una referencia para los zagueros centrales y el aporte de los volantes que acompañaban para rodear el área -a veces se sumaban los defensores laterales-, el manual sencillo con el que los mendocinos marcaban el pulso en un juego en el que el primer tiempo apenas descubrió tres remates al arco y todos fueron del Lobo. El Ciclón no juntaba pases, y la única vía para merodear el área eran los pelotazos para sus delanteros; saltear líneas impedía que los volantes crecieran en presencia, juego...

Lo mejor del triunfo de San Lorenzo

De los juveniles Juan Cruz Rattalino y Agustín Ladstatter al colombiano Herazo, los nombres que eligió Ayude para revertir un desarrollo que no le resultaba favorable al Ciclón. El corpulento delantero cafetero destrabó el marcador en la primera acción: Cuello se vistió de asistidor y el Tanque empujó la pelota al gol.

Cambió el escenario Herazo. San Lorenzo pasó a controlar el territorio y el Lobo mendocino ya no tenía el vigor del primer tiempo. La desesperación se apoderaba de Gimnasia –en desventaja recibió la primera tarjeta amarilla, el lateral izquierdo Saavedra-, mientras que con aplomo el Ciclón le quitaba ritmo al partido y no se sonrojó para demorar con asistencias médicas para Gill y el capitán Gastón Hernández.

Sufrió en el final, porque se replegó para sostener la victoria. Ganar, después de la caída en el estreno, era una obligación para San Lorenzo que el sábado, desde las 17.30, recibirá a Central Córdoba. Con tres puntos y la posibilidad de poner en la cancha a algunos de los refuerzos que se sumaron en los últimos días, mira con mayor optimismo el comienzo de la temporada.