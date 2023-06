Manchester City campeón de la Champions League: John Stones, el guerrero de Guardiola que mide 1,88m, juega de ‘todocampista’ y deja la vida

escuchar

Quizás el único error táctico de Pep Guardiola en la final que su Manchester City le ganó a Inter por 1-0 en Estambul fue haber sacado a John Stones. Porque más allá del favoritismo para levantar (merecidamente) la Champions League, su equipo tuvo más corazón que juego, más despliegue que lucimiento. Iban 38 minutos del segundo tiempo y el conjunto italiano, con enjundia y centros, estuvo cerca del empate con cabezazos de Lukaku y el empuje de Lautaro Martínez. Ni Haaland, ni Julián Álvarez, ni De Bruyne, ni el “fantasista” Grealish, ni el arquero Ederson pese a las atajadas del final. El cartel del jugador más destacado de la final (y da para el debate si también no fue el de la campaña) fue para John Stones, un ‘todocampista’ que está lejos técnicamente hablando de lo que pueden aportar Foden, Gundogan y Bernardo Silva, pero juega de lo que le piden. Y siempre cumple. El gol lo hizo Rodri, otro que cumplió un rol clave en Turquía, aunque lo de Stones fue más allá en un fútbol que Guardiola sigue reinventando.

Lo aplaudieron todos. Cuando Pep lo reemplazó por Kyle Walker ante Inter, Stones enfiló hacia el banco de suplentes y todos, incluso Julián Álvarez, lo esperaban de pie mientras se rompían las manos reconociendo el despliegue del defensor de 28 años. Stones ya había dado muestras de su potencial en este rubro en las semifinales ante Real Madrid, pero este sábado dejó el alma y hasta se fue del campo con la camiseta rota, ya que antes que Guardiola lo reemplace, en un córner a favor y en el esfuerzo de Gosens por marcarlo, le generó una grieta en la casaca celeste.

Lo mejor de la final

Stones llegó de la mano de Pep Guardiola en 2016 desde Everton, a cambio de 55.600.000 de euros. “Estoy tratando de jugar simple, fácil. Si puedo girarme, lo haré, pero se trata de crear espacio para los demás. Los mediocampistas tienen una visión de 360º y eso no lo he incorporado del todo aún”, decía en la previa de la final, hablando de la evolución que tuvo su juego de la mano del DT catalán.

En el nuevo esquema de Guardiola en el Manchester City, el 3-2-4-1 , Stones arranca como doble 5 con Rodri cuando todos están volcados en el ataque pero luego, a la hora del repliegue defensivo, termina como lateral derecho en el 4-4-2 made in Falcioni o Zielinski de Pep . Emerson; Stones, Akanji, Rubén Días y Aké; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan y Grealish; Haaland y De Bruyne.

John Stones vs Inter Milan pic.twitter.com/YmT9oeC6vG — ً (@AREDlTS) June 10, 2023

“El fútbol está en permanente evolución y los jugadores tenemos que adaptarnos. Me estoy divirtiendo mucho en mi posición. En las últimas semanas, cuanto más juego ahí, más cómodo me siento. Sé lo que se espera de mí. No sólo soy yo. Todos rotan y juegan en diferentes posiciones”, dice el central reconvertido en mediocampista. Frente a Inter arrancó como doble 5 sufriendo la presión alta del conjunto italiano; luego apareció como enganche intentando giros y pases filtrados (como hizo a los 9 minutos del segundo tiempo); a los 15, volvió a aparecer como falso 10 tras tirar una pared como Haaland. En la acción del gol de Rodri, quien filtra el pase es Akanji pero Stones aparece en la foto como wing derecho.

Guardiola lo defendió cuando las cosas no le salían: “Tiene más personalidad que todos los que estamos en esta sala juntos, más pelotas”. Stones reconoció el bajón futbolístico en declaraciones reproducidas por el diario Marca: “El punto más bajo de mi carrera llegó en 2019. Fue difícil, pero sabía que tenía que luchar para recuperar mi lugar en el City y en Inglaterra. Tuve que volver a lo básico y ver qué podía hacer para mejorar. Miré hasta las cosas más pequeñas que estaba haciendo fuera del fútbol: alimentación, sueño... Valió la pena. Los tres últimos años he progresado y he sido bastante consistente en mi juego”.

John Stones jugó una gran final para Manchester City Emrah Gurel - AP

Stones quedó relegado de los flashes incluso en la final por la cantidad de “figuras” de cartel que tienen ambos equipos, pero no escatima un minuto en seguir evolucionando. “Estoy viendo muchos vídeos de después de los partidos y viendo en qué puedo mejorar. Quiero jugar lo mejor que pueda. También me hace mejorar mi lectura de juego en diferentes posiciones en el campo. Realmente lo estoy disfrutando y creo que está dando sus frutos. Pep ve cosas y las ensayamos en los entrenamientos”, explica Stones, el guerrero de Guardiola, el que tiene, a la hora de demostrar actitud, tiene “más pelotas” que todos.