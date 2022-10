Manchester City vs. Manchester United, o el clásico de los 1000 millones de dólares en la Premier League

Este domingo desde las 10 de la mañana (hora argentina), Manchester se paraliza. El estadio Etihad será el escenario del clásico de la ciudad más caro de la historia. Si ambos entrenadores (Pep Guardiola y el holandés Erik Ten Hag) repiten las formaciones titulares de sus últimos partidos, el valor pagado por los 22 protagonistas superará los 1000 millones de dólares .

Además, el noruego Erling Haaland buscará su tercer hat-trick consecutivo, algo nunca antes conseguido en la Premier League. También podría darse el enfrentamiento entre los argentinos Lisandro Martínez (titular en los Diablos Rojos) y Julián Álvarez (suplente en los Ciudadanos).

Son dos de los equipos más caros del mundo. Sumados, titulares y suplentes de los dos conjuntos de Manchester el valor pagado por los protagonistas trepa hasta los US$ 1600 millones. Un lujo que sólo la liga más global del planeta puede darse. Pero, además, el clásico de la ciudad se disputará con ambos equipos en un momento dulce. Los Diablos Rojos llegan entonados por cuatro victorias consecutivas, que les permitieron escalar posiciones en la tabla tras un comienzo repleto de dudas. Además, Ten Hag fue premiado como el mejor entrenador de septiembre y Marcus Rashford como el mejor futbolista del mes.

Enfrente, Haaland. El “androide” noruego va camino a los ¡59 goles! en la temporada si sigue con sus actuales registros: lleva 14 gritos en 10 partidos para su equipo. Y seis de ellos en los últimos dos encuentros. Todo parece indicar que sus compañeros de ataque serán ingleses: el joven Phil Foden y Jack Grealish. Por detrás, el belga Kevin De Bruyne. El detalle del retorno goleador de Haaland impresiona: según Sky Sports, el ex Molde, en su país, y Borussia Dortmund promedia un gol cada...14 toques de pelota. Quien le sigue en la estadística (compilada desde la temporada 2010-2011 entre quienes convirtieron más de 50 goles) es Jamie Vardy (Leicester City). Pero el delantero inglés precisa casi el cuádruple de contactos con el balón para anotar: 50. En el tercer escalón del podio, un viejo conocido: el argentino Sergio “Kun” Agüero (57 toques por gol). Cuarto es Harry Kane con 60, la misma cantidad que el mexicano Javier “Chicharito” Hernández.

Pep Guardiola ya anticipó en conferencia de prensa lo que podría ser el duelo individual clave del partido, entre Haaland y Martínez, inicialmente criticado por su altura pero hoy elogiado por su inteligencia en los duelos y salida limpia: “Me gusta cuando la gente subestima a los jugadores por su tamaño. Él es fantástico, agresivo, de buena construcción” lo elogió el entrenador catalán. “No es la primera vez que juega contra jugadores más altos, lo maneja. Importante es ser inteligente, valiente. En los cruces, Haaland es más alto, veremos qué pasa”, adelantó.

El equipo titular de los Diablos Rojos no tendrá a Harry Maguire en la defensa. Para algunos, la dolencia muscular con la que regresó al club tras la doble fecha de Nations League con Inglaterra es un alivio. La presencia del ex Leicester City en el centro de la última línea inglesa es motivo de numerosas polémicas y debates, sobre todo a la luz de sus últimas actuaciones. Lo mismo ocurre en su club. La lesión les abre la puerta al francés Raphael Varane y al argentino Martínez para ser los zagueros titulares en el encuentro que tendrá en vilo a la ciudad. Después de todo, el United se gastó en ambos casi 100 millones de euros: 40 en el ex Real Madrid y 57,37 en el futbolista que en la Argentina vistió las camisetas de Defensa y Justicia y Newell’s.

🗣️ Erik: “Queremos ganar todos los partidos, así que el objetivo para el domingo no va a ser otro”.



“Tenemos que rendir al máximo a través de nuestras reglas y principios. Esto se trata de ejecutar un plan de juego para sacar un buen resultado”.#MUFC #MCIMUN pic.twitter.com/QGutEin2xq — Manchester United (@ManUtd_Es) September 30, 2022

Además, podría darse una rareza: Cristiano Ronaldo jugaría como titular su segundo partido de la temporada . CR7, que durante el mercado anunció su intención de irse a jugar a otro equipo, no estuvo al 100% desde lo físico. Pero, ante las lesiones del francés Antony Martial y del inglés Rashford (volvió con un golpe de la fallida doble fecha de Nations League con su seleccionado), el ex jugador de Real Madrid y Juventus podría convertirse en la referencia ofensiva de los Diablos Rojos. A los 37 años, CR7 tendrá otra oportunidad de demostrar su vigencia en un partido que será visto por los ojos del mundo. Llega entonado tras convertirle a Sheriff Tiraspol por la Europa League, aunque le pesará la eliminación de su seleccionado del Final Four de la Nations League tras la derrota con España en Braga.

En el equipo dirigido por Guardiola pueden regresar dos jugadores vitales para la defensa, como el francés Aymeric Laporte y el inglés Kyle Walker. Este último será titulare en el lateral derecho (el portugués Joao Cancelo irá por la banda izquierda), pero en la zaga central continuarán dos jugadores que se destacaron por su solvencia en los últimos partidos: el portugués Ruben Dias y el suizo Manuel Akanji, uno de los refuerzos del último mercado, ya asentado como titular.

Manchester City pagó 100 millones de libras (111 millones de dólares) por Jack Grealish, el futbolista más caro de los 22 titulares del clásico de la ciudad, que se disputará este domingo en el Etihad Stadium

Guardiola sabe que el clásico tiene una doble implicancia: deportiva y emocional. Un triunfo ante el rival de toda la vida implicaría la décima victoria consecutiva en el Etihad, en todas las competencias. Pero además, y de acuerdo a cómo salgan Arsenal y Tottenham en el derbi del norte de Londres (se enfrentan el sábado), un eventual éxito ante los Diablos Rojos les daría a los Ciudadanos la punta provisoria en la tabla de posiciones. Manchester City, en definitiva, busca revalidar su título de campeón. Y las estadísticas en su estadio son lapidarias: el equipo es el máximo goleador de la Premier como local (14 en apenas tres partidos) y el menos vencido (sólo dos goles en contra). Sus últimas siete victorias llegaron, además, con al menos tres goles convertidos.

Probables formaciones: