Manchester City vs. Real Madrid, por la Champions League: las frases de Pep Guardiola que elevan la temperatura de la revancha de la semifinal

“Las emociones van a ser fuertes y para ganarle al Real Madrid tienes que tener un plan. Mi sensación es de que debemos ser mejores que en el partido de ida y tener más ocasiones de gol. Tenemos enfrente al oponente más fuerte”, sostuvo Josep Guardiola, entrenador de Manchester City, en la espera de la restante semifinal de la Champions League, que este miércoles definirá al rival de Inter. El equipo italiano se clasificó este martes con un 1-0 en el desquite y un 3-0 global sobre su archirrival, Milan, para el encuentro por el título de campeón de Europa, que tendrá lugar el 10 de junio en Estambul, Turquía. Ahora, tras el 1-1 en España, los citizens y los merengues afrontarán la revancha desde las 16 (hora argentina) en el Eithad Stadium, de Manchester.

Hasta ahora, la presión por alzar el trofeo de clubes más importante de Europa ha sido insoportable para los jugadores del City. Sucede todo lo contrario en Real Madrid, que se aburre de batir récords en el torneo que parece hecho a su medida. Tal contraste es una de las varias aristas que hacen tan apasionante el enfrentamiento entre ambos en la penúltima instancia eliminatoria.

Erling Haaland, el máximo goleador del Manchester City, en el centro de la escena durante el último entrenamiento antes de jugar contra Real Madrid por el pase a la final de la Champions League.

El club inglés ha gastado más de 1000 millones de dólares para nutrirse del mejor talento disponible, pero una y otra veces no ha logrado quedarse con el certamen continental. Ni siquiera Guardiola, dos veces ganador de la Champions como entrenador de Barcelona, ha conseguido cambiar eso. Cada año que pasa, la tensión aumenta para que conquiste el único gran trofeo que le ha sido esquivo al City desde que la entidad fue adquirida por la familia real de Abu Dhabi.

“Es lo que le falta al club, y con todo el dinero que los dueños han invertido, tenemos esa deuda”, aseguró el defensor Kyle Walker en la conferencia de prensa del martes. “Es importante para cada uno de nosotros en el vestuario. Sabemos cuál es el objetivo final”, agregó. A su lado, Guardiola no coincidió. El catalán minimiza a menudo el hecho de que haya “una obligación” de obtener la Liga de Campeones luego de arrasar en la Premier League durante su ciclo, que sumó a Julián Álvarez y a Máximo Perrone en esta temporada.

Ruben Dias y Karim Benzema vuelven a estar frente a frente por la Champions; en España Manchester City y Real Madrid quedaron 1-1 y la semifinal se definirá en Inglaterra.

“Mi legado aquí ya es excepcional. Hemos llegado hasta aquí muchas veces; no somos estúpidos, sabemos lo importante que es el partido. Quizá sea el más importante desde que estoy aquí; no voy a negarlo. Les dije a los jugadores que vivieran el momento, que lo disfrutaran, que eran muy afortunados”, señaló Pep, que guió al City a tener al alcance su quinta corona de la liga inglesa en seis años y a la final por la Copa FA, que el 3 de junio protagonizará frente a Manchester United.

“Siempre he afrontado los partidos contra Real Madrid pensando en mi equipo. Sin faltarle el respeto al oponente, pero en estos partidos tienes que pensar mucho en ti mismo. Conocer al Madrid no significa que puedas controlarlo”, evaluó el DT. Y añadió: “Si supiera por qué gana el Madrid intentaría copiar el método. Básicamente lo que diría es que siempre ha tenido jugadores de altísimo nivel; sin esos jugadores no se gana. Cuando el Milan ganaba con [Arrigo] Sacchi o nosotros lo hacíamos en el Barcelona, era porque teníamos jugadores de muy alto nivel”.

Compacto de Real Madrid 1 vs. Manchester City 1, partido de ida

La sensación es de que se señala al entrenador español como el responsable directo de incrementar esa presión en Manchester City por reinar en Europa, en su caso por tercera vez como director técnico. Quizás esa expectativa les haya pasado factura a sus equipos en momentos decisivos del torneo. Las eliminaciones del City han tenido como característica circunstancias trepidantes, y usualmente se dieron ante adversarios que en principio parecían accesibles, como Monaco, Tottenham Hotspur y Lyon.

De hecho, los citizens han dejado escapar victorias, aunque ninguna como la del año pasado en la vuelta de una semifinal, a manos del propio Real Madrid. El City estaba adelante por 5-3 en el global al cumplirse los 90 minutos en la revancha en el estadio Santiago Bernabéu, pero perdió por 6-5 en la prórroga.

Por su parte, Real Madrid es el modelo de la épica en este certamen, que lo ha coronado 14 veces, un récord. El gigante español alcanzó las semifinales en 11 de las últimas 13 realizaciones. Así como el City se ha desmoronado muchas veces, no hay club de mayor aplomo que Real Madrid. “Durante cinco o seis años ganamos muchas cosas y jugamos muy bien, y que eso se recuerde es lo importante. En Europa, si no ganamos la Champions no van a recordarnos, pero la pasamos muy bien”, amplió Guardiola, ex futbolista y ex DT de Barcelona, el archirrival de Real.

“Para el Real Madrid, la Champions es especial por la historia que tiene. Es un club capaz de mantener viva esa historia con los jugadores nuevos que van llegando. Es una de sus grandes cualidades. Y [Real] no se ha olvidado de los jugadores que han fabricado esa historia”, expuso Carlo Ancelotti, el entrenador del conjunto español.

Carlo Ancelotti, el director técnico de Real Madrid; "es un club capaz de mantener viva esa historia con los jugadores nuevos que van llegando. Y no se ha olvidado de los jugadores que han fabricado esa historia”, destacó el italiano. OLI SCARFF - AFP

Han transcurrido 12 años desde que Guardiola ganó la Liga de Campeones por última vez, al mando de Barcelona. Pese a dirigir a dos de los pesos pesados europeos desde entonces, Bayern y el City, solamente alcanzó una final, la que perdió Manchester frente a Chelsea en 2021. No consiguió la Orejona sin la contribución de Lionel Messi, su estandarte en Barça.

“No importa si eres el mejor equipo del mundo: no tienes ciento por ciento seguro que vas a ganar. No se trata sólo de la calidad, sino también de la parte mental, de la personalidad para aguantar los momentos difíciles”, subrayó Ancelotti. “El coraje y la personalidad son un componente muy importante en estos partidos, porque hay una presión muy alta y no siempre tienes la personalidad como para mostrar tu calidad, que es impresionante en este equipo”, completó el italiano.

Ancelotti y Guardiola se encuentran en una semifinal de la Champions por segunda temporada consecutiva; este miércoles el estadio Etihad verá clasificarse un finalista. PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Probables formaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Ruben Dias y Manuek Akanji; John Stones, Rodri, Gündogan y Kevin De Bruyne; Bernardo Silva, Erling Haaland y Jack Grealish. Director técnico: Josep Guardiola.

Ederson; Kyle Walker, Ruben Dias y Manuek Akanji; John Stones, Rodri, Gündogan y Kevin De Bruyne; Bernardo Silva, Erling Haaland y Jack Grealish. Director técnico: Josep Guardiola. Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba y Eduardo Camavinga; Toni Kroos, Luka Modric y Federico Valverde; Rodrygo, Vinícius y Karim Benzema. Director técnico: Carlo Ancelotti.

Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba y Eduardo Camavinga; Toni Kroos, Luka Modric y Federico Valverde; Rodrygo, Vinícius y Karim Benzema. Director técnico: Carlo Ancelotti. Hora: 16 (de la Argentina).

16 (de la Argentina). TV: ESPN y Fox Sports.

