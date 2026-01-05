Manchester United dio un golpe sobre la mesa en el arranque de 2026: despidió al entrenador portugués Ruben Amorin
El club inglés lo anunció con un comunicado en redes sociales
- 4 minutos de lectura'
Una crisis que parece no tener solución y que se profundiza en cada temporada. Manchester United deambula por la Premier League y naufraga en las competencias europeas. En ese contexto es que se oficializó el despido de Ruben Amorim que, así y todo, pudo sostenerse en el cargo de entrenador del equipo inglés por 14 meses.
Según informó el club, el técnico portugués será reemplazado momentáneamente, por Darren Fletcher, exjugador de Manchester United y hasta el momento entrenador del equipo sub 18 de los Red Devils; ocupará el miércoles próximo el banco de los suplentes cuando el United se enfrente con Burnley.
La salida de Amorim da la pauta de que el entrenador portugués perdió el rumbo del equipo, porque llegó en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la Europa League, aunque perdió el título contra Tottenham. Desde entonces, Manchester United no pudo encontrar una identidad de juego y quedó expuesto como lo que sucedió el fin de semana último, cuando igualó 1-1 ante Leeds.
Club statement: Ruben Amorim.— Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026
Tras el empate de este domingo, Amorin dijo: “Vine aquí para ser el mánager de Manchester United, no para ser el entrenador de Manchester United. Y eso está claro. Sé que mi nombre no es Tuchel, ni Conte, ni Mourinho, pero soy el mánager de Manchester United. Y así va a ser durante 18 meses o hasta que la Directiva decida cambiarlo. Esa era mi opinión. Quiero terminar con eso. No voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que venga otra persona a sustituirme”.
Más allá de esta declaración, algunos medios británicos, como The Guardian explicaron. “Ruben Amorim no es el mánager de Manchester United, técnicamente hablando. Es el ‘entrenador principal’, el primero en la historia de Manchester United en ostentar ese cargo, que implica más responsabilidad en los asuntos relacionados con el terreno de juego que con la contratación de jugadores".
La información había sido adelantada por David Ornstein y The Athletic, y luego fue confirmada por el club en un comunicado. La decisión fue tomada por el equipo directivo del club, incluidos el consejero delegado, Omar Berrada y el director de fútbol, Jason Wilcox, tras una ruptura de relaciones entre las partes.
En el comunicado oficial del club queda en claro que las diferencias con el DT portugués eran imposibles de salvar: “Ruben Amorim ha dejado su puesto como entrenador del Manchester United.
Rúben fue nombrado en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la UEFA Europa League en Bilbao en mayo.
Con el Manchester United en sexto lugar en la Premier League, la directiva del club ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de alcanzar el mejor puesto posible en la Premier League.
El club agradece a Ruben su contribución y le desea lo mejor para el futuro”.
La destitución de Ruben Amorim, por quien Manchester United pagó 11 millones de euros para contratarlo, le costará otro desembolso millonario en su salida, según informaron algunos medios locales. “No existe ninguna cláusula que permita una salida con una rebaja, lo que significa que Manchester United tendrá que pagar la totalidad de su contrato. Estaba previsto que durara hasta 2027, con la opción de prorrogarlo un año más”, explicó en una de sus publicaciones el medio The Athletic.
Así Ruben Amorim tras 420 días y 63 partidos, dejó su cargo de entrenador de Manchester United que apenas tiene 31 puntos en la Premier League y está a 17 Arsenal, el líder del certamen.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Manchester United
A un paso. Cristiano Ronaldo inicia la cuenta regresiva al gol 1000: estas son las proyecciones
Una muralla. Lisandro Martínez fue titular tras casi 11 meses, capitán y protagonista de la polémica en el 1-0 de Manchester United
Boxing Day. Manchester United vs. Newcastle: horario y cómo ver el partido por la Premier League 2025-2026
- 1
Panichelli volvió al gol en Francia, con un técnico que está cerca de ser el de Enzo Fernández en Chelsea
- 2
Enzo Pérez tiene un principio de acuerdo con Argentinos Juniors
- 3
Enzo Fernández es el alma de Chelsea: empate agónico y festejo con los hinchas para recibir al nuevo técnico
- 4
La nueva meca del mercado de pases para River: los tres refuerzos que sumó desde Brasil