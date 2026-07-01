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Manuel Neuer se retiró de la selección alemana tras la temprana eliminación en el Mundial 2026

El arquero fue titular en la derrota ante Paraguay por penales en 16avos de final; “Este final es muy doloroso”, expresó en redes

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Neuer, tras la eliminación ante Paraguay en el Mundial 2026
Neuer, tras la eliminación ante Paraguay en el Mundial 2026MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El histórico arquero Manuel Neuer decidió retirarse de la selección alemana luego de la temprana eliminación que sufrió su equipo ante Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026. “Este final es muy doloroso”, manifestó vía Instagram.

El jugador, campeón del mundo en 2014 en la recordada victoria ante Argentina por 1 a 0 en Brasil, había resuelto alejarse de su combinado nacional en 2024, pero luego, aceptó regresar para disputar este año la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

“La eliminación temprana del Mundial es sumamente decepcionante. Claramente no estuvimos a la altura de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este final es muy doloroso”, expresó el futbolista de 40 años.

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