Ya es oficial: Diego Maradona seguirá como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata hasta diciembre de 2021. El anuncio llegó por dos vías: primero, a través del posteo del crack, con una fuerte sentencia: "Mi corazón es azul y blanco. ¡¡¡Vamos por más!!!". Y después, de parte de la entidad, que hoy celebra el 113º aniversario desde su fundación: "Te conocen como Pelusa, Barrilete cósmico, Dios, Diego, Diegote, capitán... Pero para nosotros, sos un Tripero más y tu corazón ya es tan azul y blanco como el nuestro. GImnasia 2021, Maradona".

La extensión del contrato de Maradona en Gimnasia fue fluctuando de un día a otro. El lunes, la posibilidad de que continuara parecía remota. Ayer, sin embargo, hubo mensajes y llamados que limaron buena parte de las diferencias. Incluso, en el Lobo, algunos se fueron a dormir con la sensación de que el anuncio del arreglo podría darse este miércoles, y así fue. "Constantemente hay preguntas por Diego, pero él está muy convencido de estar en Gimnasia, se enamoró de su gente y de su equipo, siempre quiso seguir. Mañana podemos llegar a definir todo y el contrato sería hasta fines del 2021",mencionaba este martes el empresario Christian Bragarnik, a cargo de las gestiones.

Todo se modificó desde el lunes, cuando el club platense hizo una oferta para extender el vínculo con Maradona y la propuesta fue rechazada. Un "no" que al principio resultó categórico. Los allegados al técnico comunicaron la negativa y el abogado del entrenador, Matías Morla, mandó un mensaje explosivo a través de Twitter: "Diego se jugó todo por Gimnasia. No faltó a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de sus médicos. Hoy aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego, no le quieren renovar. Maradona quiere seguir en Gimnasia".

Ahora, Maradona aceptó la oferta, pero se entabla otra batalla: su lucha para que no le desarmen el plantel . Así las cosas, al Lobo le espera terminar de reordenarse en medio del efecto arrasador del coronavirus y esperar la reanudación de la actividad oficial en el fútbol argentino, todavía difusa debido al ritmo de la pandemia.

Desde septiembre del año pasado, cuando asumió, Diego dirigió 20 partidos. Ganó 7, empató 5 y perdió 8. Una efectividad del 43,33 por ciento. Los números, en este caso, no bastan para reflejar lo ocurrido. Maradona le devolvió a Gimnasia la esperanza de una salvación. El equipo mejoró. El plantel tenía elementos como para luchar hasta el final. Ahora, el presidente Gabriel Pellegrino y el excapitán de la selección argentina estrecharon sus manos para ponerle fin a esta novela de la extensión del contrato.