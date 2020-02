Toda la pasión de Diego en busca de salvar a Gimnasia y mantenerlo en primera división Fuente: FotoBAIRES

29 de febrero de 2020 • 19:48

Sufrió como en cada partido de Gimnasia. Pero terminó exultante, festejando con la gente del Lobo, que busca la permanencia en la máxima categoría bajo su conducción. Diego Maradona siempre es atracción y vivirá una semana especial: el sábado próximo, en la última fecha de la Superliga, en la que se definirá el campeonato, volverá a la Bombonera. Para enfrentar a Boca, el club con el que se consagró campeón en el Metropolitano 1981 y del que siempre dijo ser hincha fanático.

En la semana hubo varios cruces con los dirigentes de Boca. Maradona le apuntó a Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de la entidad, y también a Mario Pergolini, vice primero, y a Jorge Amor Ameal, presidente. Ameal pasó del "borrón y cuenta nueva" para Maradona al "no me gustó que se metiera en la campaña política", en relación al apoyo que le brindó al oficialismo que encabezaba Christian Gribaudo como eventual sucesor de Daniel Angelici. En las últimas semanas se viene hablando de reconocimientos del club xeneize a Diego, de una plaqueta que le daría el club. Maradona estuvo lejos de ser amistoso, aún cuando remarcó una y otra vez su pasión por Boca. Y dijo que no necesita plaquetas.

Apenas consumada la victoria sobre Atlético Tucumán, Maradona habló de los tres triunfos seguidos del de Gimnasia...y de Boca. "Jugando así nos salvamos. Tuvimos más entrenamientos y nos conocemos más. Lo que hacen estos chicos es maravilloso", dijo Diego.

-¿Estas tres victorias consecutivas te entusiasman con ganarle a Boca en la Bombonera?

-Por supuesto que sí.

-Pero mirá que si Gimnasia le gana a Boca, el campeón es River.

-Yo soy el técnico de Gimnasia.

Y se perdió en un alarido de festejo con los jugadores.