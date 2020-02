Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de febrero de 2020 • 23:21

Parecía que las aguas se habían calmado. Que a pesar de la frialdad inicial de Jorge Ameal acerca de la próxima visita de Diego Maradona a la Bombonera, la posterior decisión de realizarle una bienvenida al ídolo había traído paz.

Incluso, las últimas declaraciones del presidente xeneize al respecto habían dejado todo claro: "Se le va hacer el homenaje. Boca está por encima de todos nosotros. Hacemos borrón y cuenta nueva. Lo vamos a atender a Diego como se merece".

Maradona cargó con todo contra Riquelme 01:50

Video

Sin embargo, el campeón del mundo en México 86 reavivó las llamas. Antes de la victoria de Gimnasia sobre Sportivo Barracas, disparó: "A los amigos, que son amiguetes, no tienen idea de esto porque entraron sin estudiar. Y lo digo por todos eh, no solo por Riquelme. No me interesa que me den una plaqueta, no me interesa que me reciban. Total, la calle dice otra cosa".

En declaraciones al programa Presión Alta, que emite TyC Sports, Maradona agregó: " Pergolini no sabe lo que es una pelota. ¿Me dicen que soy hincha de Boca? Yo soy hincha de Boca, pero yo no renuncié nunca a la Selección, no falté a ningún partido en Boca y no falté a ningún entrenamiento en Boca."

Sobre la posibilidad de que Gimnasia logre un buen resultado ante el xeneize e indirectamente le dé una mano a River en la lucha por el título, Diego dejó en claro: "Yo no creo eso. Yo estoy esperando que Gimnasia haga un gran partido con Boca y si Boca pierde el campeonato, no lo pierda con nosotros". Y remarcó: "No necesito que nadie me cuelgue una bandera ni nada, yo soy hincha de Boca".