Marcelo Bielsa y el trabajo en equipo con su esposa arquitecta en la construcción de un gimnasio para el personal de Leeds

Este martes, Leeds visitará en el Emirates Stadium de Londres a Arsenal por los octavos de final de la Copa de la Liga (Carabao Cup). En la primera temporada (2018/19) de Marcelo Bielsa, en un partido de copa frente a los Gunners, tuvo una gran actuación el arquero Ian Meslier, por entonces con 18 años y suplente de Kiko Casilla en la Championship. Hoy, el guardavallas francés es titular indiscutido y uno de los pilares de una campaña insatisfactoria en la Premier League, con apenas un triunfo en nueve fechas y una ubicación en el 17° puesto .

Más allá de la coyuntura deportiva, ningún resultado alterará el fuerte vínculo sentimental que el Loco estableció con el club de Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Es un agradecido del cariño de los hinchas y de la hospitalidad de los empleados del club. Y también siempre ponderó el crecimiento en obras y estructuras en el predio Thorp Arch para la preparación de los planteles.

Bielsa, durante un partido de Leeds; transita su cuarta temporada y se siente muy identificado con el club y la ciudad Agencia AFP - AFP

En el comienzo de su cuarta temporada en Leeds, Bielsa quiso retribuir los servicios que presta el personal del club . Se hizo cargo de la financiación de un gimnasio y una sala de estar para los trabajadores, al margen del que ya dispone el plantel profesional. Y para ello hizo un trabajo en equipo con su esposa Laura Bracalenti, que como arquitecta se encargó también de la decoración interior, con imágenes de la campiña de Yorkshire y el grabado en las paredes del lema de Leeds (”Marching on togheter”, Marchando juntos).

Según la prensa británica, la obra tuvo un costo de 150.000 libras (un poco más de 200.000 dólares) que fue asumido por Bielsa. En su última renovación de contrato firmó por un año por una cifra que oscila en los 8 millones de libras (casi 11 millones de dólares), monto con el cual solventa a parte de su cuerpo técnico.

Bielsa elogió el crecimiento de Leeds en infraestructura y servicios Imagen Web

El gimnasio se levantó junto a la entrada de la Tribuna Este y cerca de las oficinas administrativas. Cuenta con una gran variedad de pesas, cintas de correr, bicicletas fijas y máquinas de remo y musculación. También dispone de duchas y vestuarios. El director ejecutivo de Leeds, Angus Kinnear, se permitió una broma cuando dio la información del regalo del DT argentino: “Quizá Marcelo quiere que no pase mucho tiempo para que los empleados del club estén tan rápidos como nuestros mediocampistas”.

En las últimas vacaciones, Bielsa no regresó a la Argentina, se quedó en Inglaterra. Viajó su esposa -madre de dos hijas- y juntos compartieron el tiempo libre; algunos hinchas de Leeds comentaron en las redes que los vieron paseando en Edimburgo (Escocia).

El del gimnasio no fue el primer obsequio de Bielsa. El año pasado, el goleador Patrick Bamford reveló que, durante la campaña del ascenso, el entrenador había comprado un auto para sortear entre los empleados, sin que pudieran participar de la rifa los jugadores ni el resto del cuerpo técnico. “Marcelo organiza el sorteo y cada uno recibe un ticket con un número. El utilero se ganó un auto. Era un Golf o un Fiat, no recuerdo. Él hace esto para que todos los del staff se sientan incluidos. Es algo muy lindo, cuando me enteré me pareció brillante”, agregó el centrodelantero.

En más de una oportunidad, sin especificar sus regalos materiales, Bielsa tuvo palabras elogiosas hacia la dirección y el personal del club. La última vez que lo hizo fue antes del debut ante Manchester United por una Premier League que dejó atrás las dos primeras fechas. El Loco manifestó su satisfacción por la pretemporada que llevó adelante: “Este es un club extraordinario. No es común que una institución invierta tanto para elevar el rendimiento de sus jugadores. Leeds hizo esfuerzos económicos muy significativos para que las herramientas que necesita un DT para preparar al plantel sean las ideales. Ya sea en campo de juego, instalaciones, tecnología, comodidades. En ese sentido, estoy muy asombrado por la conducta del club. Se puso calefacción a un campo para que no se congele en invierno”.

Leeds United tiene una posición dominante en la ciudad: no hay otro club de su envergadura Imagen Web

Al final de la temporada pasada, a modo de balance general, el DT rosarino había expresado: “Es exagerado decir que Leeds es una gran familia, porque eso no es cierto, pero tiene una estructura de esa naturaleza. Los jugadores construyeron esa forma de convivir gracias a algunos liderazgos muy marcados y el deseo de los más jóvenes por seguir la línea de comportamiento de los mayores. Dentro del club hay muchas personas anónimas que merecen ser reconocidas por todo el afecto que generan sus aportes. La alimentación del plantel está en manos de un grupo de cocina muy dedicado. La alimentación tiene un vínculo afectivo muy grande. Quién no le pidió a la madre que le cocine el plato favorito. Hay algo así dentro del seno del club. Lo mismo ocurre con los más anónimos, los que conservan la limpieza, cuidan los campos. Hay muchos personajes dentro de Leeds que tienen un rol emocional de mucho peso. Los jugadores lo valoran y tienen presente”.

El aspecto alimenticio parece muy sensible para Bielsa, es una medida a la que recurre para calibrar las relaciones humanas. Cuando a mediados del año pasado el fútbol inglés empezó a abrirse paso en medio de la pandemia, Bielsa comentó sobre su aislamiento: “Nuestra cocinera, Vela, es una mujer extraordinaria. En todos estos meses de cuarentena en los que no estuve acompañado por mi esposa, Vela me dejaba en la puerta de mi casa un recipiente con sopas exquisitas. Esos gestos tienen una energía que no está relacionada con lo nutritivo, sino con lo emocional. Y así podría hablar de quienes trabajan con ella en la cocina; los nutricionistas, la gente de seguridad, los que mantuvieron los lugares inmaculados en tiempos en los que la limpieza es sinónimo de salud”.

Quizás esta simbiosis entre el plantel y el personal de Leeds tenga un origen en la decisión de Bielsa de llevar a la práctica una idea de su antiguo traductor Salim Lamrani. Al poco tiempo de asumir, a mediados de 2018. Un día les pidió a los jugadores que hicieran la limpieza del predio durante tres horas, el tiempo estimado que necesita un trabajador promedio en Inglaterra para ganar el dinero para comprar un entrada de un partido de fútbol. Una manera para que entendieran y se identificaran con el esfuerzo que hacían los hinchas para ir a la cancha.