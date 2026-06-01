Marcelo Bielsa en Uruguay, antes del Mundial: la promesa económica si sale campeón, el caso Nández y las disculpas de Suárez

La charla con los medios duró una hora y 12 minutos. Breve, si se recuerdan las maratónicas conferencias de prensa en la selección argentina o algunas otras, como en su paso por Chile y, en menor medida, en su intenso ciclo en Uruguay, desde mayo de 2023.

Marcelo Bielsa se sentó del otro lado del mostrador, tomó una botella de agua de medio litro, hizo un saludo cordial y dio un mensaje, carpeta en mano. “Antes de la preguntas que surjan, quiero hacer una pequeña síntesis de algunos temas que a mí me gustaría abordar. Si después es necesario repreguntar, por supuesto que estoy abierto a cualquier tipo de interrogaciones...

El Loco Bielsa, con la mano en el corazón DANTE FERNANDEZ - AFP

“A mí me gustaría hacer una referencia previa que a lo mejor sirve como base para...”. Luego, se introdujo en un monólogo al referirse a la imposibilidad de hacer dos amistosos en Uruguay, antes del viaje a Estados Unidos. Más tarde, se metió en un laberinto de frases tajantes, desopilantes, hizo una promesa y hasta se refirió a su supuesta participación (andando en bicicleta con una capucha) en el video de presentación celeste de la lista mundialista.

Con el Loco, Uruguay llega al Mundial todavía sin asimilar por completo su libreto, más comprometido con su doctrina que con el ADN futbolístico de los charrúas.

A dos semanas del debut ante Arabia Saudita, la selección trabaja en el Complejo Celeste para aceitar los engranajes de un equipo que mostró su mejor cara en el amanecer de la era de Bielsa -superó a la Argentina, Brasil y Colombia- y coqueteó con el abismo al final del año pasado, cuando Estados Unidos (con suplentes) lo goleó 5-1 en un amistoso.

En marzo, un empate 1-1 ante Inglaterra en Wembley y la igualdad sin goles ante Argelia cerraron un camino a la Copa del Mundo, que tuvo menos juego ofensivo que el esperado para un equipo del Loco, un defensor a ultranza del fútbol ofensivo.

“Equivocado o no, yo siempre pienso en cómo proponer”, dijo el argentino. Fue una referencia superficial a las críticas de Hugo de León, que definió al bicampeón mundial (1930-1950), por su histórico juego aguerrido. “Si jugamos a 70 metros como lo hace el entrenador, va a ser muy complicado, pero si lo hacemos como ante Inglaterra, que el equipo actuó defendiendo y al contraataque, tenemos chance”, opinó el hombre que marcó una huella como defensor.

Bielsa lo valoró... con su estilo. “Me pareció tan sabio lo que dijo este señor... Uruguay no propone futbolísticamente, sino que responde. Es su idiosincrasia y con una forma absolutamente válida, más que proponer, responder”, aceptó.

"Una, una les pido...", parece decir el Loco Matilde Campodonico - AP

Y tomó nota: “Cuando lo escuché dije: ‘Qué bien expresado, qué cierto que es’. Me hubiera gustado concientizarlo antes, al comienzo, porque, equivocado o no, siempre pienso en proponer. Me encantó esa forma de describir el fútbol, porque al ejercer este oficio en un país que no es el mío y en una cultura a la que no pertenezco, siempre es bueno tener presente lo que constituye el alma de un deporte en una nación que ha hecho cosas extraordinarias”, cerró la polémica.

¿Cómo va a jugar en el Mundial? ¿Será el Bielsa de otra época o se aferrará a la mística local?

Las palabras de los futbolistas a su llegada a la concentración en Montevideo van en línea. Priorizar la unión y el bienestar del grupo por sobre las decisiones del entrenador, en especial la exclusión del plantel de Nahitan Nández, del Al-Qadsiah saudí. “Hay que respetar lo que dice el entrenador”, soltó Federico Valverde días atrás, al ser consultado al aterrizar en Montevideo sobre la ausencia del veterano volante de la lista de 26 convocados. Rodrigo Bentancur reconoció que el equipo está “en el debe”, pero que hay “un cuadrazo”.

“Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos. No existe otra cosa. El jugador nunca tuvo conmigo ninguna discusión por fuera de lo deportivo”



Marcelo Bielsa se refirió, en conferencia de prensa, a los motivos de la no convocatoria a Nández para la Copa del Mundo. pic.twitter.com/PibbJf9jm2 — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) June 1, 2026

Dejó de estar descontracturado, cuando un grupo de cronistas fue al hueso. La ausencia del jugador que dejó un buen recuerdo en Boca. “Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos”, dijo el rosarino. “Nández nunca tuvo conmigo diferencias, discusiones o enfrentamientos que me tuvieran que haber obligado a considerar algo fuera de lo deportivo. Entiendo el asombro porque fue un jugador que fue convocado y jugó con regularidad”.

El caso Suárez también tuvo su espacio. “Yo no tengo ninguna diferencia con Suárez. Opté por Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre”, sentenció de manera tajante. Bielsa recordó que el propio futbolista había manifestado en su momento el deseo de dar un paso al costado.

“Y luego él comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la selección, cosa que yo la entendí como un pronunciamiento valioso y sincero. Todas las decisiones que uno toma pueden constituir errores, pero no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo”, expuso. Y le puso pimienta a alguna cuestión del pasado: “Suárez a mí no me debe ninguna disculpa. Por ejemplo en el caso de Canobbio yo lo convoqué y no tuve ninguna conversación de lo sucedido antes. No soy merecedor de las disculpas de nadie”.

Suárez y Bielsa: otros tiempos Ernesto Ryan - Getty Images South America

Sin continuidad en el Al Hilal saudí, Darwin Núñez para muchos es un enigma. El equipo necesita más que nunca a su 9, un atleta en forma física pero que cuenta con los dedos de una mano los partidos que disputó en los últimos meses. Goleador de la era Bielsa, Núñez no convierte con la casaca celeste desde que le anotó a Bolivia por la Copa América en junio de 2024, reflejo del bajón ofensivo del equipo.

“La ilusión que tengo es máxima. Yo escucho mucho que no hay ningún entusiasmo de cara al Mundial, lo escucho aquí y en Argentina, y me cuesta creer que un pueblo como el uruguayo que está tan enamorado de su selección y que a su vez es tan futbolero, no vea el Mundial con ilusión, expectativa y placer”, asumió.

“Yo siempre digo que yo gano una fortuna...” Justamente, un rato más tarde, reconoció que daría todo el dinero que logró en su vertiginosa travesía en Uruguay por estar entre los cuatro mejores. O, en todo caso, levantar la Copa del Mundo el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Ruherford, Nueva Jersey. “Dentro del pueblo, los que menos tienen más necesitan de las felicidades por las que no se paga. Los que menos tienen quieren que el fútbol los haga feliz. Si todo lo que gané en los años que llevo aquí —y juro que lo haría— me lo piden a cambio de salir entre los cuatro primeros o salir campeón del mundo, ¿quién no lo paga?”, sostuvo.

“Si todo el dinero que gané en los años que llevo acá me lo piden a cambio de salir entre los cuatro primeros... ¿quién no lo paga?”



La frase con la que Marcelo Bielsa cerró su conferencia de prensa previa a viajar a la Copa del Mundo. pic.twitter.com/7fDwHXXeRR — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) June 1, 2026

No descartó seguir más allá de 2026. Explicó su postura con una frase propia de su impronta. “El Mundial es un punto de culminación del trabajo que veníamos desarrollando: la palabra culminar no significa terminar. Culminar es el punto más alto de una etapa y el Mundial evidentemente es el punto más alto de esta etapa...”, fue su argumento. Ante la insistencia, le puso un broche. “Mi vínculo termina, pero me hubiera parecido irrespetuoso anticipar una negativa a una propuesta inexistente”.

Uno de los momentos más descontracturados de la conferencia ocurrió cuando le consultaron por el entrañable video de presentación de los convocados. De pronto, se ve a un ciclista encapuchado que, en la última escena, gira ante un grito, revela su rostro y resulta ser Bielsa, pura simpatía ante la cámara.

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste 🩵 pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

¿Se utilizó a la inteligencia artificial para recrear su fisonomía? El Loco le puso su estilo, también, a la discusión pública, ante la consulta de un cronista. “No, usted está en condiciones de darse cuenta de qué se trató... a no ser que no me considere capaz de hacer lo que vio, cosa que estoy seguro que no es así”, respondió, con la misma convicción de cuando habla de temas trascendentes de la vida y el fútbol.