escuchar

“Deportivamente, el club de enfrente vivió los mejores cinco años de su historia”. La frase proselitista de Juan Román Riquelme, tal vez, se queda corta. Con Marcelo Gallardo, River vivió los mejores siete, ocho años de su magnífica reseña. El vicepresidente xeneize, lanzado a la presidencia en unas elecciones complejas, buscó dar un golpe de efecto de lo que “sufrió” Boca en ese lapso de tiempo.

River siguió con cierto ritmo triunfal durante 2023, mientras que Boca no exhibió su mejor versión, más allá de alcanzar la final de la Copa Libertadores. Eso sí: unos y otros (el fútbol argentino, en general), se sienta en la nostalgia del recuerdo del Muñeco, que un año después de asumir un lógico y desgastado adiós al Monumental vuelve al ruedo.

🗣️Marcelo Gallardo makes his first statement through the media center 💛



pic.twitter.com/RBYQCj8s1j — Ittihad Club (@ittihad_en) November 21, 2023

El entrenador argentino debutará este viernes al frente de Al-Ittihad como visitante de Al-Ettifaq, equipo dirigido por el inglés Steven Gerrard, una leyenda, en el marco de la fecha 14 de la liga de Arabia Saudita. La presentación del Muñeco en su nuevo equipo será a partir de las 12 de la Argentina en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd de la ciudad de Dammam.

Poco más de un año después de su último partido en River, Gallardo iniciará su nuevo desafío en la millonaria liga saudí, donde dirigirá por los próximos 18 meses. Un mundo nuevo. El DT, de 47 años, debutará en reemplazo del portugués Nuno Espírito Santo luego de apenas cuatro prácticas al frente del plantel que tiene como máxima figura al delantero francés Karim Benzema, goleador del equipo con ocho tantos.

Hello from Dammam 👋🏽 pic.twitter.com/H0H3RHx93J — Ittihad Club (@ittihad_en) November 23, 2023

Al-Ittihad, con un entrenador interino, derrotó a Abha por 4 a 2, como local, en su último partido de liga disputado el pasado 10 de noviembre, antes del receso por la fecha FIFA. El nuevo equipo del Muñeco se ubica en la quinta posición con 24 puntos, a 11 del líder Al-Hilal y a 7 de Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, el artillero del campeonato con 13 conquistas.

Su primer rival será Al-Ettifaq, que con dos puntos menos está séptimo entre los 18 equipos de la competencia. La agenda de Gallardo continuará el lunes 27 con un compromiso por la Liga de Campeones de Asia en Uzbekistán, contra OKMK.

En dicha competencia, Al-Ittihad lidera el Grupo C con 9 puntos en cuatro partidos. Luego, tendrá otros dos partidos de liga y uno de la Champions asiática antes del debut en el Mundial de Clubes. El vigente campeón saudí se enfrentará con el histórico Auckland City, de Nueva Zelanda, en el partido inaugural.

Marcelo Gallardo durante el entrenamiento con el Al-Ittihad Club, en pleno saludo con Benzemá Al-Ittihad Club

La síntesis de su nueva vida, cuando muchos creían que estaba esperando un desafío europeo de la elite, lo reflejan estas palabras: “Estoy muy emocionado, entusiasmado, por la gran oportunidad. Es un gran desafío, descubrir una cultura totalmente diferente, un ámbito diferente. El hecho de tomar este desafío es un crecimiento también deportivo. También entender cómo culturalmente puedo involucrarme en una estructura de desarrollo, eso me motivó muchísimo para venir y eso ha sido una de las razones principales. Me gusta todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el hecho de descubrir algo nuevo, me motivó”.

Del pasado, al presente. También, en sus palabras: “Fue bastante rápido sinceramente. Después de un año de estar abocado al descanso, después de 8 años y medio en un club muy exigente como es mi querido River Plate, donde he nacido y donde he evolucionado en todo tipo, deportivo y personal. Fueron muchísimos años. Después de eso creí oportuno tomar un descanso y evaluar otras posibilidades. Empezar a descubrir otras posibilidad, y después de un año de descanso pensé que estaba con ganas de activarme y este desafío hizo que me involucrara. Cuando empezamos a tener conversaciones con el CEO, el señor Domingos (Soares de Oliveira), me hizo entender lo que era el club, lo que había que hacer por delante, seguir creciendo como institución y poder lograr cosas. y eso me hizo tomar el desafío y tener ganas de poder venir”.

Marcelo Gallardo, durante la presentación en el Al-Ittihad Club Al-Ittihad Club

Siempre analítico, quedó en evidencia de que el millonario contrato (es uno de los cuatro directores técnicos mejores pagos del mundo, junto con Pep Guardiola, Steven Gerrard y Cholo Simeone) resulta una de las razones. No la única. “El éxito más allá de ganar o perder, está en la construcción de las entidades. Sinceramente, conociendo donde nací, sabíamos las posibilidades que teníamos. Pudimos construir algo muy sólido a lo largo del tiempo. Quiero expresar lo mismo acá. Que parte del éxito está en la construcción y trabajo en equipo. Y con gente que está involucrada en poder potenciar esta posibilidad. Es algo que me identifica bastante”, contó. Y rápidamente, aclaró: “Para construir se necesita espacio y tiempo”.

Una nueva era comienza. Justo cuando Lionel Scaloni puso en duda su continuidad en el seleccionado, Gallardo sale a la cancha. En la nueva meca del fútbol mundial.

LA NACION