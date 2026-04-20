Echenique había suspendido Talleres vs. Riestra por una fuerte tormenta, pero se arrepintió y el local ganó 2-0

Fue realmente insólito lo que sucedió en la noche cordobesa del domingo, cuando Talleres enfrentó a Deportivo Riestra, bastante más tarde que lo pensado. Un fuerte diluvio que puso al drenaje del campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes en jaque le dio la total seguridad al juez Fernando Echenique de suspender el cotejo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura.

Entonces, el público matador se dispuso a dejar las tribunas, pero... surgieron diálogos varios entre autoridades de ambos clubes, llamados desde la AFA y charlas con el propio juez que terminaron dando marcha atrás con la decisión. El altoparlante, en efecto, anunció que el duelo a jugarse a las 20.30, en realidad, se jugaría una hora y media más tarde. Muchos cordobeses se enteraron y también debieron volver sobre sus pasos, aunque no todos vieron el triunfo del equipo de Carlos Tevez, que quedó a tiro de la clasificación a los octavos de final.

LA PALABRA DE TÉVEZ TRAS LA SUSPENSIÓN 🚨



"TALLERES ESTÁ DISPUESTO A JUGAR MAÑANA"#LPFxTNTSports



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Todo organizado realmente a los tumbos. Jugadores que pisaron el césped para realizar los movimientos de calentamiento, luego volvieron a resguardarse ante el agua incesante y finalmente les confirmaron que jugaban. Al borde de lo impresentable. Si hasta el propio entrenador Carlos Tevez habló públicamente y avisó lo informado: “Los árbitros me dijeron que no se juega, porque el tema son las líneas más que el campo de juego. Estamos dispuestos a jugarlo mañana, porque creo que después no hay tiempo. No sé qué decisiones van a tomar”.

Los rodillos, entonces, entraron en acción y marcaron las líneas desaparecidas. No tan prolijas en ciertas zonas, pero ¿qué importa? ¡Fútbol! Y nada tienen que ver (y, a la vez, mucho) los empleados del club tallarín, que se esforzaron al máximo para cumplir los caprichos ajenos.

MARCARON LAS LÍNEAS Y PUEDE LEVANTARSE LA SUSPENSIÓN 🧐



Los jugadores de Talleres y Riestra esperan tras la lluvia: ¿se juega?



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La cuestión es que tan tarde se jugó, que tan temprano se liquidó: como si el conjunto local empatizara con su gente (mucho más que lo que lo hacen los dirigentes) desde lo producido con la pelota sobre un campo de juego que, pese a la constante lluvia, se mantuvo en estado. Así las cosas, antes del décimo minuto ya se había puesto en ventaja: Franco Cristaldo pudo completar el desborde que había iniciado Diego Valoyes y sacar el centro que el colombiano no pudo, para encontrar el cabezazo goleador de Ronaldo Martínez.

Riestra se paró tan atrás como su floja actualidad lo exhibe en las diferentes tablas: está último en la zona A, no ganó en el campeonato y está a dos puntos de Estudiantes, de Río Cuarto, colista de la tabla anual que hoy liberaría ese cupo por también estar en lo profundo de los promedios. Además, el Malevo no convirtió en ocho de las últimas nueve fechas. Porque tampoco lo conseguiría en Córdoba.

La felicidad del paraguayo Ronaldo Martínez por abrir el marcador para Talleres y volver al gol tras dos meses: se juega también la citación al Mundial. Talleres de Córdoba

A los 25 minutos el anfitrión sentenció el juego de una manera parecida. Porque el centro, esta vez un tiro de esquina, volvió a desprenderse del pie derecho de Cristaldo, fue cabeceado cortamente por Matías Catalán y la definición le quedó servida al lateral Augusto Schott, que se escapó de la marca de Pablo Monje y fulminó a Ignacio Arce en el área chica.

Fue un dominio constante del Matador, que pudo haber hecho algunos goles más y perdonó. La visita apenas tuvo en el segundo tiempo una elaboración interesante desde un tiro libre que jugó corto, hacia el área, como para tener la gran chance de su flojo partido: Guido Herrera no les iba a dar el privilegio de finalizar la sequía en su arco y respondió con un achique rápido, poniendo su cuerpo.

El festejo de Schott, que promediando la primera mitad le puso candado al triunfo tallarín: el córner pareció de laboratorio y el lateral le puso el sello con un bombazo sin piedad. Talleres de Córdoba

Talleres se coloca parcialmente en el cuarto puesto de su zona con 24 puntos y le sacó cinco unidades de diferencia (con seis por jugarse) a Defensa y Justicia, el último que está clasificando. Carlos Tevez sonríe: empieza a sentir cerca la clasificación.

Compacto de Talleres 2 vs. Deportivo Riestra 0