Superclásico hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del River vs. Boca del Torneo Apertura

River y Boca detienen los corazones futboleros este domingo desde las 17 de la Argentina, cuando la pelota vuelva a rodar en el marco de un Superclásico, la edición 266. Se miden en el Monumental, en el marco del interzonal de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 y el encuentro se puede ver por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, los dos canales que tienen los derechos oficiales. También estará disponible en canchallena.com, el sitio que tiene en vivo datos y estadísticas que todo hincha necesita consultar al instante.

Si bien los dos equipos llegan en un gran momento, los entrenadores no podrán con algunas de sus principales figuras. En el caso de River, Eduardo Coudet, no podrá tenerlo en cuenta a Fausto Vera y ni a Juan Fernando Quintero, quienes se lesionaron en el triunfo por 1 a 0 ante Carabobo, entresemana en Copa Sudamericana.

El mediocampista central sufrió un esguince leve en la rodilla derecha y ‘Juanfer’ tiene un desgarro grado 1 en el psoas izquierdo. Los dos quedaron descartados y el ‘Chacho’ podría cambiar de esquema para buscar un equipo equilibrado. En este sentido, en la previa se rumorea, con mucha fuerza, la presencia del ecuatoriano Kendry Páez como titular y sobre todo, ante la desafectación de Kevin Castaños de la nómina de convocados.

Eduardo Coudet no podrá contar con Fausto Vera en el mediocampo de River, donde el ex-Argentinos venía siendo una fija Instagram @riverplate

La ausencia más relevante de las dos es la del 5 surgido en Argentinos Juniors, titular desde la llegada del DT a diferencia del enganche colombiano, que perdió algo de terreno y está siendo utilizado más como revulsivo en los segundos tiempos.

En Boca, el entrenador Claudio Ubeda también tiene una baja de peso. Agustín Marchesín sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la goleada ante Barcelona por 3 a 0 en Copa Libertadores y no jugará hasta fin de año, momento en el que se le termina el contrato con el xeneize. Su lugar lo ocupará Leandro Brey.

River vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 19 de abril.

: Domingo 19 de abril. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Darío Herrera.

Darío Herrera es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el Superclásico ALBARI ROSA - AFP

El historial del Superclásico

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 265 veces a lo largo de la historia con 93 victorias para Boca y 88 para River. Empataron en 84 ocasiones. La última vez en el Monumental fue triunfo del local por 2 a 1.