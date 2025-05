Marcelo Gallardo, después de la eliminación: en qué falló River, los méritos de Platense y los penales

El envión de River, que llevaba varios triunfos seguidos, con goleadas incluidas, encontró un freno inesperado en los cuartos de final, en el Monumental, y frente a un Platense convertido en un matagigantes, que ya venía de cargarse a Racing en los octavos, y dio el gran impacto al derrotar en los penales al poderoso equipo de Marcelo Gallardo.

En una conferencia de prensa reducida a solo tres preguntas, Gallardo analizó: “Más que preocupación, nos queda la frustración de no haber podido llegar hasta la final, que era uno de nuestros objetivos. Tengo que reconocer dos cosas: del lado nuestro, no pudimos fluir como veníamos fluyendo; lo otro, es reconocer el trabajo que hizo el rival, que hizo méritos para que no pudiéramos fluir como equipo, y que no pudiéramos mostrar lo que veníamos haciendo”.

"RECONOCER EL TRABAJO QUE HIZO EL RIVAL." Marcelo Gallardo destacó lo hecho por Platense en el Más Monumental.



El DT de River agregó: “A veces, vos generás y lográs someter al rival, y terminás ganando por insistencia. A veces no, porque el rival trabaja bien el partido para llevarte a esa situación de cortar los circuitos que a nosotros nos potencia como equipo. Y otra cosa: concedimos un gol, y eso les dio una perspectiva mucho mayor de acuerdo a lo que creíamos que podía ser un partido largo. A ellos los posicionó mejor, les dio una energía superior ese gol a favor. Después trabajaron muy bien, no pudimos encontrar el partido, producto del buen trabajo del rival; no pudimos ser creativos para romper ese buen trabajo de quita de espacios que proponía Platense. Nos costó, como ayer le costó a Argentinos (contra San Lorenzo). Cuando los rivales juegan bien, hay que reconocerlo. Primero lo nuestro, que no fluimos y no estuvimos finos como veníamos, y luego destacar el trabajo del rival”.

Dentro de un contexto similar, el Muñeco expresó: “Nosotros teníamos que mover la pelota con más velocidad. Platense tenía la ventaja del gol, y si nosotros éramos lentos en el movimiento de la pelota, no los íbamos a dañar. Había que mover rápido, y luego tener fineza para romper esos espacios que ellos nos acortaban. Ahí es donde no estuvimos finos para encontrar los caminos; no digo por desesperación, sino porque teníamos que jugar de una manera que fuera incómoda para el rival. Después se empieza a cortar el juego, estás en desventaja y se empieza a jugar de manera poco clara”.

Gallardo aceptó: “Conseguimos el empate más por amor propio que búsqueda futbolística. Nos queda la bronca de no poder seguir, que nos corten ese envión que el equipo venía teniendo, eso nos duele, pero hay que asumir el golpe y la frustración. Hay que seguir, porque veníamos con buenas sensaciones. Esto no va a quedar acá. Si se presenta otro partido como el de hoy, habrá que tener otras herramientas para jugarlo. Cuando el rival te genera lo que hizo hoy, hay que saber jugar los partidos”.

Por último, el DT habló de los penales, que les dejó varias heridas a River, que no gana una definición desde los once metros desde los octavos de final de la Libertadores 2019 (ante Cruzeiro), con ocho definiciones sin festejos. Más aún: Gallardo es el primer entrenador de River que pierde ocho desempates por esta vía.

Con algo de resignación, aceptó: “Intentaremos trabajar para no llegar a esa instancia, y si no, será una historia diferente. Pero si ya está en el ambiente que no tenemos esa posibilidad... no me gusta llegar a esa instancia, pero el fútbol te lleva a eso y tenés que definir. Los pateadores tendrán que ir con confianza y convicción cuando toque y será otra historia. Lo que pasó con Talleres (la Supercopa Internacional en marzo, en Paraguay) y la de hoy son dos definiciones que nos dejan un sabor muy amargo”.