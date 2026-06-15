Marcelo Gallardo, en el Mundial: anécdotas imperdibles y cuáles son sus candidatos al título

Desde que dejó de ser el director técnico de River, a fines de febrero, Marcelo Gallardo se había alejado de los medios periodísticos, no volvió a tener vida pública y, prácticamente, sólo se lo había visto jugando al pádel con amigos, una de las actividades que más lo divierten. Sin embargo, el Muñeco reapareció frente a las cámaras de TV en el Mundial 2026: es parte del staff de ESPN. Y fue uno de los presentes en el primer programa conducido por Sergio Agüero, llamado “La Casa del Kun”, junto a exfutbolistas figuras como Carlos Tevez, Oscar Ruggeri, el colombiano Radamel Falcao García y Ezequiel Lavezzi.

En una suerte de living, en un contexto distendido, con risas y anécdotas, Gallardo pareció comenzar algo tenso ante las cámaras y se fue soltando poco a poco, respondiendo algunas preguntas generadas por el propio Agüero y, también, por el periodista Sebastián Pollo Vignolo. Hubo momentos de seriedad y emoción, al recordar el acompañamiento que tuvo en su etapa de formación por parte de su papá [Máximo, fallecido en diciembre de 2024] y de su mamá [Ana María Maidana, fallecida en noviembre de 2014].

Tras un segundo ciclo que no funcionó, Marcelo Gallardo se despidió como DT de River en febrero pasado Manuel Cortina

“Ellos entendían que acompañarme en silencio era lo mejor que me podían ofrecer y lo hicieron. Siempre fui un agradecido por eso”, confesó Gallardo. Y amplió, con los ojos vidriosos: “Sobre todo cuando ves lo que pasa en el baby fútbol, con los padres desaforados gritándole al árbitro, a los chicos, a sus propios hijos. Eso no lo hubiese querido. Es más: mi papá fue mi entrenador al baby y un día me dio una indicación medio fuerte, me cagó a pedos por algo. Me paré y le dije: ‘Me decís una más y no juego más’. Y nunca más me dijo nada. Me daba indicaciones, pero nunca más me gritó o me dio una indicación fuera de lugar. Yo tenía diez, once años”.

La anécdota de Gallardo sobre sus padres

"ME DECÍS UNA MÁS Y NO JUEGO MÁS AL FÚTBOL" La increíble anécdota del Marcelo Gallardo de 10 años con su papá.



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Gallardo, que en enero cumplió 50 años, también se refirió, por ejemplo, a lo que suele sentir un futbolista a pocas horas de un debut mundialista. Él jugó dos Copas Mundiales: Francia 1998 y Corea-Japón 2002. “Están los nervios a flor de piel. Cada uno vive su emoción muy intensamente. Y después es hasta que llegue... hasta que la pelota empieza a rodar, que te olvidás de todo. Pero hasta que llega el momento tenés esas mariposas en el estómago, por todo lo que significa”, expresó el DT, cuyo segundo ciclo en River no funcionó.

¿Cómo está un jugador antes de su debut mundialista? El Muñeco Gallardo te lo explica...



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Sobre las potencias de esta Copa del Mundo, Gallardo opinó: “Con respecto a las potencias, uno siempre remarca a la selección de Francia. Puede ser un Mundial de mediocampistas, primero porque a mí me gustan los equipos que tienen mediocampistas como los que tienen Argentina, España, Alemania y Portugal. Me parece que esos equipos se van a terminar consolidando con el correr de la competencia”.

Gallardo habló sobre la gran atención mediática que hoy tienen los equipos: “Los tiempos cambiaron. Hoy hacés un entrenamiento abierto y ya no entran los dos o tres o cuatro canales. Hay un montón de cosas que hay que cuidar. Hoy entran 40, 50 personas en equipos grandes como River. Hay que tener un montón de cuidado. Y vos te querés enfocar en entrenar y no porque quieras esconder algo. Nosotros intentábamos jugar para nosotros: después están las filtraciones, que uno no las puede manejar. Pero jugábamos para nosotros sin tratar de joder el laburo de nadie, tampoco del periodista que está las 24 horas cubriendo. El cuidado de los planteles es fundamental”.

Falcao ya veía a Gallardo como DT

💬 "Aportaba lo justo y necesario"



🧠 Falcao cuenta en la casa del Kun cómo vio que Gallardo iba a ser entrenador desde que eran compañeros en River Plate



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En otro tramo del programa, Falcao reconoció que ya le veía a Gallardo aptitudes para ser entrenador, cuando compartieron el plantel de River. “Este me educó un poco”, dijo el Tigre. E ilustró: “Ya lo veía, porque cada vez que hablaba aportaba lo justo y necesario en ese momento. Cuando hablaba, todos callábamos y escuchábamos. Tenía aportes certeros y salían las cosas. Ya me imaginaba que iba a ser entrenador”.