River vs. Banfield, en vivo: el minuto a minuto y la despedida de Marcelo Gallardo
El equipo millonario juega por el torneo Apertura con el Taladro, en el último partido del Muñeco
La última vez
La última vez que se enfrentaron fue en 2024, por la Liga Profesional de ese año, con una victoria del elenco millonario por 3 a 1 en el Monumental, con un doblete de Pablo Solari y Miguel Borja; Leandro Garate marcó para el perdedor. El año pasado no se enfrentaron porque conformaron diferentes zonas en los torneos Apertura y Clausura y no se cruzaron en los playoffs ni en la Copa Argentina.
El candidato
En la víspera de un duelo decisivo en la lucha por la permanencia frente a Levante, las miradas apuntaron a la reacción de Eduardo Coudet cuando le preguntaran por River. Y el entrenador del Deportivo Alavés, consciente de que eso ocurriría, fue contundente. “Nadie se comunicó conmigo ni con mi representante”, afirmó. Y no se quedó ahí. Reforzó la idea con una frase que buscó despejar cualquier margen de ambigüedad: “Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante”.
"NADIE SE HA COMUNICADO CONMIGO"— SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2026
🔥 Coudet en conferencia pic.twitter.com/kzThBeLZ6I
Los números
Será el 86° partido de Gallardo en esta segunda parte de una película que lleva 35 triunfos, 32 empates y 18 derrotas (53,7% de efectividad), con 107 goles a favor y 68 en contra. Sin títulos ni finales alcanzadas, el cierre de 2025 y el inicio de 2026 lo hundió en una mala racha que no se daba desde 1983: cayó en 12 y ganó solo cinco de los últimos 20 partidos, además de ser el equipo que más perdió (10) en los últimos 15 encuentros de la Liga Profesional.
Crisis gigante
Tigre (1-4), Argentinos (0-1) y Vélez (0-1) fueron las caídas consecutivas que sentenciaron la segunda etapa de Gallardo, que el lunes por la tarde en River Camp comunicó su decisión de no continuar en el cargo. Ubicado en el 10° puesto de su zona y en el 22° de la tabla anual, con solo siete puntos de los primeros 18 que se disputaron, el Millonario no puede seguir dejando correr el calendario sin sumar puntos.
Sin fuegos artificiales
Ni homenaje, ni reconocimiento ni ceremonia. Marcelo Gallardo fue muy claro con el presidente Stefano Di Carlo: le comunicó que no quiere transformar el partido en un sinfín de emociones. Por eso no habrá ningún acto preparado.
Una noche especial
Más allá de lo que ocurra en el campo de juego, será una jornada en la que la alegría y la tristeza se mezclan porque el club despide al entrenador más ganador de la historia. Las estadísticas pudieron más que su espalda para soportar la adversidad: de los últimos 15 partidos en las ligas argentinas, perdió 10, ganó tres e igualó dos. Se espera un apoyo total hacia el DT y un clima hostil con algunos futbolistas, muchos de ellos elegidos por el propio entrenador.
Bienvenidos al partido en vivo
El segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River se cierra este jueves en el partido frente a Banfield, que se disputa desde las 19.30, en el Monumental, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y que corresponde a la séptima fecha del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro se transmite en vivo por TNT Sports.
