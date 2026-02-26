River vs. Banfield, en vivo: el minuto a minuto y la despedida de Marcelo Gallardo

En la víspera de un duelo decisivo en la lucha por la permanencia frente a Levante, las miradas apuntaron a la reacción de Eduardo Coudet cuando le preguntaran por River. Y el entrenador del Deportivo Alavés, consciente de que eso ocurriría, fue contundente. “Nadie se comunicó conmigo ni con mi representante”, afirmó. Y no se quedó ahí. Reforzó la idea con una frase que buscó despejar cualquier margen de ambigüedad: “Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante”.

🔥 Coudet en conferencia pic.twitter.com/kzThBeLZ6I — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2026