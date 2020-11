Marcelo Gallardo siente que la Liga los perjudicó al no poder jugar en el River Camp y ahora se quejó por el calenadario Fuente: AFP

Volvió al triunfo, pero no está conforme. River venció a Rosario Central por la segunda fecha de la Copa Liga Profesional y se recuperó tras la derrota en el debut ante Banfield. Sin embargo, Marcelo Gallardo siente que su equipo no es el mismo. Está incómodo y no hace ningún esfuerzo por ocultarlo.

"En estos dos últimos estuvimos imprecisos e irreconocibles, en cuanto a las virtudes que tiene el equipo y lo que muestra habitualmente -fue la autocrítica del entrenador-. No hemos logrado lo que solemos entregar. Algunos intentarán analizar sólo estos dos partidos; yo prefiero hacerlo con los seis que hemos jugado. Y cuando no se juega bien, está bueno decirlo. Nosotros somos conscientes de eso. Eso es lo importante. Hoy no jugamos bien y ganamos".

Pero no es lo único que lo tiene mal a Gallardo. El enojo con la organización del torneo porque no le permitieron utilizar el River Camp como cancha para disputar el torneo, es algo que ya pasó..., aunque no del todo. Con el Monumental en remodelación, la orden de Marcelo Tinelli y la Liga, que obligó a los Millonarios a alquilar un estadio y gastar un dinero que no tenían en los planes, es un problema para el club. Pero para el técnico, la molestia pasa porque en Ezeiza tenía todas las comodidades. Allí se sentía local. Ahora, en Independiente, tiene que jugar en un terreno neutral.

De cara a la segunda ventana internacional de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, Gallardo aprovechó la oportunidad para cuestionar a los dirigentes, que no detendrán el torneo durante la disputa de los partidos de la selección nacional.

Marcelo Gallardo cuestionó la continuidad del torneo en medio de la fecha de la eliminatoria; River es un o de los equipos que más jugadores perderá Fuente: AFP

"Nosotros nutrimos a las selecciones. Eso también te hace pensar que a nuestro torneo local ésto claramente le resta importancia. Si querés tener a todos tus jugadores para darle importancia al campeonato y no los tenés... No considero que sea injusto, pero sí darle la relevancia que merece".

Justamente uno de lo argumentos de la Liga para prohibirle a River utilizar su cancha de entrenamiento fue que se debía "cuidar la más alta calidad del producto". Sin mencionarlo, la frase del entrenador, parece volver sobre el tema.

El 12 y el 17 de noviembre se disputarán la tercera y cuarta jornada del camino de las selecciones rumbo a Qatar 2022. La Argentina recibirá a Paraguay el próximo jueves, y jugará con Perú, en Lima, el martes 17. Los clubes que tengan convocados, no podrán contar con ellos para disputar la tercera fecha del flamante certamen, que se desarrollará entre medio de los dos encuentros de las eliminatorias.

River perderá al menos a cinco jugadores para el próximo partido contra Godoy Cruz, en Mendoza, el sábado 14. No contará con Franco Armani y Gonzalo Montiel, habituales convocados por Lionel Scaloni para la Argentina, pero tampoco tendrá a Nicolás De la Cruz, de Uruguay; Paulo Díaz, de Chile, y Robert Rojas, de Paraguay. Rafael Santos Borré, de Colombia, es un caso especial, ya que también fue apartado del plantel por haber sido contacto directo de una persona con coronavirus.

