Sorteo Mundial 2026: cómo son las posibles sedes donde podría jugar la Argentina

Después de conocerse los rivales de la selección en la fase de grupos del Mundial 2026, la atención se trasladó hacia las sedes donde la albiceleste jugará. Los hinchas interesados en viajar a la nueva edición de la competición, que se realizará por primera vez en tres países, esperan con ansias conocer los estadios donde la albiceleste tendrá sus primeros encuentros para estimar fechas, alojamientos y costos.

El Mundial 2026 es el primero de la historia con 48 selecciones y se llevará adelante entre el 11 de junio y el 19 de julio del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá. Los 104 partidos se definirán en 16 estadios diferentes, de los cuales once son estadounidenses, tres mexicanos y dos canadienses.

Argentina intentará defender la corona que se adjudicó en Qatar 2022, esta vez empezando por el grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tiene altas posibilidades de finalizar primero, ya que se perfila como el más poderoso de los cuatro integrantes de la zona.

Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, conversa junto al trofeo de la Copa del Mundo colocado sobre una base durante el sorteo oficial del Mundial de Fútbol 2026 PATRICK SMITH� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Aunque todavía no se definieron las sedes, la albiceleste ya contempla una serie de estadios para los primeros enfrentamientos. El debut de la selección será el martes 16 de junio frente al combinado africano, rival que decantó del bombo 3. Este podría realizarse en San Francisco o en Kansas.

En la ciudad de Santa Clara, California, se encuentra el Levi’s Stadium, la casa de los San Francisco 49ers de la NFL. El estadio, con butacas teñidas de rojo y pasillos blancos, fue inaugurado en 2014 y tiene un aforo de 68.500 asientos. No es la primera vez que alberga eventos masivos: en 2016 fue sede del Super Bowl 50.

Levi's Stadium en Santa Clara, California Instagram (@levistadium)

El estadio aprovecha el clima de Silicon Valley: es de cielo abierto y tiene césped natural.

Además, cuenta con 2500 metros cuadrados de techo verde, 1800 de paneles solares y un sistema de reciclado de agua para riego y baños, lo que la vuelve respetuosa con el medio ambiente. De su capacidad para casi 70.000 personas, tiene 174 palcos de lujo y 8500 asientos tipo club.

En tanto, la ciudad ubicada en el estado de Missouri aloja al Arrowhead Stadium, el hogar de los Kansas City Chiefs, también integrante de la mayor liga de fútbol americano profesional en el país. Aloja a 76.400 personas y es conocido como el estadio más ruidoso del mundo.

Sobre esto último, tiene dos récords en el Libro Guinness por tener los momentos más ruidosos: uno donde alcanzó los 137.5 decibeles en un partido entre los Chiefs y los Raiders; y otro que superó los 142,2 decibles contra los Patriots. Tiene más de medio siglo de historia, ya que fue inaugurado en 1972.

El Arrowhead Stadium en Kansas

Luego, la selección argentina enfrentará a los austríacos, oponente del segundo copón, el lunes 22 de junio. El enfrentamiento podría ser en el Levi’s Stadium, en San Francisco, o en Dallas, Texas.

Esta ciudad tiene el AT&T Stadium, la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas. Sin embargo, se puede ampliar hasta 105.000 personas con eventos que incluyan público de pie.

El estadio es conocido como “Jerry World” (“el mundo de Jerry” en español) en referencia al dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, que inicialmente veía al estadio como un gran lugar de entretenimiento.

AT&T Stadium en Dallas

En tanto, para el último partido de la fase de grupos, que será contra Jordania el sábado 27 de junio, volverían a disputarse Dallas o Kansas.

Aunque hay especulaciones respecto a los estadios donde se jugará, las confirmaciones se darán este sábado a partir de las 13 (horario argentino) en una nueva gala que anunciará el fixture completo con días, horarios y sedes de todos los partidos. El evento se transmitirá en vivo a través de FIFA+ y el canal de YouTube de la entidad que regula el fútbol a nivel internacional.

Qué dijo Scaloni sobre las posibles sedes

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una particular declaración en relación a los lugares donde podría jugar su conjunto. En diálogo con la prensa, habló de las dificultades que podría afrontar el seleccionado con las altas temperaturas que habría en Kansas, Dallas y San Francisco si los horarios no fueran beneficiosos.

“Los horarios los hará la FIFA como hizo con el tema de las sedes, que pensábamos que íbamos a jugar en un lado como se decía y nos dimos cuenta que no. El sorteo es lo que toca, estamos bien. Mañana sabremos el tema del horario, que es una cosa que tenemos en cuenta porque son lugares que hace mucho calor”, señaló.

Lionel Scaloni en la gala de la FIFA Stephanie Scarbrough� - AP POOL�

Y sumó: “No sé si jugamos en Kansas, creo que sí... mucho calor. Esperemos el horario, que es importante porque con calor ya sabemos que el fútbol cambia bastante”.

Ante la consulta de si le hubiese gustado que fueran otras ciudades, señaló: “Es lo que tocó. No va por el lado de la conformidad, va por el lado de que todos los equipos tienen viajar y es un país tan grande [Estados Unidos]... Son tres países grandes”.

Scaloni aseguró que mañana parte del personal de administración evaluará a dónde podrá alojarse el seleccionado para estar cerca de los estadios donde jueguen.