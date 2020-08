Un festejo de Ruben en el Gigante de Arroyito. ¿Se repetirá? Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Rosario Central esperaba una decisión de su ídolo. Y la noticia llegó este sábado a la noche: Marco Ruben informó en un comunicado que no jugará al fútbol profesional en "lo que resta de 2020". Así, el club asume que deberá buscarle un reemplazo a su máximo referente, que en octubre cumplirá 34 años. ¿Retiro definitivo? ¿Búsqueda de un nuevo destino? Solo el tiempo lo dejará en claro, porque el futbolista no fue terminante.

"Esta es una decisión personal, familiar y de vida donde la situación del fútbol pospandemia tiene gran peso en ella. No vivo esto como una despedida, pero siento oportuno agradecer a todo el mundo Central por estos años recorridos juntos que sin dudas fueron los más importantes de mi vida como futbolista", escribió el delantero, en un comunicado difundido por el propio club. Ruben está instalado con su familia desde hace tres meses en la localidad de Victoria, provincia de Entre Ríos, a sesenta kilómetros de Rosario.

Kily González, nuevo entrenador de Central, esperaba que Ruben tomara una decisión cuanto antes Crédito: @CARCoficial

El contrato de Ruben con Central -que había iniciado en enero su tercera etapa en la institución- había finalizado el 30 de junio, pero entonces el futbolista pidió un tiempo para tomar la decisión. Inquieto, Kily González, el nuevo entrenador, esperaba la novedad para saber a qué atenerse: Claudio Riaño y Sebastián Ribas, los otros centrodelanteros del plantel, también finalizaron su vínculo a mitad de año.

"Con este comunicado quiero formalizar mi decisión de no jugar al fútbol profesional durante lo que resta de este año 2020. Si bien siento esto como una pausa en mi carrera, el tiempo y las circunstancias dirán si esta pausa es definitiva o no", se explayó Ruben, criado futbolísticamente en el club rosarino. "Al terminar mi contrato en junio no tenía tomada esta decisión. Para no generar incertidumbre y entorpecer el armado del equipo, en ese momento informé a Central que no me tenga en cuenta". Detalló, consciente que a Central se le abre un problema con el que no contaba, más allá de que la vuelta del fútbol en Argentina no tiene ni siquiera una fecha para los entrenamientos.

Este año, Ruben jugó 8 partidos y anotó 5 goles. En todos sus períodos en Central acumuló 68 tantos en 158 presencias. En el medio, jugó también en River, Villarreal (España), Evian (Francia), Dinamo de Kiev (Ucrania), Tigres (México y Paranaense (Brasil). Una larga trayectoria que ni siquiera él sabe si habrá concluido.

Marco Ruben volvió a Rosario Central en diciembre de 2019 Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera