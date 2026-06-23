Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Marruecos y Haití correspondiente al grupo C del Mundial 2026 se disputará este miércoles 24 de junio a las 19.00 h en el Atlanta Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia.

El momento de los equipos

Marruecos llega con el ánimo en alza tras conseguir una victoria por 1-0 frente a Escocia en su presentación anterior. Por el contrario, Haití afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen luego de caer 3-0 ante Brasil en la última jornada.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán imponer su estilo de juego en el Atlanta Stadium para sumar puntos vitales en esta instancia del torneo. Mientras que los marroquíes intentarán mantener la solidez defensiva que mostraron en su último triunfo, el equipo haitiano buscará ajustar sus líneas tras los goles recibidos ante el seleccionado brasileño.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para definir las posiciones finales dentro del grupo C. Marruecos busca consolidar su camino hacia la siguiente instancia, mientras que para Haití el duelo representa una oportunidad clave para mantenerse competitivo y sumar unidades que le permitan escalar en la tabla de posiciones.