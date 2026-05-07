Más problemas para Real Madrid: Ferland Mendy se lesionó y quedará inactivo al menos por cinco meses

En Real Madrid las malas noticias son moneda corriente en los últimos días. Al escándalo que tuvo como protagonistas a Federico Valverde y Aurelien Tchouameni, se le suma la lesión de Ferland Mendy. El defensor será operado de una lesión sufrida el último fin de semana y estará afuera de la actividad durante cinco meses.

Se jugaban 10 minutos de la primera etapa del duelo en el que Real Madrid y Espanyol disputaron el pasado 3 de mayo, en el estadio RCDE DE Cornella de Llobregat. El defensor Mendy corrió por su lateral para cerrar un ataque del rival; durante su trayecto, llegó a tocar la pelota hacia atrás con su arquero, pero en ese instante, su rostro cambió. El gesto de dolor se hizo notar y de inmediato quedó tendido en el piso.

🚨 Lesión de Ferland Mendy



🔴 Misma zona que la grave lesión que tuvo en abril de 2025…



🏥 Rotura del tendón proximal del recto anterior (parte del cuádriceps derecho).



Fue una lesión grave que requirió cirugía y le tuvo fuera varios meses… pic.twitter.com/hu2iDSRb5I — Ángel Villanueva (@angelphysio) May 3, 2026

Tras ser atendido por el cuerpo médico, el francés se retiró lesionado y en su lugar entró Fran García. Un día después del duelo en el que el equipo de la Casa blanca ganó 2 a 0 con un doblete de Vinicius, desde el club informaron oficialmente la lesión de Mendy: “Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución”, manifestaron desde el Merengue a través de un comunicado.

Este jueves finalmente se conoció que el defensor será operado intervenido de esta grave lesión. La intervención tendrá lugar en Francia, lugar de donde es Mendy, si no hay cambios en las próximas horas, y no en Finlandia, como el propio futbolista y el club de la capital de Madrid habían evaluado, tras el éxito en la intervención de Eder Militao por parte del cirujano finés Lempainen, según informó el diario marca. El brasileño sufrió la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda y se perderá la copa del mundo.

Ferland Mendy estará afuera de la actividad durante cinco meses por una grave lesión en uno de sus tendones SOPA Images - LightRocket

El tiempo de baja del lateral izquierdo será, según fuentes de Real Madrid y el médico que se encargará la de operación, de alrededor de cinco meses, por lo que no podría volver a jugar hasta el próximo mes de octubre si no hay imprevistos en su recuperación. Algo que nunca se puede descartar en ningún proceso de este tipo y menos en el caso de Mendy, que arrastra un amplio historial de lesiones de carácter muscular.