El parte médico de Valverde tras la pelea con Tchouameni en Real Madrid y el comunicado del club

El escándalo que se vive en Real Madrid continúa con novedades a medida que pasan las horas. La pelea entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni, que habría terminado con el uruguayo en un hospital, sumó un nuevo capítulo. Desde la directiva del equipo de la Casa Blanca dieron a conocer un comunicado con los pasos a seguir con los dos futbolistas involucrados, en el episodio que revolucionó el vestuario de Real Madrid. Además, reveló el parte médico del uruguayo, que deberá hacer reposo durante casi dos semanas.

“El más grave incidente jamás vivido en Valdebebas”; así lo definió el diario Marca. En el entrenamiento de este miércoles, en Valdebebas, un cruce entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni terminó en una fuerte discusión que no llegó a los golpes por la rápida intervención de terceros.

Federico Valverde tendrá entre 10 y 14 días de recuperación Manu Fernandez - AP

El mismo medio madrileño reveló que se vivió un episodio mucho peor. “Fuentes del vestuario aseguran a Marca que Valverde se negó a dar la mano a Tchouameni por la mañana, empezando de esta manera una sesión muy hostil que acabó con un seria pelea en el vestuario al final del entrenamiento. En el lance entre los dos, de manera involuntaria, no propiciado por un golpe de Tchouaméni, Fede sufrió una fuerte contusión que le provocó una brecha y que le obligó a ir al hospital. Ya está en su casa”.

El comunicado

El escándalo explotó en el mundo del fútbol y obligó a la dirigencia de Real Madrid a sacar un comunicado en el que explica cómo serán los próximos días con la situación que protagonizaron Valverde y Tchouameni.

En su página oficial, informaron: “El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni. El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”.

Aurelien Tchouameni, el francés a quien también se le abrió un expediente disciplinario ANDER GILLENEA - AFP

El parte médico de Valverde

Unos minutos después, Real Madrid sacó otra notificación en la que se reveló el estado de salud de Federico Valverde, que deberá cumplir con un tiempo de recuperación: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”.

A raíz de lo sucedido, una crisis sin precedentes en la Casa Blanca, se convocó a una reunión de urgencia dentro del vestuario en la que participó todo el plantel y a la que acudió el director general del club, José Ángel Sánchez. Allí se decidió abrirle un expediente a ambos futbolistas. Mientras tanto, las cámaras de la televisión tomaron la salida de la práctica de Kylian Mbappé, al que se lo vio reír dentro de su auto.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

En este contexto, ambos jugadores no estarán en el duelo del próximo domingo en el que el Merengue visita a Barcelona en el renovado Camp Nou en otra edición del clásico de la Liga de España. El partido, que se juega a las 16, hora de la Argentina, no se trata de uno más porque una victoria del Blaugrana lo proclamaría campeón ante su eterno rival y en este contexto que atraviesa el equipo de la capital de España. El Barsa le lleva 11 puntos, con 12 por jugarse.

Valverde, de 27 años, tomó la capitanía hace un año tras la ida del croata Modric. Está en Real Madrid desde que era juvenil, cuando en 2016 Peñarol lo transfirió a la filial, el Castilla. Tras una breve cesión a Deportivo La Coruña, debutó en Real Madrid el 23 de octubre de 2018, en la Champions League, bajo la dirección técnica de Julen Lopetegui. Desde entonces se transformó en baluarte del equipo del que hoy es su capitán. Con la camiseta blanca ha jugado 371 partidos y anotado 41 goles. Tchouameni, de 26 años, llegó a Real Madrid a mediados de 2022, procedente de Monaco. Lleva jugados 192 partidos y marcó 7 goles.