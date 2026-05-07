Europa League y Conference League, semifinales en vivo: los partidos de Aston Villa y Rayo Vallecano, minuto a minuto
Se definen las finales de las otras dos competencias europeas, con varios argentinos protagonistas
Gol de Friburgo
Lukas Kübler marcó para el conjunto alemán ante Braga y emparejó la serie de Europa League. El defensor encontró la pelota dentro del área y, con algo de fortuna, la empujó al gol frente a un rival que juega con 10 futbolistas desde el comienzo.
Gol anulado a Crystal Palace
Yeremy Pino convertía el segundo para Crystal Palace en el arranque ante Shakhtar Donetsk, pero el VAR invalidó la acción por fuera de juego. El conjunto inglés mantiene la ventaja global conseguida en la ida.
Roja en Braga
A los siete minutos, Mario Dorgeles fue expulsado en el partido ante Friburgo. El mediocampista marfileño cortó un contraataque cuando el delantero local se iba solo hacia el arco y dejó a Braga con 10 jugadores desde muy temprano.
¡Dorgeles fue expulsado en SC Braga por esta falta! Arrancaron mal la vuelta de las semifinales de la #UECL vs. Friburgo...— SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2026
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Barco, ahora desde el arranque
Valentín Barco es titular en Racing de Estrasburgo luego de haber comenzado en el banco el partido de ida ante Rayo Vallecano. El argentino jugará como volante central en Francia, con su equipo obligado a revertir el 1-0 global.
Comenzaron los encuentros
Ya se juegan las semifinales de Europa y Conference League, con las definiciones de Aston Villa vs. Nottingham Forest, Friburgo vs. Braga, Racing de Estrasburgo vs. Rayo Vallecano y Crystal Palace vs. Shakhtar Donetsk.
Dibu, clave en la campaña europea de Aston Villa
Emiliano Martínez disputó nueve de los 13 partidos de Aston Villa en esta Europa League y mantuvo el arco en cero en cuatro ocasiones, una marca importante para un equipo que busca remontar la serie ante Nottingham Forest y volver a una final europea.
Formaciones confirmadas: cinco argentinos titulares
Las semifinales europeas tendrán fuerte presencia argentina este jueves. En la Europa League, Emiliano Martínez y Emiliano Buendía serán titulares en Aston Villa, mientras que Nicolás Domínguez volverá a estar desde el arranque en Nottingham Forest. En la Conference League, Valentín Barco jugará para Racing de Estrasburgo frente al Rayo Vallecano de Augusto Batalla, con Óscar Trejo esperando en el banco. Además, Walter Benítez será titular en Crystal Palace.
Your #UEL semi-final Villa XI this evening ✊ pic.twitter.com/QRXFvJgwKF— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 7, 2026
Los argentinos protagonistas
Emiliano Martínez y Emiliano Buendía en Aston Villa, Nicolás Domínguez en Nottingham Forest, Valentín Barco en Racing de Estrasburgo, Augusto Batalla y Óscar Trejo en Rayo Vallecano y Walter Benítez en Crystal Palace son algunos de los argentinos que tendrán protagonismo en las definiciones europeas de este jueves. Además, Joaquín Panichelli y Aaron Anselmino siguen fuera por lesión en el conjunto francés.
Los cuatro partidos en simultáneo
Por la Europa League, Aston Villa intentará revertir en Birmingham la derrota 1-0 sufrida ante Nottingham Forest en la ida, mientras que Braga defenderá en Alemania la ventaja 2-1 conseguida frente a Friburgo. En la Conference League, Racing de Estrasburgo buscará dar vuelta en Francia el 1-0 en contra ante Rayo Vallecano, y Crystal Palace llega con una situación mucho más favorable tras imponerse 3-1 sobre Shakhtar Donetsk en el primer encuentro.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de las semifinales de Europa y Conference League
Desde las 16, las otras dos competiciones europeas definen sus finalistas. Cuatro partidos en simultáneo: Aston Villa vs. Nottingham Forest (0-1) y Friburgo vs. Braga (1-2); por el otro lado, Racing de Estrasburgo vs. Rayo Vallecano (0-1) y Crystal Palace vs. Shakhtar Donetsk (3-1). Los partidos estarán por las pantallas de ESPN (únicamente los de Europa League) y Disney+, y podrán seguir el minuto a minuto por este medio.
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