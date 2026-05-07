Europa League y Conference League, semifinales en vivo: los partidos de Aston Villa y Rayo Vallecano, minuto a minuto

Por la Europa League, Aston Villa intentará revertir en Birmingham la derrota 1-0 sufrida ante Nottingham Forest en la ida, mientras que Braga defenderá en Alemania la ventaja 2-1 conseguida frente a Friburgo. En la Conference League, Racing de Estrasburgo buscará dar vuelta en Francia el 1-0 en contra ante Rayo Vallecano, y Crystal Palace llega con una situación mucho más favorable tras imponerse 3-1 sobre Shakhtar Donetsk en el primer encuentro.