Los sugestivos mensajes de Barcelona en medio del “cabaret” de Real Madrid, a tres días del clásico

Los hinchas de Real Madrid no salen del estupor. Afuera de la Champions League, afuera de la Copa del Rey y a punto de perder LaLiga a manos de uno de los archirrivales, Barcelona, con quien se enfrentará este domingo, desde las 16 (las 11 de la Argentina), en un partido que puede determinar la consagración del equipo dirigido por Hansi Flick. Ese combo explosivo, suficiente para hacer volar todo el aire, se complementa con una situación poco frecuente en el club más poderoso del mundo: el auténtico “cabaret” que se vive puertas adentro, en el vestuario, entre algunos jugadores.

El aire en Real Madrid hace rato que se corta con un cuchillo. En medio de la crisis por la falta de títulos y de los escasos aciertos que tuvo el entrenador Álvaro Arbeloa, las diferencias emergieron. En el entrenamiento de este miércoles, en Valdebebas, un cruce entre el uruguayo Federico Valverde, capitán y referente, y el francés Aurelien Tchouameni terminó en una fuerte discusión que no llegó a los golpes por la rápida intervención de terceros.

Tchouameni y Valverde, ejes del escándalo merengue X

Lejos de aflojarse el clima interno, 24 horas después, en una nueva práctica del plantel, hubo un segundo capítulo de la pelea Valverde-Tchouameni: “El más grave incidente jamás vivido en Valdebebas”. Así informa el diario Marca un nuevo capítulo de un escándalo, que, según publica el medio español, habría terminado con el futbolista uruguayo en un hospital.

“Fuentes del vestuario aseguran a MARCA que Valverde se negó a dar la mano a Tchouameni por la mañana, empezando de esta manera una sesión muy hostil que acabó con un seria pelea en el vestuario al final del entrenamiento”. Valverde no se lastimó producto de alguna trompada, sino de una caída al piso en medio del tumulto, lo que le provocó un corte en la cabeza tras golpearse. La causa del encono serían las constantes “entradas duras del uruguayo” durante las prácticas de fútbol. Más recientemente, el diario El Mundo informó que Valverde “hasta podría perderse el clásico” por las lesiones.

Mientras la cuenta de redes sociales de Real Madrid postea fotos de los entrenamientos, con gestos distendidos, y hasta se filtró un video de Kylian Mbappé a pura carcajada cuando abandonaba el predio en su automóvil, Barcelona FC mandó mensajes elípticos en la red social X (ex Twitter) por el cuadro de situación que vive su clásico adversario. Que claramente contrasta con el presente del plantel culé, próximo a dar la vuelta olímpica, probablemente este mismo domingo. Barcelona es un cómodo líder cuando restan cuatro fechas para el final de LaLiga: tiene 88 puntos contra 77 del Real, es decir, 11 puntos de diferencia con sólo 12 en juego. El único resultado que le sirve al Real, para prolongar el suspenso, es la victoria: en caso de empate, Barcelona será campeón.

One big family 🫶 pic.twitter.com/PeByf2MfKd — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 6, 2026

“One Big Family”, dice uno de los mensajes del Barcelona FC, encabezando una postal del plantel sonriente en pleno entrenamiento. Precisamente lo opuesto a “Una gran familia” es la imagen que irradia desde Real Madrid, en medio de conflictos, bajos rendimientos, un DT cuestionado y lesionados, el último de ellos, el francés Ferland Mendy: un desgarro en el tendón del femoral derecho, por el que deberá pasar por el quirófano. Tendrá una inactividad aproximada de cinco meses.

“Squad”, expresa otro de los posteos. Una imagen de “Equipo”, con caras sonrientes y muchas sonrisas, para dejar en claro que el plantel está en perfecta armonía para el objetivo máximo de la temporada, luego de la frustración en la Champions, donde quedaron eliminados en los cuartos de final frente al Atlético de Madrid.

“Good vibes ahead of #ElClásico” señala un tercer post, con el gesto victorioso del polaco Robert Lewandowski, demostrando exactamente las “Buenas vibras antes de El Clásico”. Un clima distendido en la previa que también quedó reflejado en los festejos, con “golpiza amistosa incluida”, para Dani Olmo en el día de su cumpleaños 28.

You know what happens here when it’s your birthday 💥 pic.twitter.com/mq1tTElDQT — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 7, 2026

Como remate, ya escapando de las cuentas oficiales de los protagonistas del clásico de este domingo, las redes también ofrecieron posteos punzantes, sarcásticos, que cumplen los protocolos del folclore. Como el de un video con la leyenda “Las sesiones de entrenamiento de Real Madrid FC”, con imágenes de boxeadores jugando un partido en una cancha de fútbol 5, con guantes y cabezales incluidos. En las que se aprecia muy poco fútbol...