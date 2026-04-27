El defensor brasileño Eder Militao será operado y se perderá el Mundial 2026

El futbolista brasileño Eder Militao se resintió de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el encuentro del martes pasado entre Real Madrid y Alavés, por la liga española, y la lesión le demandará una operación que le impedirá estar presente en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá (el partido inaugural será el 11 de junio, entre México y Sudáfrica).

Según informó el diario español Marca, Militao, de 28 años, será intervenido quirúrgicamente esta semana en Finlandia y el procedimiento requerirá un plazo de aproximadamente cinco meses para su recuperación.

El defensor Eder Militao saliendo del campo de juego durante el partido de la jornada 33 de LaLiga entre Real Madrid y Alavés Juanjo Martín - EFE

La decisión de operarse, advirtió la publicación española, llegó luego de que el jugador evaluara si se sometía al bisturí o a un tratamiento menos invasivo que hubiera reducido su tiempo de inactividad y le habría permitido incluso llegar a la Copa del Mundo. Sin embargo, el zaguero central optó por perderse el máximo torneo futbolístico ya que la medida habría implicado un riesgo de lesión mucho mayor.

Militao será intervenido por el cirujano Lasse Lempainen, experto a cargo también de la operación del defensor central francés de Milan, Pierre Kalulu, en 2023. El central uruguayo Ronald Araujo también pasó por el mismo médico, en 2024.

El central de la selección brasileña Eder Militao quedó fuera del Mundial 2026 Eraldo Peres - AP

El diario español Sport hizo foco en los continuos problemas físicos que padeció el brasileño y que no le permitieron lograr continuidad. “Sólo en esta campaña, el defensor ha sufrido hasta cuatro lesiones (dos de ellas importantes), lo que le ha impedido sumar continuidad a lo largo del año. A pesar de todo, cuando estuvo disponible se ha erigido como el baluarte defensivo del equipo y el mejor central de toda la plantilla”, publicó Sport.

En las últimas tres temporadas, Militao pudo jugar 13 (temporada 2023/24), 18 (2024/25) y 21 partidos (2025/26) entre todas las competencias. Unas cifras muy bajas condicionadas por las lesiones que sufrió. Militao tiene contrato en Real Madrid hasta 2028 y está considerado como una pieza estructural del equipo, por ello la preocupación surgida en Brasil, pero también el el conjunto merengue.

Eder Militao retirándose de la cancha tras sufrir una lesión ante Athletic Bilbao, en agosto de 2023 Alvaro Barrientos - AP

Otros lesionados

El delantero francés de Real Madrid Kylian Mbappé sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo, confirmó este lunes el club español, sin precisar la duración de la baja de la figura de la selección gala. La noticia llega a 45 días de que comience a disputarse el Mundial.

El delantero Kylian Mbappé, del Real Madrid, se lesionó a 45 días del Mundial Matthias Schrader - AP

El capitán de la selección francesa, que fue sustituido durante el partido de este viernes ante el Betis (1-1), tiene afectado un “músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, que forma parte de los isquiotibiales, según el diagnóstico de los servicios médicos de Real Madrid.

Por su parte, Barcelona anunció hace unos días que el delantero y estrella de la selección de España, Lamine Yamal, sufrió una lesión. “Las pruebas realizadas confirmaron que el jugador tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. El futbolista se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, expresó el club catalán en la cuenta oficial de X.

Lamine Yamal sintió un "pinchazo" tras convertir el penal con el que Barcelona derrotó a Celta de Vigo Joan Monfort - AP

Yamal se lastimó durante el partido frente a Celta de Vigo por la fecha 33, cuando antes de terminar el primer tiempo marcó el gol de penal que significó la victoria por 1 a 0 para el conjunto local. Se retiró del campo de juego tras informar de una molestia.