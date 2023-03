Mateo Retegui en el seleccionado de Italia: la influyente recomendación desde la Argentina para que lo convocara Roberto Mancini

escuchar

Italia no se clasificó para los últimos dos mundiales y en los dos anteriores que participó (2010 y 2014) quedó eliminada en la etapa de grupos. Casi una afrenta futbolística para un país que acredita cuatro títulos mundiales y es una referencia a nivel global. Para mayor desconcierto, la Azzurra obtuvo la Eurocopa 2021 en Wembley en la definición por penales frente a Inglaterra. Lo que se imaginaba como un despegue, devolvió al calcio a sus tribulaciones.

No se rompió con todo lo que se venía haciendo. Roberto Mancini conservó el puesto de entrenador que asumió a mediados de 2018. A él le compete una nueva reconstrucción, que pondrá sus primeros cimientos en la fecha FIFA de este mes, con dos partidos clasificatorios para la próxima Eurocopa: el 23, ante Inglaterra, y el 26, frente a Malta.

Retegui intenta escapar de un marcador en el partido frente a Arsenal FOTOBAIRES/Luciano Gonzalez

Para esos compromisos, Mancini dará a conocer el próximo viernes la lista oficial de convocados, en la que figurará Mateo Retegui, como se conoció la semana pasada. El delantero de Tigre, goleador de la última Liga Profesional (19 tantos) y de la actual (6), aceptó el llamado después de pensarlo y evaluarlo con su entorno, ya que conservaba la ilusión de ser citado por Lionel Scaloni. Esa era su prioridad, hasta que le surgió este plan b para representar a un país. Es una decisión de vida en lo profesional, ya que si tiene minutos con Italia en alguno de los encuentros oficiales, reglamentariamente deberán pasar tres años de la última participación con Italia para poder integrar el seleccionado argentino.

“Tenía sensaciones encontradas por el amor que siente por su país”, expresó Diego Martínez, director técnico de Tigre, sobre Retegui, cuando éste le comunicó que había sido convocado por Italia. El entrenador del Matador agregó: “Entendió que era una gran oportunidad para su carrera y su sueño de jugar en el alto nivel. Me puse contento porque es un chico trabajador, respetuoso. Más allá de todo lo que está viviendo tiene la cabeza bien puesta y los pies sobre la tierra. Lo único que quiere es seguir mejorando para ayudar a Tigre”.

Roberto Mancini, el entrenador a cargo de la reconstrucción de Italia GLYN KIRK - AFP

Retegui consideraba que su actualidad podía hacerle un lugar en la lista para los próximos amistosos ante Panamá y Curazao. Tras no ser tenido en cuenta y no recibir ningún tipo de señal desde el seleccionado argentino, en el que aparece Alejandro Garnacho como una pieza de la renovación y Gio Simeone volvió a ser llamado, el delantero nacido en San Fernando hace 23 años le dio el sí a la Nazionale. Consentimiento que también manifestó el cordobés Bruno Zapelli (20 años, de Carlos Paz), volante de Belgrano, para sumarse al Sub 21 de Italia.

¿Cómo entró Retegui en el radar de Italia? En primer lugar hay que reparar en la carencia de capocannonieri nativos. En la nómina de los 20 primeros goleadores de la historia del seleccionado no se encuentra a ninguno en actividad. Están todos retirados. El primero que surge en la lista y sigue trajinando las canchas es Ciro Immobile, en el puesto 21°, con 15 tantos en 55 partidos. El delantero de Lazio está lesionado, al igual que Giacomo Raspadori (Napoli) y Gianluca Scamacca (West Ham), opciones que maneja Mancini. A Federico Chiesa (Juventus) le está costando retomar su nivel después de la operación en los ligamentos cruzados de una rodilla.

La Gazzetta dello Sport se ocupó de la convocatoria de Retegui

Ante este panorama, Italia amplió la búsqueda más allá de sus fronteras. Y en la elección de Retegui hubo una recomendación influyente, que se sumó al trabajo que venían haciendo los ojeadores del seleccionado. Según pudo saber este diario de fuentes vinculadas con la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Juan Sebastián Verón le dijo a Mancini que “le diera para adelante” con Retegui.

El vínculo entre la Brujita y Mancini es estrecho. Fueron compañeros en Sampdoria y Lazio. Y el actual vicepresidente de Estudiantes de La Plata conoció de cerca a Retegui entre 2018 y 2020, cuando disputó 30 partidos y convirtió cinco goles en competencias oficiales con la camiseta Pincharrata.

Consultado por La Gazzetta dello Sport, Verón describió a Retegui: “El gol lo lleva en la sangre. Va mejor con el pie derecho, pero también lo vi marcar con el izquierdo. Es muy dúctil. Es bueno también en el juego aéreo. En los centros tiene la intuición y rapidez necesarias para anticiparse a la intervención de los defensores. Y además muestra coraje, nunca saca la pierna. Cuando estuvo en Estudiantes, lo vi evolucionar mucho”.

Verón y Mancini se conocen desde la época en que eran futbolistas; fueron compañeros en Sampdoria y Lazio Instagram

Los reparos de Verón pasan por el desarrollo puramente doméstico que hasta ahora tuvo Retegui: “No olvidemos que hasta ahora siempre jugó en la Argentina, no conoce Europa, le falta una experiencia internacional importante. Pero es joven, tiene margen para el crecimiento. Nunca estás listo para la selección italiana, que es una de las más gloriosas y exitosas del mundo. Pero puede hacer una contribución importante, sobre todo teniendo en cuenta que ahora, en Italia, hay pocos primeros delanteros que puedan ayudar a Mancini. Solo digo que el riesgo que corre Mateo es el de tener demasiada presión, y la presión, sobre todo en un chico de 23 años, es peligrosa”.

En las últimas horas, Mancini, en declaraciones a la cadena DAZN, se refirió a Retegui: “Lo veníamos siguiendo desde hace un tiempo. Es un chico joven, que hace dos años juega titular en el fútbol argentino. Tiene cualidades que a nosotros nos faltan en este momento. Pensábamos que no quería venir, pero dijo rápido que sí”.

La citación de Retegui divide un poco las aguas en el ambiente futbolístico italiano. Algunos creen que es lógico y está bien ir a buscar en el fútbol de los últimos campeones del mundo. Es una práctica que se remonta al siglo pasado. Para los más orgullosos, es una certificación de que el calcio es de segundo nivel. Alberto Gilardino, delantero de Italia en la conquista del Mundial 2006 y actual entrenador de Genoa, considera que hay talento joven, pero no es valorizado ni se le da oportunidades.

Marco Verratti, destacado volante de Italia y futuro compañero de Retegui Mattia Ozbot - Getty Images Europe

Si es ubicado como centro-delantero en los próximos cotejos, Retegui peleará por el puesto con Andrea Belotti (Roma) y Andrea Pinamonti (Sassuolo). Las variantes de atacantes por afuera que pueden asistirlo pasan por Domenico Berardi (Sassuolo), Wilfried Gnonto (Leeds) y Stephan Al-Shaarawy (Roma).

Sin dudas, será muy especial para Retegui si el 23 de marzo le toca alinearse de frente al palco para escuchar el himno Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia), antes de enfrentar a Inglaterra. También sería protagonista de otro hito: Italia jugará por primera vez en el estadio de Nápoles desde que dejó de ser el San Paolo para rebautizarse como Diego Armando Maradona.