Italia, con Retegui, juega bajo la enorme presión de volver a un Mundial tras 12 años

Como exvolante de contención, aguerrido y de corazón caliente, Gennaro Gattuso asumía las responsabilidades más sacrificadas de su equipo. Su despliegue estaba al servicio de los compañeros más creativos. Era la clase de futbolista que siempre ponía el hombro, y ahora, como director técnico, adopta la misma actitud para que la selección de Italia vuelva a un Mundial después de 12 años y cierre una ausencia que es poco menos que una afrenta deportiva para un país tetracampeón del mundo. Justamente, el último título, en 2006, tuvo a Gattuso como uno de los gladiadores en el medio campo.

“Este es el partido más importante de mi carrera. Siento que llevo a todo un país sobre mis hombros”, fue la categórica respuesta de Gattuso en relación al encuentro que este jueves Italia disputará frente a Irlanda del Norte, en Bérgamo, a las 16.45 de la Argentina (ESPN y Disney Premium).

Este será el primer encuentro de los dos que debe superar la Azzurra para llegar a los Estados Unidos, México y Canadá 2026. En caso de empate habrá un suplementario de 30 minutos y, de ser necesario, definición por penales. Si Italia avanza, en el último play-off eliminatorio se medirá de visitante con el ganador de Gales-Bosnia Herzegovina, el martes próximo, en el último paso para llegar al Mundial.

Gattuso, durante una práctica de Italia en el Centro de Coverciano Claudio Villa - FIGC - FIGC

Italia cayó al repechaje tras finalizar segundo en el Grupo J, a 6 puntos del líder Noruega. Irlanda del Norte, tercero en una zona que obtuvo Alemania, accedió a través de la Nations League.

Gattuso lleva solo seis partidos -todos por las eliminatorias, con cinco victorias y una dura derrota contra Noruega- al frente de la selección, tras reemplazar a Luciano Spalletti a mediados de 2025, despedido tras una caída contra Noruega por la clasificación mundialista.

“Ya no puedo dormir, a las cuatro y media de la mañana soy un murciélago. No voy a negar que en los últimos siete meses escucho todos los días ‘Señor, llévenos al Mundial’... la presión es enorme”, expresó el entrenador, que dio una pauta del estado de ansiedad que vive el calcio. La prensa italiana refleja que el retroceso de la selección en los últimos años se debió a la escasez de jugadores de jerarquía y al bloqueo que sufren futbolistas de nivel intermedio al no alcanzar los objetivos mínimos, como es el de la clasificación a un Mundial.

Dos integrantes del plantel campeón del mundo en 2006 abordaron los motivos de la crisis que atraviesa la Azzurra. En declaraciones a Reuters, el exdefensor Massimo Oddo expresó: “Otras ligas han superado a la Serie A, debido a factores económicos y de infraestructura. Antes, los jugadores italianos nunca se iban al extranjero. Ahora sí lo hacen, y llegan a Italia futbolistas mediocres que quitan el puesto a los italianos. El fútbol italiano debería modernizar el sector juvenil, porque el talento existe, pero no cuenta con el apoyo adecuado”. Para el exarquero Marco Amelia, “el título de 2006 encubrió y ocultó las limitaciones que el sistema nacional ya tenía en cuanto a estructuras y preparación. No se confía lo suficiente en los jóvenes prometedores, y los clubes invirtieron muy poco en una planificación a largo plazo”.

Gattuso eligió el estadio de Atalanta para ser local y explicó por qué desechó la ciudad de Milán: “En San Siro, por ejemplo, hay hinchas del Inter y del Milan; si das un mal pase, te abuchean. En Bérgamo me recibieron con los brazos abiertos en mi debut como técnico; quería un estadio con forma de recipiente. Esperemos que no nos hayamos equivocado”.

Italia espera los goles de Mateo Retegui STEFANO RELLANDINI - AFP

Se estima que Italia jugará con el esquema 3-5-2, con Donnarumma en el arco como una de las individualidades más destacadas; Mancini, Calafiori y Tonali vienen de recuperarse de lesiones, y la dupla de ataque la integrarán Moise Kean y Mateo Retegui, a quien Gattuso designó como encargado de los penales.

Retegui, que en julio pasado decidió dejar Atalanta para pasar a Al-Qadsiah (Arabia Saudita) por un contrato millonario, convirtió cinco goles en ocho cotejos por las eliminatorias (tres a Estonia en dos encuentros y dos a Israel). El argentino nacionalizado italiano fue uno de los primeros en incorporarse a la concentración gracias al permiso que le dio el club saudí. “Tengo que agradecerle a Gattuso porque habló mucho conmigo cuando fui a Arabia Saudita, me infundió calma y confianza”, expresó Retegui sobre su elección de salir de una liga europea para jugar en una de menor nivel.

“Queremos demostrar que estamos preparados. Sabemos que estos partidos los gana quien tiene más determinación. No sé si presión sea la palabra adecuada para describir lo que siento personalmente. Llevo mucho tiempo esperando este partido, desde que terminó el encuentro contra Noruega en Milán”, agregó el delantero formado en las inferiores de Boca y con un exitoso paso por Tigre antes de emigrar a Genoa.

Programa de este jueves

Los siguientes son los partidos de la primera llave del Repechaje europeo. Los ganadores pasarán a la eliminatoria final, también a un partido, de la que surgirán los últimos cuatro clasificados de la UEFA para el Mundial: