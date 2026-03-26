Repechajes Mundial 2026: las 22 selecciones que luchan por los últimos seis lugares

El Mundial 2026 que organizan de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá transita la antesala de su definición definitiva con la disputa de los repechajes que completarán el cuadro de 48 selecciones, un formato inédito en la historia del torneo. Con 42 equipos ya clasificados, las seis plazas restantes se pondrán en juego entre el jueves 26 y el martes 31 de marzo, en una ventana internacional que concentrará duelos decisivos en Europa y en el territorio mexicano.

El sistema de clasificación contempla dos vías: los repechajes europeos, organizados por la UEFA, que otorgarán cuatro cupos, y los repechajes intercontinentales, bajo la órbita de la FIFA, que definirán los dos lugares restantes. En total, serán 22 selecciones las que buscarán un lugar en la Copa del Mundo en los próximos días.

En Europa, el formato se estructura en cuatro semifinales (A, B, C y D), cada una integrada por cuatro equipos. Cada llave tendrá dos semifinales y una final, todas a partido único. Los ganadores de cada ruta obtendrán la clasificación directa al Mundial y se insertarán automáticamente en grupos ya definidos.

ARCHIVO - Graham Potter (izquierda), DT de Suecia Salvatore Di Nolfi - Keystone

En la semifinal A, Italia enfrentará a Irlanda del Norte, mientras que Gales se medirá con Bosnia y Herzegovina. Los vencedores jugarán entre sí la final por un lugar en el Grupo B, donde ya esperan Canadá, Qatar y Suiza.

En la semifinal B, Ucrania se cruzará con Suecia y Polonia hará lo propio ante Albania; el clasificado se integrará al Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Dinamarca cayó con Escocia y por eso jugará el repechaje para nitentar acceder al Mundial 2026 ANDY BUCHANAN - AFP

La semifinal C tendrá los duelos entre Turquía y Rumania, y Eslovaquia frente a Kosovo. El ganador de esa llave ocupará un lugar en el Grupo D, que ya cuenta con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Por último, en la semifinal D, Dinamarca jugará ante Macedonia del Norte y República Checa frente a Irlanda. El equipo que supere esa instancia se sumará al Grupo A, compartido con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

En paralelo, los repechajes intercontinentales presentarán un formato más reducido, pero igualmente decisivo. Cada llave contará con una semifinal y una final, con dos selecciones que ingresan directamente en esta última instancia por su mejor posición en el ranking FIFA.

Por ahora, RD Congo espera al ganador del partido entre Nueva Caledonia y Jamaica para definir a un mundialista en el repechaje de marzo Agencia AFP

En el repechaje 1, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en Guadalajara, y el ganador avanzará a la final en la que aguarda la República Democrática del Congo.

En el repechaje 2, Bolivia se medirá con Surinam en Monterrey, y quien resulte vencedor disputará el último partido ante Irak. Ambos cruces finales definirán a los últimos clasificados al Mundial.

Todas las semifinales se disputarán el jueves 26 de marzo, mientras que las seis finales tendrán lugar el martes 31. Todos los encuentros serán a partido único, con tiempo suplementario y definición por penales en caso de empate, lo que refuerza el carácter decisivo de cada cruce.

Irak disputará una de las finales de los repechajes intercontinentales ante Bolivia o Surinam Hadi Mizban - AP

El impacto de estos resultados no solo determinará los nombres de los clasificados, sino que también terminará de completar la composición de los grupos. El ganador del repechaje intercontinental 1 se integrará en el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. En tanto, el vencedor del repechaje 2 pasará al Grupo I, donde ya están Francia, Senegal y Noruega.

De este modo, el Mundial 2026 se encamina hacia su configuración final con una instancia que adquiere una dimensión inédita por su volumen y competitividad. En apenas cinco días, 22 selecciones pondrán en juego su última oportunidad de acceder a la Copa del Mundo, en una definición que combinará tradición europea, diversidad intercontinental y la presión propia de los partidos sin margen de error.

Italia buscará volver a un Mundial después de ausentarse en Rusia 2018 y Qatar 2022 Ciancaphoto Studio - Getty Images Europe

La agenda completa (con horario argentino):

Jueves 26 de marzo

14: Turquía vs. Rumania (Estambul, Turquía). ESPN 2 y Disney+

16.45: Eslovaquia vs. Kosovo (Bratislava, Eslovaquia). Disney+

16.45: Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Cardiff, Gales). ESPN 2 y Disney+

16.45: Italia vs. Irlanda del Norte (Bérgamo, Italia). ESPN y Disney+

16.45: Ucrania vs. Suecia (Valencia, España). Disney+

16.45: Polonia vs. Albania (Varsovia , Polonia). Disney+

16.45: República Checa vs. Irlanda (Praga, República Checa). Disney+

16.45: Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Copenhague, Dinamarca). Disney+

19: Bolivia vs. Surinam (Monterrey, México). Dsports (1610)

Viernes 27 de marzo

00: Nueva Caledonia vs. Jamaica (Guadalajara, México). DSports (1610)

Martes 31 de marzo