Matías Galarza Fonda se siente en deuda con River y publicó un desgarrador testimonio

Matías Galarza Fonda sufre en River, que pagó por su arribo unos US$ 3,5 millones a Talleres de Córdoba por el 70% del pase, en julio de 2025.

El mediocampista paraguayo se destacó en las últimas temporadas en Córdoba como un jugador con panorama que conduce los ataques y, en general, con buenas decisiones tomadas. Ese buen nivel lo llevó a la selección paraguaya, al mando de Gustavo Alfaro y llamó la atención de Marcelo Gallardo, que lo pidió para darle más alternativas a la mitad de la cancha. Sin embargo, no le está yendo nada bien.

¡¡¡GOL DE RACING PARA EL 3-2 AGÓNICO ANTE RIVER!!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/SUw08B1EjE — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2025

Quedó señalado como uno de los principales responsables de la derrota de River frente a Racing por 3 a 2, que provocó la eliminación del equipo millonario de los octavos de final del torneo Clausura. A los 27 minutos, ingresó por Nacho Fernández, pero no consiguió destacarse. Y tuvo un grosero error que posibilitó el tercer y definitivo grito de la Academia. No pudo parar la pelota, ni despejarla en un lugar peligroso, dentro del área, la perdió y de esa acción llegó el tercer tanto de la Academia.

Según se supo, luego del partido, Galarza Fonda tomó la palabra en el vestuario y se disculpó con el plantel de River. Se sintió responsable de la eliminación, más allá de que el equipo no da respuestas desde hace varios meses. El equipo, en general. Este martes, en medio de las críticas, el paraguayo creó una publicación, en la que expuso su dolor.

El mensaje de Galarza Fonda para los hinchas

“Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión. ¡Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser!”, escribió el paraguayo en un posteo de Instagram.

En la temporada, actuó durante 1841 minutos en 31 partidos, no convirtió goles, no aportó asistencias y fue amonestado en seis encuentros.

¿Qué buscó el Muñeco en Galarza Fonda? Tiene esa versatilidad que tanto le gusta al entrenador: en el equipo cordobés solía jugar de interno, pero en la selección paraguaya es un volante creativo y llegador. Aunque en este último tiempo ha tenido vaivenes en su nivel, a los 23 años mostró proyección desde el eje para llegar al área, despliegue, gambeta corta y cambio de ritmo. Más ofensivo que defensivo, al mejor estilo Ignacio Fernández en su primera etapa en el club. Al menos, en cuanto a las características.

En Talleres, en la Supercopa Argentina, frente a Milton Casco Jorge Saenz - AP

Así, Galarza Fonda fue pensado como alternativa para Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza y Santiago Lencina. La búsqueda del paraguayo fue un reflejo del gusto del Muñeco, que dispuso con su llegada del décimo volante zurdo desde que asumió en 2014 y el octavo ofensivo, de esos que pueden ser interiores, enganches o mixtos, pero que se destacan sobre todo por su búsqueda hacia el arco rival: Leonardo Pisculichi, Gonzalo Pity Martínez, Nacho Fernández, Andrés D’Alessandro, Juan Fernando Quintero, José Paradela y Matías Rojas, los anteriores.

Galarza Fonda, desconsolado, a la derecha de la imagen Gonzalo Colini

Tiempo atrás, en aquel 2016 en el que sumó a Nacho Fernández y a Andrés D’Alessandro para juntarlos con Pisculichi y Pity Martínez, Gallardo había hablado en LA NACION sobre esa debilidad que tiene: “Es un tema interesante, no es normal que se junten tantos zurdos en un equipo. A nosotros nos está pasando ahora, con jugadores de una calidad ofensiva que hasta se pueden encontrar en el mismo momento del partido, que son Nacho Fernández, D’Alessandro, Martínez, que pueden ser Andrade, Rossi, hasta Alonso. Pero no tengo dudas de que se pueden encontrar con el mismo perfil. Yo creo en el jugador inteligente, soy un enamorado de aquel que sabe resolver situaciones complejas con facilidad. Y compleja no hablo de sacarse de encima cuatro tipos o algún gesto técnico, sino jugadores que simplifican el fútbol con tan solo pensar antes que el rival. A esos los considero extraordinarios, me siento identificado y tengo varios que pueden resolver situaciones con una facilidad increíble”.

🇵🇾 GOOOOOOOOOOL PARAGUAYO



💪 Matías Galarza de cabeza abrió el marcador en el Defensores del Chaco.



⚽ ¡Mirá el partido desde nuestras pantallas y por la web de Unicanal!#Unicanal #AlientoAlbirrojo pic.twitter.com/peoYjcmXnR — Unicanal (@Unicanal) June 5, 2025

Hasta ahora, el paraguayo no demostró nada de todo aquello. Y hasta debió ser defendido por Alfaro, que lo sigue convocando a la selección guaraní.

Antes había pasado por Olimpia de Paraguay y Coritiba. Con su selección suma 591 minutos en 13 partidos, dos goles y una asistencia. Su debut fue en 2022, con la conducción técnica de Guillermo Barros Schelotto, quien en el último libro de pases intentó contratarlo, sin éxito, para Vélez.