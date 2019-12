Matías Rojas: "Me costó adaptarme a Racing, pero ahora espero hacer más goles"

Matías Rojas, una de las figuras de Racing, mira fútbol pero también admira a otros deportistas, como Rafael Nadal y LeBron James Crédito: Prensa Racing Club

Si a Matías Rojas le preguntan quién es su referente no va a tardar más que un segundo en dar la respuesta: Rafa Nadal. Aunque no parezca haber mucha más coincidencia entre el volante paraguayo y el tenista mallorquín que el ser hábiles con la zurda, la admiración de Rojas está en la mentalidad de Nadal.

"En el fútbol no tengo un espejo, sí me gusta mirar cómo controla un jugador, la anticipación a la jugada y los perfiles. Pero fuera del fútbol me gusta mirar la parte mental, la disciplina. Miro mucho básquetbol y tenis. Admiro la pasión y la concentración de Nadal. Leí su libro y es un robot con la disciplina que tiene. También me gusta la parte mental de LeBron (James), que es como Cristiano Ronaldo. Uno siempre puede ir sumando cosas", explica el mediocampista que viene de marcar los dos goles con los que Racing venció a Tigre (2-0) para quedarse con el Trofeo de Campeones, después de haber tenido un comienzo por debajo de las expectativas en la Academia y tras haber sido uno de los mejores jugadores de la última Superliga.

El exDefensa y Justicia marca la diferencia con su zurda pero en verdad el secreto está en su cabeza. "Tengo claro que el trabajo, el compromiso y la disciplina es lo que te vuelve mejor jugador", asegura.

-Venías de ser figura en Defensa y de hacer 10 goles. ¿Te costó más de lo que pensabas adaptarte?

-A algunos les toca más rápido, a otros le lleva más tiempo. Me costó adaptarme a los compañeros, al sistema. Ellos tienen que saber qué me gusta, yo tengo que saber qué les gusta. Si yo estoy de espalda, aunque tenga marca, quiero que me la den. O amago y vuelvo a buscar, pero no quiero que me la tiren larga. Son situaciones que me gusta resolver y que tienen que ver con el conocimiento. Al comienzo no podía recibir libre y creo que ahora encontramos ese conocimiento, ese feeling. Tenía la expectativa de marcar goles, sabía que iban a llegar. Yo le pegaba aunque no se me estuviera dando. Es la racha, como dicen. Ahora espero hacer más goles.

-Elegiste usar la camiseta 10. ¿En los primeros partidos cuando no se te daban las cosas llegaste a pensar "por qué no elegí otro número"?

-Es la primera camiseta 10 que uso como profesional. Es un número que siempre me gustó, que lo use todas las inferiores. Se que acá lo usaron Oscar Romero, Gio Moreno y tantos otros jugadores de una calidad tremenda. Pero no me puse a mirar quién usó y quién no al elegir. Cuando miro los videos, la verdad que me gusta ver la 10. Pero dentro de la cancha no me doy cuenta qué número tengo. Estábamos en la Copa América y Diego (Milito) me preguntó qué camiseta quería usar, me dijo las que estaban habilitadas. Y tenía para elegir la 10 o la 58 más o menos. Así que elegí la 10.

-Si uno imagina el típico futbolista paraguayo no piensa en tus características.

-Tenés de todo tipo. Tenés los grandotes que mandan en las áreas, pero también está el Toro Acuña, el Mago Alvarenga, que son jugadores técnicos. Y más cerca en el tiempo también, están acá Oscar y Ángel Romero, o Miguel Almirón por ejemplo. Pero yo creo que la mentalidad y la exigencia que son típicas las tengo. Me la inculcó mi papá, que somos muy unidos y siempre se entrenó conmigo aunque no haya sido futbolista. Él me enseñó que el trabajo y la disciplina son fundamentales. Desde chico además de lo que hacía en el club con él practicaba remates al arco, definición, tiros libres.

-¿La pegada se trabaja y se corrige, entonces?

-Es una suma. Es algo innato y después hay trabajo. El trabajo te agrega un montón. Hay veces que alcanza, hay veces que no. Yo nací con esa pegada y lo sigo entrenando. El cuidado personal, el dormir, la comida y lo que entrenamos para hacer dentro de la cancha es lo que define tu rendimiento. Me lo enseñaron desde chico mi viejo y mi vieja, que son muy disciplinados. Con mi hermana aprendimos de ellos. Los vas copiando. Y nunca me costó el sacrificio de comer bien, de no salir.

-¿Si llevás al extremo esa disciplina y ese cuidado no puede ser contraproducente?

-En lo que me suelo salir es en los permitidos de la comida. Cuando fue mi cumpleaños, por ejemplo, me tomé un vino porque al día siguiente teníamos libre. Es importante en fechas especiales o si hay un partido que ganás que decís esto es espectacular, te tomas una cerveza. Hay un entrenamiento invisible, que le dicen, que es el de comer bien y dormir bien. Pero no podes estar así los 365 días del año. Creo que a los permitidos los entendí porque antes era muy extremista con el cuidado. Hay que aflojar un poquito, distender cada tanto. Eso lo aprendí en Lanús cuando tuve dos lesiones feas. Me tenían que comprar el pase si jugaba una cantidad de partidos y primero me lastimé los meniscos y después me solté todo el isquio. Estuve seis meses sin jugar. Y ahí fue un momento que me costó mucho, porque estaba solo, no tenía con quién compartir ese momento complicado. Y ahí fue que hablé con mi viejo, lo hice venir para que pase conmigo y probé lo que es el alcohol. Son anécdotas que uno después disfruta. Son situaciones complicadas que cuando las pasas decís, me sirvió. Aunque en el momento no lo querés vivir nunca.

-¿Esas enseñanzas te sirven para tomar decisiones con tu carrera? Porque vos elegiste venir a Racing antes de ir al exterior.

-Era un momento complicado. Estaba metido en la Copa América, era un momento donde uno no puede desenfocarse de lo que es la carrera. Ya me había pasado en Lanús. Tenía que decidir mi futuro, que me puede cambiar la carrera futbolística. Me hice de tiempo para charlar, analizar y decidir lo que era para mí lo mejor. Tenía opciones para ir a jugar afuera, pero el estilo de juego de Coudet y la liga argentina también me convenció. Trato de disfrutar ahora de Racing, del fútbol argentino. Y en base a eso encontrar mi máximo rendimiento. De acá el salto va a ser mucho más grande si doy el máximo.

Matías Rojas festeja con Cvitanich el primero de los dos goles que le marcó a Tigre en el Trofeo de Campeones Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

-¿Qué es lo que disfrutás del fútbol argentino?

-Cómo se vive el afuera me sigue sorprendiendo. El otro día Antony Silva, que es compañero en la selección, me consiguió entradas para el clásico Huracán-San Lorenzo. Fui con mi viejo. Y la forma de vivir el fútbol del hincha no se vive en ningún lado del mundo. Ni en Brasil, ni en Inglaterra. La gente sufre, llora, eso desde nuestro lado a veces lo perdimos de vista porque estamos metidos en ganar, en cuidarse, en comer bien. Y te perdés lo que vive el hincha. Eso lo admiro, lo disfruto porque me transmite energía, motivación.

-¿Qué te produce la salida de Coudet?

-Me da mucha tristeza por lo que Chacho me dio en estos meses. Desde la idea de juego me convenció para venir. Él no quería hablar de su futuro y nosotros no queríamos meternos en cosa suya. Lo sentimos igual desde adentro durante estos meses, ni entre los jugadores se tocaba el tema. Estábamos enfocados en terminar el año lo más arriba posible y sobre eso trabajamos. Ganarle la final a Tigre fue una satisfacción. Uno siempre sueña con conseguir títulos, vine a Racing con esa expectativa y tenemos la chance de ir por más en 2020.