Mauricio Pochettino aclaró la situación con Barcelona y ya no descarta de plano un desembarco en el equipo culé Fuente: AFP

Hay situaciones que siempre generan inquietud. Las relaciones de determinados personajes del fútbol con algunos equipos suelen llamar la atención. Y cuando se trata de un institución poderosa, que tienta a cualquiera y que puede estar tras la contratación de un nuevo entrenador, la expectación crece. Y el caso de Barcelona y Mauricio Pochettino tiene varios capítulos en el tiempo. Aunque en el última entrevista del entrenador argentino con un medio español, El País, comenzó a acortar las distancias que parecían imposibles de acercar. Es que en varias oportunidades el DT había descartado de plano su chance de desembarcar en el equipo culé y ahora su tono fue más conciliador. Abrió una puerta, en definitiva.

En la charla con El País, le preguntaron a Pochettino, por qué había declarado, en 2018, que antes de dirigir a Barcelona se iría a su campo en Argentino, descartando de plano cualquier posibilidad de ir al equipo culé. El entrenador argentino, aprovechó la oportunidad para aclarar el tema y allí se mostró menos hermético de cara al futuro: "Hay que explicarlo bien. Estuve en Barcelona ese año y me encontré con Bartomeu en un bar. Nos saludamos porque llevábamos los hijos al mismo colegio y estuvimos cinco minutos de cháchara. Eso generó un rumor que hizo saltar alarmas porque había más equipos que nos querían, y cuando me preguntaron quise zanjarlo de forma drástica; no quise faltar al respeto al Barcelona. Se pueden decir las cosas de forma diferente. El Espanyol me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá ahora no lo haría porque en la vida nunca se sabe qué pasará".

Desde hace tiempo que Pochettino está bajo la lupa de equipos poderosos de España, pero la relación con Barcelona parece siempre ponerlo en el ojo de la tormenta. Incluso, el 12 de enero de este año, en una charla con Mundo Deportivo, trató de explicar qué siente que lo aleja de un posible desembarco a la casa de Lionel Messi: "Quiero ver si lo puedo explicar de una vez. Sería imposible entrenar a Barcelona, no porque tenga algo en contra, sino porque mis lazos emocionales están creados en Barcelona con el Espanyol. Si Messi se hubiera formado en Espanyol, sus lazos emocionales estarían allí. Los valores no se cambian, lógicamente que la evolución es muy buena, en la sociedad y a nivel personal. Pero hay sentimientos que no se puede modificar y mi relación emocional con Espanyol es tan grande... No pasa nada con decir que no entrenaría a Barcelona, pero la verdad es que no sé si ellos me querrían como entrenador. Sólo soy honesto y digo lo que siento y en ese sentido hablo con el corazón y la razón".

Otras reflexiones de Pochettino en la charla con El País

"Vivimos en un medio resultadista donde parece que todas las cosas que tienen buen resultado son las que sirven. Pero. ¿cómo se mide lo que sirve o no? ¿Solo el que gana o el que supera las expectativas? Tras la final de Champions, cuatro años en top-4, dos años sin fichar., se necesitaba una estrategia diferente de gestión. A veces la visión de un cuerpo técnico no es aceptada por la dirección del club. Nosotros anticipamos lo que podía pasar. Se necesita caer, estar abajo para después ir para arriba. Pero el Tottenham tomó la decisión de separarnos tras cinco años y medio. Entiendo que es mucho tiempo"

Entiendo que es mucho tiempo" "Estaba feliz en el Tottenham y yo firmé un contrato. Y hemos acabado muy bien, la relación es impecable. Siempre digo, sin falsa humildad, que nosotros también hemos cometido errores que han desembocado en lo que pasó. Aunque sí esperábamos un poco más de apoyo o tranquilidad para revertir la situación. Pero la línea del club iba por otro camino y existía desgaste; se necesitaba un respiro por ambas partes".

"No era la forma de presionar sino cómo jugábamos desde atrás, con ataque posicional, recuperar el balón alto y atacar rápido. Fue un cambio de mentalidad y se vio que los ingleses podían hacerlo. Creo que junto con Brendan Rodgers cambiamos un poco la mentalidad del fútbol inglés. Y la llegada de Pep después cimentó y asentó todo porque hoy en día, en cualquier cantera del mundo, lo que predomina es la capacidad de ese juego asociativo y posicional que ha invadido el fútbol mundial. Ya no hay más el debate Menotti-Bilardo como en su tiempo".