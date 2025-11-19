Estados Unidos le asestó una durísima derrota al Uruguay de Marcelo Bielsa: 5-1

En su mejor actuación desde la llegada del argentino Mauricio Pochettino, Estados Unidos aplastó en la noche martes por 5-1 a Uruguay, en un amistoso jugado en Tampa, Florida, con el que ambas selecciones cerraron el año previo al Mundial de 2026.

Para los dirigidos por Pochettino anotaron Sebastian Berhalter en el minuto 17, Alex Freeman (20′ y 31′), Diego Luna (42′) y Tanner Tessmann (68′). Giorgian de Arrascaeta, con una espectacular chilena (45+1), descontó para la escuadra del Loco Marcelo Bielsa, que jugó casi media hora en inferioridad numérica por la expulsión de Rodrigo Bentancur.

La inesperada paliza a manos del Team USA, que no contaba con Christian Pulisic ni el resto de sus figuras, dejó a Uruguay envuelto en problemas, quebrada la racha de seis partidos invicta que mantenía desde junio. Bielsa sí alineó a varios referentes habituales, como Bentancur o Ronald Araújo, pero la Celeste multiplicó las dudas que viene arrastrando y que ya habían crecido con el empate 0-0 ante México en el partido del sábado pasado. La de este martes fue, por lejos, la peor derrota del Loco al frente de la selección charrúa.

Ronald Araújo intenta frenar a Haji Wright; detrás observa Nández (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin Darwin Núñez ni Federico Valverde, ambos ausentes por lesión, el ataque sudamericano apenas inquietó a la zaga estadounidense, formada por jugadores poco habituales, y la defensa mostró una insólita fragilidad.

Estados Unidos, en cambio, lució mejor que nunca desde la llegada al banco de Pochettino en septiembre de 2024 y le brindó una muy necesaria dosis de ilusión a sus seguidores, a sólo siete meses del comienzo del Mundial que los tendrá como anfitriones, junto a Canadá y México.

Reencuentro de argentinos y símbolos de Newell's: el abrazo entre Mauricio Pochettino y Marcelo Bielsa (Photo by Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP) MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO - AFP

Desde el arranque, la pizarra de Pochettino se impuso a la de Bielsa en el primer duelo entre dos viejos conocidos, hermanados por Newell’s, donde el Loco dirigió a Poch. La presión alta ordenada por el DT del USA Team hizo rápidamente daño en la endeble zaga charrúa, que se despistó en la jugada ensayada que dio origen al primer gol de Berhalter.

El hijo del exseleccionador Gregg Berhalter sacó una falta en la puerta del área en corto para Sergiño Dest, que se la devolvió al mediocampista del Vancouver Whitecaps para que rematara al arco sin problemas. Apenas tres minutos después, Berhalter lanzó un tiro de esquina al segundo palo y la defensa celeste permitió que Freeman cabeceara solitario, sin resistencias.

Tanner Tessman cabecea y anota el quinto gol de Estados Unidos tras una mala salida de Cristopher Fiermarin (AP Photo/Jason Behnken) Jason Behnken� - FR171457 AP�

El lateral de Orlando City se coló después entre Araújo y otros dos defensores para ampliar la ventaja. Diego Luna colocó el 4-0 con un disparo rasante, después de otra combinación norteamericana por la banda izquierda. Uruguay sólo reaccionó al borde del descanso, cuando De Arrascaeta le regaló al público del Raymond James Stadium un vistoso gol de chilena, después de varios despejes fallidos de Estados Unidos.

Bielsa hizo tres cambios en el descanso y mandó a sus jugadores a que avanzaran líneas. El propio De Arrascaeta puso en aprietos al arquero Matt Freese, pero la improbable remontada perdió fuelle en el minuto 65 con la roja directa que recibió Bentancur por un planchazo sobre Berhalter. Tessmann terminó de armar la manita sólo tres minutos después. con un cabezazo en el que se anticipó a una alocada salida del arquero Cristopher Fiermarin.

¿Qué dijo Bielsa después de la abultada derrota? “El elemento clave es contar con los jugadores y eso siempre necesita de un partido, y no vamos a tenerlo hasta marzo. Está claro que bajo mi conducción hacemos mucho para el desarrollo del equipo, pero si lo que uno hace no se refleja, es porque no lo hace bien. Eso genera autocrítica, revisión, y ver si esto es un problema de gestión. De ninguna manera los mejores jugadores uruguayos pueden perder un partido contra un grupo secundario de los Estados Unidos”, consideró el DT en su autocrítica.

“No tengo sensación de reclamo hacia nadie”, dijo Bielsa al absolver de culpa a sus futbolistas. “No siento que haya que hacer un reclamo ni individual ni colectivo y, al no tener esta sensación, se agranda la parte de la responsabilidad que me toca, que en este caso es toda”, argumentó el veterano entrenador argentino. “Lo que sucede tiene que ver con la gestión que yo hago de los futbolistas y de cómo planteo el partido, cómo elijo los futbolistas y cuál es el estilo que propongo”, remarcó el DT.

Del lado de los jugadores, De Arrascaeta comentó: “Es difícil encontrar palabras después de lo que pasó hoy. Vamos a tener mucha autocrítica. Nos duele a todos, no estamos acostumbrados a pasar por estas situaciones. después veremos qué nos llevó a sufrir este resultado. Hay un camino solo, que es el de enfrentarlo todos juntos para dar vuelta esta situación”.