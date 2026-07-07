Sofi Martínez habló sobre el ida y vuelta con Messi en zona mixta: “Me rescató de esa ola de giladas”

La periodista Sofía Martínez habló sobre el ida y vuelta que mantuvo con Lionel Messi en la zona mixta tras el partido con Cabo Verde, donde el capitán argentino aprovechó para saludarla y desmentir las versiones sobre un supuesto malestar del plantel con la comunicadora. "Siento que me saludó para que me dejen de torturar“, expresó Martínez.

En las últimas semanas, habían circulado versiones periodísticas que reinstalaron una polémica que surgió en la Copa del Mundo 2022, cuando se vinculó a Martínez y Messi sentimentalmente tras unas palabras que la periodista le dedicó al jugador. Sin embargo, los nuevos rumores giraban en torno a que algunos futbolistas de la selección evitaban ser entrevistados por la movilera a raíz de una presunta “prohibición” impulsada por Antonela Roccuzzo, la esposa del 10, a quien le habrían incomodado algunos gestos suyos.

Lo cierto es que, tras la victoria ante Cabo Verde, Messi pasó por la zona mixta para hablar con la prensa y al ver a Sofi Martínez le dedicó unas palabras de apoyo. “Después dicen que no te saludo. Que si te miro, que no te miro... Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, dijo el goleador argentino, a lo que ella respondió: “Gracias, lo valoro mucho”.

La reflexión de Sofi Martínez tras el gesto en favor suyo de Messi

Este lunes, Sofi Martínez publicó un video vlog en su canal de YouTube, donde recopila el detrás de escena de la cobertura del Mundial 2026, y habló sobre lo ocurrido. La comunicadora agradeció nuevamente la aclaración pública del capitán rosarino, dijo que se sintió “aliviada” y apuntó contra los medios que afirmaron que hubo un distanciamiento.

Grabándose a si misma, aun en las inmediaciones del Hard Rock Stadium de Miami, Martínez reflexionó en caliente sobre lo que acababa de suceder en la zona de prensa. “Acabo de salir de la zona mixta. Leo [Messi] frenó para hablar y me saludó, y yo me pregunto lo mismo que él... Yo dudé en salir a decir algo, pero al final no dije nada. Entiendo que a veces el trabajo hablar por sí solo y es mejor callarse que seguir agrandando una noticia, aunque muchas veces se sigue agrandando”, señaló.

Luego, apuntó: “Me da bronca porque yo estoy con mi familia en Miami y son capaces de amargarte un momento. Hay un montón de programas que dicen un montón de cosas solo porque sos mujer, porque a ningún varón se lo hacen”.

Sofía Martínez habló sobre el ida y vuelta con Messi después del partido con Cabo Verde

Acto seguido, Martínez destacó que el gesto de Messi de saludarla en medio de la zona mixta y dedicarle unas palabras es propio de una persona que “podría estar pensando solamente en el Mundial y, sin embargo, puede ver alrededor y ver a una piba que la pasa mal porque dicen cualquier cosa y no le interesa que eso pase”. “Siento que me saludó para que me dejen de torturar”, declaró.

La periodista afirmó que lo más destacable de todo el episodio es el gesto del futbolista, a quien definió como “el mejor del mundo” y explicó: “Es la persona más importante de este planeta y se detiene un minuto a saludarme para que dejen de inventar cosas. Y lo agradezco de corazón, porque lo único que quiero es trabajar normal”.

El ida y vuelta de Messi con Sofi Martínez en zona mixta

La reflexión de Martínez continuó en su casa. Ya más calmada y con las pulsaciones controladas se sentó al lado de una pileta, de noche, volvió sobre lo sucedido y reveló que durante los últimos días de cobertura del Mundial había sufrido algunas “sensibilidades y vulnerabilidades”. “Es difícil que la frustración de que se digan tantas mentiras no te golpee ni un poco”, señaló.

Y volvió a remarcar el gesto del capitán de la Scaloneta: “Messi se encargó de que se cierre, así que estoy completamente aliviada por eso. Él es el mejor de todos los tiempos pero, además, la mejor persona. Me rescató de esa ola de giladas que se decían y se tomó la atención de ayudarme, y estoy infinitamente agradecida”.